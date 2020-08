Proiectul Iordache privind preluarea controlului ANCOM, omorât și înviat în aceeași zi în Parlament: Miza ar putea fi chiar accesul Huawei la rețelele 5G, acuză deputatul USR Cătălin Drulă

Deputatul USR, Cătălin Drulă, pe Facebook: Miza e uriașă: o piață de miliarde și, potențial, accesul Huawei/Chinei la 5G în România

Catalin Drula, deputat USR si presedinte al Comisiei IT Foto: Arhiva personala

Facem un apel la toate partidele anti-PSD să-și retragă semnăturile și să nu voteze această lege. Iar dacă cumva reușește PSD să o treacă, îi cerem președintelui Iohannis să nu o promulge!



UPDATE (18:10) Deputatul PNL, Pavel Popescu susține pe Facebok că Grindeanu nu pleacă din ANCOM înainte de a se asigura ca își va mentine controlul PSD în instituție și că nu ar fi o coincidență presiunile Huawei pentru a nu fi excluși din licitația 5G.



Postare pavel popescu Foto: Hotnews



Pe 7 noiembrie 2017, Sorin Grindeanu, fost Premier al României pus de Liviu Dragnea, Premier care a validat OUG 13 - ordonanța penalilor care a scos peste 1.000.000 de români în stradă, este numit Președinte al ANCOM. Acest lucru a fost posibil după ce majoritatea toxică a PSD a schimbat legea prin care Președintele României avea un rol crucial în procesul de numire a conducerii acestei instituții vitale pentru piața telecomunicațiilor.



Prima mișcare făcută de Sorin Grindeanu a fost aceea de a-și mări salariul la 10.000 de euro/lună! După acest “cadou”, au urmat zecile de angajări de pile de partid în instituție.



În tot acest timp, deși incompatibil, Sorin Grindeanu a făcut constant politică. Cum? Pe față, în ședințe de partid, în biroul lui Marcel Ciolacu. Mai mult, de fiecare dată când venea la prezentarea raportului instituției la Comisia IT, se transforma mereu în tehnocrat. Uita ședința de partid la care participase fix cu o zi înainte. Și Doamne ferește să îi fi atras atenția pentru că se transforma mereu în victimă, așa cum a facut-o și în cazul ordonanței 13 pe care fix el a promulgat-o. De fapt, în toată viața sa de politician, Sorin Grindeanu s-a folosit de două “calități”: viclenia și lașitatea. Să nu uitați asta niciodată.



Astăzi, Grindeanu pleacă de la ANCOM. Ar fi și cazul ținând cont de faptul că oricum nu dădea prea mult pe la birou. Pe așa salariu “mizerabil”, mai bine mergi la ședințele de CEX PSD sau în vacanță. Nu pleacă însă înainte de a se asigura ca își va mentine controlul total prin PSD în instituție. Schimba legea printr-un proiect legislativ depus astăzi în Parlament de liderul grupului PSD. Un proiect legislativ care va distruge pe termen lung, aproape iremediabil una dintre puținele instituții care mai funcționa la standarde europene.



NU E O COINCIDENȚĂ faptul că în aceste zile, Partidul Comunist Chinez face presiuni imense prin compania HUAWEI în România. Presiuni pentru a nu fi excluși cumva de la licitațiile 5G unde Partidul și-ar dori din răsputeri să poată controla în viitor infrastructurile și fluxurile de date ale noastre și ale familiilor noastre. Așa cum o face de exemplu, prin aplicația TIKTOK.



Cine intră în acest joc alături de PSD & Grindeanu (conștient sau inconștient) atacă în mod direct, pe termen lung, interesele geopolitice, de siguranță și de securitate ale României. Sunt fix aceiași oameni care strigau acum un an să ieșim din Europa și să rupem parteneriatele strategice. Cei care ma cunosc cu adevărat, știu că deși nu mă afișez într-un mod ipocrit cu drapelul și nu ma bat cu pumnul în piept numindu-mă patriot doar de dragul de a da bine în fața electoratului, îmi iubesc țara și cred că într-o zi poate fi vindecată de rănile produse de cei care fac mereu un joc dublu, periculos, promovând alte interese decât cele ale poporului român.



Dar despre mizele acestor zile, povestim după campania electorală.



P.S. 1 Aștept ca și-n aceste zile, angajații si profesioniștii din ANCOM să-și unească vocea cu mine așa cum au facut-o în 2017, când împreună, am reușit să scăpăm de Diță, Președintele care aproape că aruncase “în aer” instituția.

P.S. 2 Dacă partidul din care fac parte votează acest proiect de lege eu voi vota ferm, împotriva lui.",



Ce prevederi toxice au fost scoase din noul proiect care schimbă controlul în ANCOM



Pentru detalii privind proiectul lui Florin Iordache citește: Noi sinecuri de mii de euro la ANCOM, după revenirea lui Grindeanu în PSD: Schema de conducere crește la 7 posturi, dispare incompatibilitatea de membru de partid - un proiect marca Florin Iordache

Reîntoarcerea lui Sorin Grindeanu în PSD, anunțată recent de acesta, a redeschis lupta în Parlament pentru banii și puterea din ANCOM, autoritatea care reglementează piața de 3,5 miliarde de euro a comunicațiilor electronice.a inițiat un proiect de lege potrivit căruia deciziile acestei autorități vor fi luate de un Comitet format din 7 membri, nu doar de un președinte și de cei doi vicepreședinți ca până acum. Apartenența acestora într-un partid nu va mai fi o incompatibilitate, nu vor răspunde penal și nici lipsa studiilor de specialitate nu va mai fi o problemă la numirea în funcții.de către liderul deputaților a atenționat joi pe Facebook că lupta pentru preluarea controlului ANCOM nu s-a terminat:"SEMNAL DE ALARMĂ - ATACUL PSD LA ANCOM CONTINUĂ. Din păcate și cu sprijinul unor parlamentari PNL, de data aceasta. Miza e uriașă: o piață de miliarde și, potențial, accesul Huawei/Chinei la 5G în România.ANCOM, arbitrul uriașei piețe telecom din România, este sub atacul PSD de câteva zile.Zilele trecute, PSD prin Florin Iordache, a încercat să treacă rapid un proiect de lege prin care să creeze și la această instituție un Consiliu (pe model ANRE, ASF) de control care să înlocuiască modelul actual de conducere.Tentativa aceasta vine pe ultima 100 de metri a actualului parlament, cât mai au majoritate pesediștii, ca să se asigure că vor avea controlul ANCOM, pe 6 ani.A ieșit scandal public și Iordache și-a retras astăzi proiectul de lege. Proiectul a fost însă redepus de liderul deputaților PSD Alfred Simonis de data aceasta și cu un deputat PNL între co-semnatari, respectiv Gabriel Andronache. Proiectul este același minus vreo două din prevederile cele mai toxice.Din 2016 încoace PSD a tot schimbat modelul de guvernanță la ANCOM. Dragnea întâi a mutat la Parlament numirea (aceasta era atributul guvernului până atunci). Apoi ca să se asigure că-l are la mână pe Grindeanu, a introdus un mod de demitere, eliminând mandatul fix de 6 ani.Acum Grindeanu pleacă pentru că se întoarce în politică și funcția de președinte ANCOM e incompatibilă. Vorba bine, se întoarce, pentru că el a fost acolo tot timpul, dar acum e obligat să o facă și formal (înscriere în PSD).Interimatul poate fi asigurat de un vicepreședinte până la alegeri. Din fericire, cei doi vicepreședinți actuali sunt oameni tehnici, profesioniști.În mod normal, viitorul Parlament ar trebui să numească noul președinte al ANCOM. Un parlament în care PSD nu va mai avea controlul. O majoritate reformistă după decembrie, ar trebui să pună acolo un profesionist.Miza acestei lege este schimbarea modului de conducere al ANCOM, adică formarea unui consiliu cu 7 poziții care ia decizii prin vot.Și dacă PSD are majoritate acum cu sateliții săi (PRO ROMANIA, etc) își pot asigura și 4 poziții în consiliu, adică majoritatea. Pe celelalte 3, probabil le-or fi promis la PNL, UDMR.Au încercat și pe noi, USR-ul, să ne tenteze să fim co-inițiatori și am respins categoric această propunere! USR este de altfel singurul partid care nu a semnat această nouă propunere toxică a PSD. Adică aceeași ca propunerea retrasă de faimosul Iordache, dar puțin coafată.Propunerea legislativă schimbă și mandatul să fie fix de 6 ani, deci se asigură controlul PSD pe ANCOM pe termen lung.În condițiile în care Huawei/China încearcă pe toate căile și agresiv, umblând pe la parlamentari, să nu fie exclusă de la furnizarea de echipamente 5G în România, e clar ce miză importantă are ANCOM-ul.Noul proiect de lege inițiat de paramentarii PSD, PNL, PMP, Pro-România, UDMR și Minorități va fi dezbătut tot în procedură de urgență, așa cum era și proiectul anterior inițiat de Florin Iordache.Noul proiect prevede mai departea crearea unui Comitet de reglementare care să ia toate deciziile în cadrul ANCOM, comitet format din 7 membri, inclusiv președintele ți cei doi vicepreședinți care asigură în prezent conducerea autorității.Pe de altă parte, din noul proiect de lege au fost eliminate prevederile care ar fi permis celor 7 membri să facă parte din partide politice, să nu poată răspunde penal ori să ocupe funcțiile chiar și cu studii din domeniul științelor sociale.