Cum au evoluat afacerile DIGI pe fondul restricțiilor COVID-19 impuse în România, Ungaria, Spania și Italia: Traficul de date în retelele fixe a crescut cu 30%

Evoluții în contextul pandemia COVID-19: Date din raportul DIGI

În Spania, rata de creștere a numărului de unități generatoare de venituri a revenit la nivelul înregistrat înainte de criza pandemică. Digi Spain a reușit, în al doilea trimestru al anului, să depășească pragul de 2,1 milioane RGU pentru serviciile de voce și date mobile și și-a majorat contribuția la veniturile consolidate ale grupului (21 %) și EBITDA consolidat (12 %).







În ceea ce privește portabilitatea în rețeaua Digi din Spania, operatorul a reconfirmat trendul ascendent pe care s-a înscris în ultima perioadă și, odată cu relaxarea măsurilor de prevenire a răspândirii pandemiei, a continuat să înregistreze o creștere a numărului de servicii mobile portate – peste 32.700 de portări nete în mai și iunie.











La data de 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat COVID-19 ca fiind o pandemie. Ca urmare au fost instituite restrictii in teritoriile in care activam () Ca urmare a evolutie diferite a pandemiei in fiecare tara,În această perioadă, am adoptat măsuri suplimentare pentru a asigura sănătatea și siguranța clienților, angajaților și partenerilor și furnizarea fiabilă a serviciilor în timpul epidemiei COVID-19. In trimestul al doilea, grupul nostru a continuat sa ia măsurile necesare pentru a-și derula activitatea in timpul perioadelor de restrictii cauzate de pandemia de COVID-19 intr-o maniera similara cu cea din perioadele de normalitate. Retelele fixe si mobile au funcționat in parametrii normali, chiar si in conditiile creșterii traficului., s-a constatat in continuare o creștere a utilizarii serviciilor de date fixe și televiziune prin cablu in randul clientilor rezidentiali. Aceasta s-a reflectat și într-o creștere a traficului de date in retelele fixe de aprox. 30% si in retelele mobile cu aprox. 5%, in special in prima parte a trimestrului doi, situatia stabilizandu-se in a doua parte a trimestrului. Colectarea creantelor a inegistrat variatii la inceputul trimestrului, dar in special dupa relaxarea restrictiilor, gradul de colectare a revenit la un nivel apropiat de normal.Veniturile din România pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2020 au fost de 187,8 milioane EUR, prin comparație cu 186,7 milioane EUR pentru perioada de trei luni încheiată la data de 30 iunie 2019, o creștere de 0,6%. Creșterea veniturilor din România a fost determinată de creșterea numărului depentru servicii de televiziune prin cablu și internet și date fixe cat si cresterea ARPU la curs de schimb valutar constant, care a fost partial compensata de devalorizarea leului in perioada (cursul de schimb RON/EUR a crescut cu 1,9% in Q2 2020 fata de Q2 2019, ceea ce a afectat negativ veniturile translatate din RON in EUR).gradul de utilizare a serviciilor a crescut comparativ cu perioada de dinainte de pandemie, la un nivel similar cu a doua jumatate a primului trimestru. Pe masura ce restrictiile au fost gradual relaxate, traficul a descrescut usor, dar continua sa fie la un nivel ridicat comparativ cu perioade pre-pandemie.În condițiile măsurilor restrictive adoptate de autorități, operațiunile s-au derulat, în primele șase luni ale anului, la un nivel asemănător celui din perioadele de normalitate.Digi Ungaria a demarat cea de-a doua fază de dezvoltare a rețelei mobile și și-a extins acoperirea în zone unde anterior nu oferea servicii de comunicații mobile și a îmbunătățit atât densitatea rețelei, cât și calitatea serviciilor oferite prin intermediul tehnologiilor de ultimă oră. Astfel, serviciile Digi Mobil au devenit accesibile în peste 500 de localități, atingând o acoperire de 50% într-un an de la lansare (mai 2019)., ca urmare a eliminarii graduale a restrictiilor incepanad cu luna mai, ritmul de crestere al RGU a revenit pe trend ascendent. Canalele de distributie au fost redeschise in Spania si operatiunile au continuat sa genereze rezultate solide.Filiala spaniolă a dus mai departe proiectul de extindere a rețelei de servicii de comunicații electronice fixe, acoperind cu fibră optică tot mai multe regiuni din țara iberică. Digi Spania furnizează, în prezent, servicii de telefonie fixă și internet în 25 din cele 50 de regiuni ale țării, ultimele 8 regiuni adăugate fiind: Cádiz, Burgos, Valladolid, Segovia, Badajoz, Girona, insulele Baleare și La Rioja., cea de-a patra piață unde grupul este prezent, ca MVNO (Mobile Virtual Network Operator), echipele s-au concentrat pe diversificarea ofertei către clienți și pe optimizarea calității serviciilor. Digi Italia înregistra 245.000 RGU la 30 iunie 2020, comparativ cu 213.000 RGU la 30 iunie 2019.În acest moment, răspândirea și consecințele epidemiei sunt in continuare dificil de anticipat. O nesiguranță prelungită și imposibilitatea de a stopa răspândirea COVID-19 precum si anumite masuri pe care statele le-ar putea lua in aceasta perioada ar putea avea consecințe negative pentru activitatea si rezultatele financiare ale Grupului.