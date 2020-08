Orange România susține că are acoperire 5G în tot Bucureștiul: Vitezele de download la internet ajung până la 1,2 Gbps

"Pentru clienţii Orange acest lucru se traduce prin viteze superioare de internet şi un timp de răspuns al reţelei extrem de scăzut în accesarea serviciilor, fie că vorbim despre streaming de conţinut video sau sesiuni intense de gaming. În plus, prin extinderea reţelei 5G susţinem afacerile viitorului care vor utiliza această tehnologie pentru proiecte de automatizare, IOT, Smart City sau dezvoltarea maşinilor autonome.” a declarat Emmanuel Chautard, Orange Chief Technology Officer.

Orange România a anunțat luni că și-a extins acoperirea rețelei 5G la nivelul întregii Capitale, astfel că cei care dețin un abonament dedicat și un telefon compatibil 5G pot experimenta viteze de download la internet de 1,2 Gbps. În prezent, liderul pieței de comunicații mobile spune că mai furnizează servicii 5G și în Otopeni, Voluntari, Cluj-Napoca, Iași, Timişoara, Brașov, Constanţa şi Mamaia.Operatorul de comunicații a precizat că extinderea reţelei 5G se adaugă investiţiilor constante pe care Orange le face pentru dezvoltarea infrastructurii telecom în România."Astfel, la finalul celui de-al doilea trimestru al acestui an, pe fondul creşterii consumului de date mobile cu peste 40% în T2 2020 comparativ cu T2 2019, 98.86% din populația țării beneficia de acoperire 4G în reţeaua Orange, în timp ce acoperirea 4G+ a fost extinsă şi includea 59.63% din populația țării.", se arată în comunicatul companiei.Conform măsurătorilor comparative netograf.ro, comparatorul oficial al calității serviciilor de internet gestionat de ANCOM, reţeaua Orange înregistrează cele mai mari viteze atât în cazul serviciior de internet mobil cât şi a celor de internet fix.Compania are abonamente 5G la tarife între 15 euro și 25 de euro, iar ca terminale 5G vinde modelele: OPPO Reno 3 Pro 5G, Xiaomi Mi 10 5G, Motorola moto g 5G plus, LG Velvet 5G şi Huawei P40 Pro.România a fost prima țară în care grupul francez Orange a lansat o rețea 5G și servicii comerciale, a anunțat, în luna noiembrie, la București, Ramon Fernandez, Delegate CEO Finance, Performance and Europe la nivelul Grupului Orange.a precizat că actuala rețea 5G nu este una construită de la 0, ci are la bază rețeaua 4G. Întrebată ce furnizori de echipamente 5G au fost folosiți la dezvoltarea rețelei, oficialul Orange a spus că operatorul lucrează cu mai mulți furnizori printre care:Orange a fost al treilea operator după Vodafone și DIGI/RCS&RDS care a lansat anul trecut servicii 5G în România.