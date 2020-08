Ambasada Chinei în România se opune excluderii unor companii în domeniul 5G în lipsa unor motive bazate pe tehnologie și standarde: Faptele și știința ar trebui să fie criteriile de bază în securitatea rețelelor 5G

"Așa-numitul slogan „Nu este sigur” al SUA a fost scandat timp de doi ani, dar până acum nu s-a prezentat nicio dovadă. Oare nu se poate explica situația? Spre deosebire de propriile sale incidente cum ar fi programul PRISM și o serie de „backdoors”. Deci până la urmă, care rețea este nesigură?", spune Ambasada Chinei într-un comunicat de presă remis duminică redacției HotNews.ro.

"Părțile ar trebui să promoveze un concept deschis și cooperant al securității cibernetice, să ia faptele și știința drept criterii de bază, să vadă riscurile de securitate 5G într-o manieră cuprinzătoare și obiectivă și să susțină eforturile, sub mecanismul și cadrul internațional reprezentativ și autoritar universal, de a discuta și formula standardele și regulile de securitate a rețelelor 5G printr-un proces multilateral transparent și inclusiv, să se stabilească un sistem de evaluare și certificare bazat pe încredere și recunoaștere reciprocă, să consolideze cooperarea între industriile din amonte și din aval de-a lungul lanțului industrial,stimulând încrederea în securitate 5G.", precizează Ambasada Chinei.

Ambasada susține că în privința securității 5G ar trebui să primeze faptele, tehnologia și formularea unor standarde și reguli clare de securitate.Nu în cele din urmă, Ambasada Chinei și-a exprimat speranța că România își va formula 'în mod independent și obiectiv propriile politici și legi 5G", astfel încât "să se asigure nedeterioarea mediului de afaceri echitabil, drept, deschis și nediscriminatoriu" raportat la companiile chineze.Precizările transmise duminică către media de Ambasada Chinei vin în contextul în care autoritățile române se pregătesc să transpună în lege Memorandumul 5G cu SUA, un act al cărui scop ar fi eliminarea folosirii echipamentelor chinezilor de la Huawei, acuzați că ar permite spionajul Chinei asupra informațiilor din rețelele IT occidentale.Ambasada Chinei atenționează practic asupra unor aspecte subliniate în această săptămână și de gigantul chinez al comuniațiilor Huawei, respectiv asupra lipsei din proiectul de lege al Guvernului PNL a detaliilor privind procedura de autorizare prealabilă a producătorilor 5G, fără menționarea criteriilor ori certificărilor necesare.În proiectul de lege lansat în dezbatere publică în data de 4 august 2020 se propune ca autorizarea prealabilă necesară producătorilor de echipamente și soluții 5G să fie acordată prin decizie a Prim-Ministrului, după avizul conform al Consiliului Suprem de Apărare al Țării (CSAT), fiind luat în considerare rolul stabilit prin Legea nr. 415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare al Țării, fără alte detalii.Chinezii de la Huawei consideră că ar îndeplini toate condițiile menționate în proiectul de lege care transpune Memorandumul 5G cu SUA pentru a participa la construcția viitoarelor rețele 5G din România. Grupul neagă că s-ar afla sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent, ori că ar avea probleme cu transparența acționariatului. Temerile chinezilor țin de posibilitatea unei decizii strict politice, fără dovezi asupra acuzațiilor și fără evaluări tehnice. Perioada de consultare publică este prea scurtă și procedura autorizării producătorilor 5G nu este clar descrisă, o lipsă importantă, a atenționat miercuri George Zhang, șeful Huawei România.România a fost prima țară din lume care, în plin război comercial între SUA și China, a semnat un Memorandum 5G cu SUA, un act al cărui scop ar fi eliminarea folosirii echipamentelor chinezilor de la Huawei, acuzați că ar permite spionajul Chinei asupra informațiilor din rețelele IT occidentale. Pe de altă parte, România a fost printre primele țări din UE care a lansat servicii 5G chiar cu echipamente Huawei. A trecut un an, licitața 5G a fost amânată de 2 ori, și abia acum Guvernul a demarat transpunerea în lege a Memorandumului cu SUA.care se bazează puternic pe protecția militară a Statelor Unite via NATO au adoptat cea mai dură poziție., angajându-se să aibă o poziție comună cu SUA în privința securității rețelelor 5G, notează într-un articol recent The Guardian.Pentru detalii privind implicațiile și costurile unei posibile eliminări a Huawei din rețelele 5G din România și cum s-au poziționat alte țări din UE față de China și SUA citește: