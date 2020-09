​Achiziții IT netransparente în Sectoarele 1 și 5 din București: Primarii PSD se laudă că au livrat deja tablete către elevi și profesori, în timp ce două licitații sunt încă în desfășurare

Ce se întâmplă în Sectorul 1 din București: Tabletele pentru toți elevii au fost prezentate încă din 9 septembrie

"Sunt tablete pentru toți elevii din sectorul 1, însemnând de la clasa 0 până la clasa a XII-a. Sunt mai multe tablete decât are Guvernul în momentul de față.", declara primarul Dan Tudorache.

Ambele firme au negat însă că ar fi încheiat vreun contract direct cu primăria Sectorului 1 ori cu altă instituție publică din Sectorul 1.



Pentru a afla cu cine a fost semnat acest contract, primarul Tudorache ne-a recomandat să facem o solicitare pe legea 544/2001 privind liberul acces la informații publice către Administratia Unitatilor de Invatamant Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, instituția subordonată Primăriei care a organizat achiziția.



Am făcut și această solicitare în urmă cu 8 zile, pe 14 septembrie, dar nici acum nu am primit un răspuns.

Între timp, însă, s-a lansat o licitație cu același obiect: tablete cu internet pentru elevii și profesorii din Sectorul 1. Termenul limită de primire a ofertelor este 30 septembrie 2020

Cu câteva zile înainte de începerea noului an școlar, primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache (PSD), a postat pe Facebook mai multe clipuri video în care dădea asigurări că este pregătit pentru deschiderea școlilor și pentru învățământul online. În data de 9 septembrie , într-un depozit din Sectorul 1, având în spate zeci de cutii, Tudorache anunța că are 'tabletele'., având alături și pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, acesta împărțea tablete către elevii și profesorii unei școli din Sector, dând asigurări că "săptămâna aceasta se distribuie tablete performante în TOATE unitățile de învățământ, pentru absolut TOȚI copiii care învață în Sectorul 1 și profesorii lor."Acesta a declarat că pentru o tabletă, cu abonament la internet pe 2 ani, a plătit, deci în total circa 76 milioane de lei., deși o sumă uriașă din bugetul Primăriei a fost alocată pentru asta, iar dacă vrem să aflăm trebuie să trimitem o solicitare scrisă. Lucru pe care l-am făcut, dar nu am primit niciun răspuns., în ciuda faptului că este vorba despre foarte mulți bani, achiziția fiind făcută în baza unei proceduri de, publicată într-un ziar la anunțuri diverse. Procedura a fost organizată de, primarul PSD Daniel Tudorache nu a precizat către ce firme a atribuit fără licitație acest contract de 76 milioane de lei,