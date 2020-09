Academia Română revine cu explicații: Cine a elaborat și de ce a șters apoi comunicatul în care susținea că tehnologia 5G poate avea grave consecințe asupra sănătății

Redăm mai jos integral răspunsurile Academiei la întrebările HotNews.ro:

HotNews.ro: Cine l-a retras de pe site și care sunt motivele pentru care comunicatul nu mai apare pe site-ul Academiei?

HotNews.ro: De ce nu menționați oamenii de știință ori studiile în baza cărora Academia consideră că 5G ar putea afecta sănătatea?

HotNews.ro: În comunicat susțineți că "stațiile 5G vor genera câmpuri electromagnetice de cca 100 de ori mai puternice decât cele ale generațiilor deja în funcțiune, dezvoltând practic un ocean artificial de radiații milimetrice de înaltă frecvență (30-300 GHz), cu imens potențial de risc, pe termen mediu, asupra vieții."



În legătură cu această afirmație, știați că licitația 5G pregătită în acest an de ANCOM nici măcar nu vizează aceste benzi de înaltă frecvență, ci doar spectru radio în benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3600 MHz?



Tot miercuri, Academia a publicat din nou pe site-ul său un comunicat de presă în care susține același lucru legat de motivele ștergerii poziției anterioare pe tema 5G:

Îngrijorările Academiei Române vin în contradicție cu pozițiile Comisiei Europene, ale Institutului Național de Sănătate Publică ori ale ANCOM, autoritatea care monitorizează radiațiile rețelelor telecom, care susțin că rețelele 5G funcționează la niveluri cu mult sub limitele considerate sigure pentru sănătate, astfel că nu sunt indicii că ar fi un pericol. Poziția Academiei a fost criticată masiv joi de opinia publică.

Reacția fizicianului Cristian Presură la comunicatul Academiei Române:

în care acest for științific susținea că implementarea tehnologiei 5G, fără o evaluare concretă a riscurilor și vulnerabilităților, poate avea grave consecințe asupra sănătății populației.Documentul a fost elaborat de membri ai Secției de științe medicale din Academia Română, coordonați de președintele secției, acad. Victor Voicu. Materialul a fost redactat pe baza unei ample documentări realizate de acad. Victor Voicu și colaboratorii săi, care are ca fundament științific bibliografia internațională în domeniul medical din ultimii doi ani.Decizia retragerii comunicatului aparține conducerii Academiei Române și a fost luată în urma consultărilor în cadrul cărora s-a hotărât preluarea inițiativei de a organiza o dezbatere la nivel național, cu participarea tuturor factorilor implicați (social, economic, politic) și elaborarea unui document comun.Documentul din data de 27 august 2020 reprezintă o sinteză a unui material mai amplu, care conținea și bibliografia științifică utilizată, dar care nu putea face obiectul unui comunicat de presă. O bibliografie selectivă este acum disponibilă pe site-ul Academiei Române."Documentul din data de 27 august 2020 nu a avut în vedere licitația pregătită de ANCOM. Sursa documentului constă în preocuparea față de implementarea tehnologiei 5G și posibilele efecte asupra sănătății pe termen lung (când această tehnologie va fi utilizată la un nivel mult mai avansat), nu în viitorul imediat."Comunicatul nostru a fost gândit ca o invitație către întreaga societate românească (specialiști, factori de decizie, mediul economic, corpul medical și întreaga populație), pentru ca împreună să analizăm și să ajungem la niște concluzii utile fiecăruia dintre noi."Comunicatul a stârnit controverse, ignorându-se faptul că Academia Română a solicitat o analiză a impactului utilizării pe termen lung, deci ca urmare a expunerii de lungă durată a populației la radiațiile emise de aceste tehnologii. Studiileau menirea să trateze într-o manieră echilibrată avantajele și dezavantajele acestortehnologii și să evalueze potențialul de risc asupra sănătății. Academia Română nu se opune implementării noilor tehnologii, ci dorește să fie luat în considerare principiul medical al prevenției înainte de trecerea la utilizarea lor pe scară largă.Precizăm că decizia conducerii Academiei Române de a retrage comunicatul de pe site-ul instituției a fost luată ca urmare a hotărârii de a prelua inițiativa organizării unei dezbateri la nivel național, cu participarea tuturor factorilor implicațiși elaborarea unui document comun.",Academia a mai publicat și "o bibliografie selectivă cu mai multe articole din presa de specialitate" și "opinii din presa internațională" pe marginea tehnologiei 5G.față de comunicatul Academiei Române referitor la utilizarea tehnologiei 5G,"Am vazut comunicatul Academiei referitor la 5G. Din pacate nu are linkuri la referinte, asa incat e greu de discutat. Doar cateva puncte.Standardele pentru 5G sunt aceleasi ca 4G cand vine vorba de densitatea de energie. Simplu spus, daca intindem mana in aer, nu vom primi mai multa energie pe secunda de la o antena 5G decat primim deja de la o antena 4G. Nu vad cum se justifica factorul de 100 din comunicat.Cuvantul "ocean de radiatii" sperie, desi suntem inconjurati si de "oceane" de alte radiatii: lumina si particule neutrino. "Ocean de radiatii" nu inseamna neaparat periculos!Tehnologia implementata pana acum foloseste pana la 10 GHz si, pe viitor, se vorbeste de atingerea a maxim 70 GHz. In niciun caz 300 GHz, care e o limita superioara teoretica ce apare doar in standardul www.icnirp.org. Cu alte cuvinte, pana sa se atinga 70 GHz va curge multa apa de Dunare, iar cand se va discuta de implemenarea 300 GHz fie va fi trecut o generatie sau doua, fie standardul va fi ajustat.E adevarat, la aceeasi categorie sunt inclusi si castravetii murati. Categoria indica cum, daca punem intensitati uriase, mult mai mari, putem observa efecte in animale. La o categorie mai grava este "probabil cancerigen", acolo unde fumul de tigara are 9 molecule din aceasta categorie (https://bit.ly/2EEAG0u). Iar la cateoria "sigur cancerigen" intra carnea procesata. Citesc ca 50 de grame zilnice de carne procesata creste sansa de cancer de colon cu 18% (https://bit.ly/2Qriqul). Zic asta doar sa vedeti cat de sanatosi sunt castravetii murati fata de fumul de tigara sau carnea procesata. Iar 5G-ul intra la castraveti murati.. Aici chiar asa e, e foarte bine ca se spune. Radiatia 5G nu penetreaza dincolo de piele, e important de stiut asta, pentru ca sa nu ne fie frica ca radiatia asta ajunge "sa ne citeasca gandurile".Comunicatul continua:Singurele efecte locale sunt cele termice, dar astea pot fi neglijate in raport cu variatia temperaturii din mediul ambiant. Daca exista alte efecte, ar fi trebuit link cu o dovada clara a faptului ca pericolul este mare.Cuvantul cheie este "poate". Din experienta mea, Romania nu are singura capacitatea necesara sa faca studii pe scara larga. Singurul lucru pe care il poate face este sa se intereseze la "fratii mai mari" din UE, iar aici raspunsul este clar: In afara de cazuri izolate (care sunt discutabile), "fratii mai mari" au permis dezvoltarea 5G pe propria lor populatie si pe scara larga. Personal, nu cred ca sunt nebuni sa faca asta daca nu stiu despre ce e vorba. Ei stiu despre ce e vorba: pericolele radiatiei 5G, atat cat o cunoastem, par sa nu le depaseasca pe cele cunoscute: alimentatia nesanatoasa, aerul pe care il respiram cu elementale sale radioactive, condusul masinii, lumina soarelui cu radiatia sa ultravioleta si asa mai departe. Atata timp cat nu sunt semne clare de pericol, "fratii nostri mai mari" nu se sperie si lasa sa se dezvolte acest motor nou al economiei. Cand pericolele sunt mari, cum e cu pandemia, pun si ei piciorul pe pedala, dar la 5G nu e cazul."