​Fenomenul fake news ia amploare în UE: Aproape unul din cinci europeni consideră că radiațile 5G sunt dăunătoare pentru albine - studiu

Studiul, intitulat "5G awareness and needs", a fost realizat de firma de cercetare de piață IPSOS pentru ETNO, asociatia Europeana a operatorilor de telecomunicatii, în contextul unei creșteri accelerate de "fake news" și atacuri împotriva angajaților de telecomunicații și a turnurilor telecom din Europa, în ultimele luni.Studiul arată că majoritatea europenilor au auzit despre tehnologia 5G, însă numai 1 din 4 declară că au o foarte bună înțelegere a acestei tehnologii.Studiul arată că 50-60% dintre europeni nu știu ce să creadă despre anumite mituri, în timp ce aproape unul din 5 europeni cred în teoriile false potrivit cărora radiațiile 5G ar face rău albinelor.Studiul IPSOS a constatat că 1 din 3 respondenți primesc informațiile 5G de pe rețelele de socializare, dar că cele mai de încredere surse de informații sunt site-urile tehnologice, companiile de telecomunicații și respectiv guvernele. Rețelele sociale și publicitatea sunt sursele cele mai puțin de încredere. Doar 8% dintre respondenți au aflat despre 5G din surse guvernamentale, peste 40% cetățeni spunând că nu sunt „mulțumiți” de comunicarea guvernamentală pe 5G.În plus, la măsurarea impactului comunicării, IPSOS a constatat că „guvernul și operatorii de telecomunicații au cel mai mare impact asupra atitudinii față de 5G”, semnalând că ambii sunt de așteptat să vorbească mai mult.Sondajul IPSOS s-a bazat pe, incluzând piețe importante precum Germania, Franța, Italia, Spania și Marea Britanie.