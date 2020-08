​Val de observații la indigo la proiectul care transpune în lege Memorandumul 5G cu SUA: Peste 250 de mesaje, multe copy-paste, se opun blocării chinezilor de la Huawei

Afișarea acestor observații ad literam este neobișnuită în condițiile în care, pe site-ul Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor, nu există alte proiecte de lege supuse dezbaterii în care observațiile să fie publicate într-un mod similar.





HotNews.ro a solicitat un punct de vedere în legătură cu această situație de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și vom reveni imediat ce vom primi aceste explicații.

- "Nu sunt de acord. Dacă pierdem huawei, îmi voi pierde locul de muncă"

- "Nu sunt de acord. Avem dreptul de a obține cel mai bun serviciu 5G."

- "Opus. Trebuie menținută concurența de piață și nu este recomandată intervenția administrativă.

- 'Opuneți proiectul de lege. Solicită extinderea proiectului de lege.'

- "I really love România and want she become better and better. I saw there was a draft law to block Huawei. I want to say some my opinions. Huawei is not prohibited in the EU and major European countries. România shouldn’t setup special conditions to block Huawei. If Huawei is blocked, România 5G and digitalization will be delayed at least 3-5 years, network quality decline, tariffs increase, and user experiences decrease. Over 6300 people will lose their jobs.

"se impune revocarea actului administrativ prin care s-a inițiat procedura în vederea complinirii lipsurilor/remedierii viciilor la care am făcut referire mai sus, iar, în subsidiar, cel puțin, prelungirea perioadei de consultare publică cu termen în data de 17.08.2020 cu o perioadă de 45 - 60 de zile de la data publicarii proiectului de act normativ, astfel încât emiterea actului administrativ să permită o reală consultare și remediere a viciilor."

"Ministrul Federal de Interne, Horst Seehofer (CSU), se opune, de asemenea, excluderii producătorului chinez de echipamente de telecomunicații Huawei de la procesul de extindere a rețelei 5G în Germania. "Sunt împotriva scoaterii unui produs de pe piață doar pentru că există posibilitatea să se întâmple ceva", a declarat el în ianuarie 2020. "Sunt împotriva restricțiilor comerciale globale și forfetare." Dacă furnizorii chinezi ar fi excluși, extinderea rețelei ar fi întârziată cu câțiva ani, a declarat Seehofer.

Dacă Legea intră în vigoare în forma propusă, analiştii estimează că operatorii se vor confrunta cu pierderi directe de active şi pierderi economice indirecte de aproximativ 5,35 miliarde de euro, având în vedere că o mare parte din aceştia folosesc şi echipamente Huawei. Întreaga industrie de comunicaţii din România va suferi pierderi de aproximativ 9,35 miliarde de euro, conform unor calcule recente. Aceste pierderi vor fi transferate către consumatorii finali, umflând facturile pe care le plătesc în fiecare lună. Se estimează că tariful va creşte cu 300% faţă de actualul nivel din UE, adică de la 6 la 18 euro."

Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor, condus de liberalul Lucian Bode, a publicat pe site-ul propriu, ad-literam, cu nume și prenume, în secțiunea de transparență decizională, ce observații a primit la proiectul de lege menit să transpună în legislația primară Memorandumul 5G semnat anul trecut între Guvernele României și SUA, un act al cărui scop ar fi eliminarea folosirii echipamentelor chinezilor de la Huawei, acuzați de americani că ar permite spionajul Chinei asupra informațiilor din rețelele IT occidentale, acuzații negate ferm de chinezi., iar asupra sa ar trebui să-și prezinte avizul/observațiile inclusiv Consiliul Concurenței, deoarececare să aibă voie să participe în dezvoltarea viitoarelor rețele 5G din România.Consiliul Concurenței nu a transmis încă avizul asupra acestui proiect, conform informațiilor HotNews.ro, dar pe site-ul Ministerului Transporturilor au fost postateMajoritatea mesajelor au conținuturi similare ori sunt create cu Google Translate, de utilizatori diferiți, chiar dacă cei mai mulți apar ca având nume românești.în privința conținutului în care vorbesc despre faptul că proiectul ar putea avea impact semnificativ asupra industriei IT&C și economiei și spun cu litere bolduite că:pentru transmiterea acestor mesaje se observă din modul în care au fost transmise aceste mesaje.'Textul propunerii: Oppose the draft low: If you think the draft may have a negative impact, or the impact is not fully assessed, you have the right to oppose the draft law. Excelențele voastre, Având în vedere..'"Buna seara,Inteleg ca prezentul proiect de lege este pentru siguranta nationala. Dar nu este specificat de ce tehnologia 5G este un risc pentru siguranta nationala.Pentru a se impune o lege care aduce restrictii majore, ar trebui mai intai o dezbatere publica prin care se aduce la cunostinta cetatenilor de ce este necesara interzicerea unei tehnologii sau a unui produs si care sunt riscurile acestuia pentru securitatea si siguranta nationala.La art 2 este definitia producatorului si se mentioneaza ca tehnologia 5G reprezinta reprezintă serviciile de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul reţelelor 5G.La art 3. se mentioneaza ca tehnologia 5G are nevoie de aprobare de la CSAT. Din nou nu este specificat de ce este nevoie de aprobare de la CSAT, tehnologiile 4G, 3G, 2G nu au avut nevoie de aprobare de la CSAT. Care este risc-ul tehnologiei 5G? Este CSAT o institutie capabila de analiza si depista riscurile prezentate de echipamentele 5G pe care producatorii le prezinta pentru analiza?La art 5 sunt specificate riscuri ca:"controlul unui guvern străin asupra producătorului în lipsa unui sistem juridic independent"Toate companiile care functioneaza pe teritorul Romaniei se supun legilor si legislatiei romane, precum si sistemului juridic roman."funcţionarea producătorului într-un sistem juridic care nu impune practici corporative transparente"Toate companiile functioneaza si se supun sistemului juridic romanesc.Pentru o lege care este menita sa apere siguranta nationala, nu este exprimat niciun risc al tehnologiei 5G. Se deroga atribut de veto CSAT-ul pentru a interzice producatori fara vreo explicatie.In concluzie legea este foarte vaga si subiectiva. O lege ar trebui sa fie obiectiva si impartiala.Companiile de telecomunicatii care activeaza in Romania si au investit milioane de EUR si au mii de angajati, ce ar trebui sa inteleaga din prezenta lege? Ca trebuie sa semneze un proces verbal prin care spun ca nu se afla sub controlul unui guvern strain? Ele actioneaza sub legislatia si controlul guvernului roman! Si ce anume are legatura cu tehnologia 5G, nu este prezentat risc, nici un detaliu tehnic. Care sunt masurile tehnice pentru a preveni riscurile impuse de tehnologia 5G?"faptul că se opune excluderii unor companii în domeniul 5G în lipsa unor motive bazate pe fapte, tehnologie și standarde, acuzând SUA că pune presiune politică pentru a suprima Huawei în domeniul 5G în lipsa unor dovezi clare privind acuzațiile de spionaj. Ambasada Chinei speră că România își va formula în mod independent și obiectiv propriile politici și legi 5G, fără a discrimina companiile chineze. Precizările vin în contextul în care Guvernul României vrea să transpună în lege Memorandumul 5G cu SUA."Așa-numitul slogan „Nu este sigur” al SUA a fost scandat timp de doi ani, dar până acum nu s-a prezentat nicio dovadă. Oare nu se poate explica situația? Spre deosebire de propriile sale incidente cum ar fi programul PRISM și o serie de „backdoors”. Deci până la urmă, care rețea este nesigură?", spune Ambasada Chinei într-un comunicat de presă remis duminică redacției HotNews.ro.Ambasada susține că în privința securității 5G ar trebui să primeze faptele, tehnologia și formularea unor standarde și reguli clare de securitate. Aceleași nemulțumiri au fost exprimate și de conducerea Huawei România.Pentru detalii citește:România a fost prima țară din lume care, în plin război comercial între SUA și China, a semnat un Memorandum 5G cu SUA, un act al cărui scop ar fi eliminarea folosirii echipamentelor chinezilor de la Huawei, acuzați că ar permite spionajul Chinei asupra informațiilor din rețelele IT occidentale. Pe de altă parte, România a fost printre primele țări din UE care a lansat servicii 5G chiar cu echipamente Huawei. A trecut un an, licitața 5G a fost amânată de 2 ori, și abia acum Guvernul a demarat transpunerea în lege a Memorandumului cu SUA.Amenințate de Rusia, țările din Europa de Est care se bazează puternic pe protecția militară a Statelor Unite via NATO au adoptat cea mai dură poziție. România, Polonia, Republica Cehă, Letonia și Estonia au semnat toate declarațiile comune cu Washington cu privire la securitatea 5G, angajându-se să aibă o poziție comună cu SUA în privința securității rețelelor 5G, notează într-un articol recent The Guardian.Recent și Slovenia s-a alăturat țărilor din Europa de est care au semnat Memorandumuri 5G cu SUA.Pentru detalii privind implicațiile și costurile unei posibile eliminări a Huawei din rețelele 5G din România și cum s-au poziționat alte țări din UE față de China și SUA citește: