​DOCUMENT Furnizorii de internet îi cer lui Iohannis să nu promulge legea care ar trimite politicieni la conducerea ANCOM, contrar legislației UE / A fost sesizată și Comisia Europeană

Ea a mai criticat introducerea la Senat la capitolul "experienţă profesională" a celor care conduc ANCOM "alte domenii ale ştiinţelor sociale", "ca să fie loc pentru toată lumea". "Oricine poate conduce o astfel de instituţie", a completat Silvia Dinică.





Amintim faptul că Executivul European a deschis în anul 2009 o procedură de infringement împotriva României tocmai pentru ingerințele dese ale politicului în activitatea autorității de reglementare în comunicații, instituție care potrivit dreptului comunitar trebuie să fie independentă din punct de vedere politic.



Pentru detalii citește: ANALIZA Cat de grava este decizia Guvernului Grindeanu de a-l indeparta pe Iohannis de la procedura numirii sefului ANCOM , instituție care potrivit dreptului comunitar trebuie să fie independentă din punct de vedere politic.

Lupta pentru politizarea și căpușarea ANCOM a început chiar cu scoaterea președintelui de către Dragnea din rolul sau în numirea conducerii. Ar fi trist ca tocmai președintele să promulge o lege care încheie și consființește succesul acapărării ANCOM de vechile partide."





schimbările inițiate de deputatul PSD, Florin Iordache, în conducerea ANCOM, autoritatea care va organiza licitația 5G și care monitorizează piața de peste 3,5 miliarde euro a comunicațiilor. Deciziile vor fi luate de 7 oameni, dintre care 4 pot fi politicieni, o experiență de 5 ani în științe sociale fiind de ajuns pentru numirea acestora. USR acuză crearea de sinecuri politice și un atac la independența acestei autorități, dar și o complicitate între PSD și PNL, în condițiile în care fiica președintelui comisiei IT din Senat a fost angajată consilieră a lui Sorin Grindeanu la ANCOM.S-au înregistrat de 88 de voturi "pentru", 38 "împotrivă" şi 4 abţineri,a criticat faptul că prin noul proiect se extinde conducerea ANCOM, de la 3 la 7 membri, "4 dintre aceştia urmând să fie membri de partid", care vor conduce o instituţie până acum independentă, şi a calificat proiectul de lege ca fiind "cu dedicaţie pentru politicienii care nu mai prind un alt mandat"."Sinecuri pentru politicieni şi o nouă încercare de a îngenunchea politica ANCOM ca autoritate de reglementare responsabilă pentru o piaţă de aproape 4 miliarde de euro. O instituţie performantă a statului român, care a fost dată drept exemplu de bune practici de Comisia Europeană. Legea a fost trecută cu viteza luminii prin Parlament, fără o dezbatere reală - încă un exemplu al modului vechi de face politică pentru interesele proprii, fără să le pese de ceea ce contează pentru societatea noastră şi pentru viitorul ei. Fără nicio justificare reală, se înfiinţează un comitet de reglementare, practic se extinde conducerea ANCOM de la 3 la 7 membri. 4 membri din noua conducere vor putea fi membri de partid. Prin acest artificiu vor ajunge să conducă o instituţie care ar trebui să fie independentă - 4 din 7. Totul cu dedicaţie pentru politicienii care nu vor mai prinde un alt mandat","A trecut de Parlament cu complicitatea PNL legea care consolidează controlul partidelor politice pe termen lung la ANCOM. Inițiată și dorită de PSD această lege este încă una din mizeriile useliste din parlament din ultima vreme.La Cameră reușisem acum două săptămâni să-i facem pe PNL să dea înapoi și să renege semnătura ca inițiatori ai proiectului. Ca detaliu important, la Cameră legea nu a trecut pe la Comisia de IT (cea care este comisia de control a ANCOM). Pentru că eram eu și Cornel Zainea incomozi acolo, a fost trimisă doar la Juridică.Așa că la Senat legea a fost trimisă la raport și la Comisia de IT, iar PNL a dat voturile decisive pentru un raport favorabil pe lege. În plen, PNL a votat “împărțit” - și pentru, și contra - dar asta nu mai conta, pentru că în plenul Senatului, PSD are majoritate cu minim efort și fără ei.Schema uselistă a fost “hai s-o trecem fără scandal, ne facem că suntem împotrivă, mai ales dacă face USR scandal”. Miza este enormă, controlul politic al unei piețe de miliarde de euro și licitația 5G la care chinezii vor să participe.