Proiectul Iordache privind preluarea controlului ANCOM, omorât și înviat în aceeași zi în Parlament: Miza ar putea fi chiar accesul Huawei la rețelele 5G, acuză deputatul USR Cătălin Drulă

Deputatul USR, Cătălin Drulă, pe Facebook: Miza e uriașă: o piață de miliarde și, potențial, accesul Huawei/Chinei la 5G în România

Catalin Drula, deputat USR si presedinte al Comisiei IT Foto: Arhiva personala





Ce prevederi toxice au fost scoase din noul proiect care schimbă controlul în ANCOM



Pentru detalii privind proiectul lui Florin Iordache citește: Noi sinecuri de mii de euro la ANCOM, după revenirea lui Grindeanu în PSD: Schema de conducere crește la 7 posturi, dispare incompatibilitatea de membru de partid - un proiect marca Florin Iordache

Reîntoarcerea lui Sorin Grindeanu în PSD, anunțată recent de acesta, a redeschis lupta în Parlament pentru banii și puterea din ANCOM, autoritatea care reglementează piața de 3,5 miliarde de euro a comunicațiilor electronice.a inițiat un proiect de lege potrivit căruia deciziile acestei autorități vor fi luate de un Comitet format din 7 membri, nu doar de un președinte și de cei doi vicepreședinți ca până acum. Apartenența acestora într-un partid nu va mai fi o incompatibilitate, nu vor răspunde penal și nici lipsa studiilor de specialitate nu va mai fi o problemă la numirea în funcții.de către liderul deputaților a atenționat joi pe Facebook că lupta pentru preluarea controlului ANCOM nu s-a terminat:"SEMNAL DE ALARMĂ - ATACUL PSD LA ANCOM CONTINUĂ. Din păcate și cu sprijinul unor parlamentari PNL, de data aceasta. Miza e uriașă: o piață de miliarde și, potențial, accesul Huawei/Chinei la 5G în România.ANCOM, arbitrul uriașei piețe telecom din România, este sub atacul PSD de câteva zile.Zilele trecute, PSD prin Florin Iordache, a încercat să treacă rapid un proiect de lege prin care să creeze și la această instituție un Consiliu (pe model ANRE, ASF) de control care să înlocuiască modelul actual de conducere.Tentativa aceasta vine pe ultima 100 de metri a actualului parlament, cât mai au majoritate pesediștii, ca să se asigure că vor avea controlul ANCOM, pe 6 ani.A ieșit scandal public și Iordache și-a retras astăzi proiectul de lege. Proiectul a fost însă redepus de liderul deputaților PSD Alfred Simonis de data aceasta și cu un deputat PNL între co-semnatari, respectiv Gabriel Andronache. Proiectul este același minus vreo două din prevederile cele mai toxice.Din 2016 încoace PSD a tot schimbat modelul de guvernanță la ANCOM. Dragnea întâi a mutat la Parlament numirea (aceasta era atributul guvernului până atunci). Apoi ca să se asigure că-l are la mână pe Grindeanu, a introdus un mod de demitere, eliminând mandatul fix de 6 ani.Acum Grindeanu pleacă pentru că se întoarce în politică și funcția de președinte ANCOM e incompatibilă. Vorba bine, se întoarce, pentru că el a fost acolo tot timpul, dar acum e obligat să o facă și formal (înscriere în PSD).Interimatul poate fi asigurat de un vicepreședinte până la alegeri. Din fericire, cei doi vicepreședinți actuali sunt oameni tehnici, profesioniști.În mod normal, viitorul Parlament ar trebui să numească noul președinte al ANCOM. Un parlament în care PSD nu va mai avea controlul. O majoritate reformistă după decembrie, ar trebui să pună acolo un profesionist.Miza acestei lege este schimbarea modului de conducere al ANCOM, adică formarea unui consiliu cu 7 poziții care ia decizii prin vot.Și dacă PSD are majoritate acum cu sateliții săi (PRO ROMANIA, etc) își pot asigura și 4 poziții în consiliu, adică majoritatea. Pe celelalte 3, probabil le-or fi promis la PNL, UDMR.Au încercat și pe noi, USR-ul, să ne tenteze să fim co-inițiatori și am respins categoric această propunere! USR este de altfel singurul partid care nu a semnat această nouă propunere toxică a PSD. Adică aceeași ca propunerea retrasă de faimosul Iordache, dar puțin coafată.Propunerea legislativă schimbă și mandatul să fie fix de 6 ani, deci se asigură controlul PSD pe ANCOM pe termen lung.În condițiile în care Huawei/China încearcă pe toate căile și agresiv, umblând pe la parlamentari, să nu fie exclusă de la furnizarea de echipamente 5G în România, e clar ce miză importantă are ANCOM-ul.Facem un apel la toate partidele anti-PSD să-și retragă semnăturile și să nu voteze această lege. Iar dacă cumva reușește PSD să o treacă, îi cerem președintelui Iohannis să nu o promulge!Noul proiect de lege inițiat de paramentarii PSD, PNL, PMP, Pro-România, UDMR și Minorități va fi dezbătut tot în procedură de urgență, așa cum era și proiectul anterior inițiat de Florin Iordache.Noul proiect prevede mai departea crearea unui Comitet de reglementare care să ia toate deciziile în cadrul ANCOM, comitet format din 7 membri, inclusiv președintele ți cei doi vicepreședinți care asigură în prezent conducerea autorității.Pe de altă parte, din noul proiect de lege au fost eliminate prevederile care ar fi permis celor 7 membri să facă parte din partide politice, să nu poată răspunde penal ori să ocupe funcțiile chiar și cu studii din domeniul științelor sociale.