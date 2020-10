Vlad Stoica a fost numit președinte al ANCOM, în locul lăsat liber de Grindeanu. Fostul șef de Cancelarie a lui Ponta a fost numit de Parlament cu voturile PSD și PNL, susține deputatul USR Cătălin Drulă

Vlad Ștefan Stoica: 283 voturi pentru și 36 contra



Manuela Catrina: 12 voturi pentru și 307 contra



Ion Smeeianu: 1 vot pentru și 318 contra



Mircea Rozolea: 23 pentru și 296 contra



Vlad Stoica, indicat drept 'șeful cel mare', în dosarul de corupție al președintelui Consiliului Judetean Mehedinti, Adrian Duicu

Miza funcției de președinte al ANCOM: Controlul autorității care reglementează piața de 3,5 miliarde de euro a comunicațiilor și care va și organiza viitoarea licitație 5G

a) să fie cetăţeni români cu o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul comunicaţiilor sau în domeniul juridic ori economic în general;

b) să nu exercite alte funcţii publice sau private, cu excepţia celor didactice;

c) să nu aibă menţiuni în cazierul judiciar;

d) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct sau indirect, la societăţi comerciale cu activităţi în domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale sau cu alte activităţi din domeniul de reglementare al ANCOM şi să nu facă parte din organele de conducere ale unor astfel de societăţi;

e) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului.



Revenirea lui Sorin Grindeanu în PSD a redeschis lupta pentru controlul politic al ANCOM



În contextul revenirii în PSD a lui Sorin Grindeanu, actualul președinte al ANCOM, dar și în plin scandal al posibilei excluderi a chinezilor de la Huawei din rețelele 5G, Parlamentul a adoptat o lege, care a plecat de la o inițiativă a deputatului PSD Florin Iordache, care schimbă radical modul de conducere al acestei autorități, dând posibilitatea ca 4 membri de partid să intre în conducerea acestei instituții care conform reglementărilor UE ar trebui să fie independentă politic.



De notat că legea a fost adoptată în regim de urgență de Parlament și cu sprijinul PNL. Președintele Klaus Iohannis a atacat recent la Curtea Constituțională această lege.

Posibilitatea ca patru dintre cei șapte membri ai Comitetului de reglementare al ANCOM, autoritatea care reglementează sectorul de 3,5 miliarde euro al comunicațiilor electronice, să dețină concomitent și calitatea de membru al unui partid politic contravine obligațiilor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, se arată în sesizarea de neconstituționalitate făcută miercuri de președintele Iohannis asupra legii care ar schimba modul de conducere al acestei autorități.



Vlad Stoica este licențiat în drept și are birou de avocatură deschis în anul 2009, însă s-a remarcat caEl este si membru fondator si presedinte fara atributii executive al Asociatiei pentru Promovarea Principiilor Sociale si Democratice ale Tinerilor din Romania.În perioada când a ocupat funcția de șef al Cancelariei lui Victor Ponta,Potrivit referatului procurorilor DNA în cazul președintelui Consilului Judetean Mehedinti, Adrian Duicu, acesta l-a indicat peși a relatat ca a avut o intalnire cu inspectorul generala al Politiei Romane, Petre Toba, in antecamera biroului sefului Cancelariei Prim-ministrului.Procurorii l-au acuzat pe Duicu de interventii politice pentru mentinerea temporara a sefului Inspectoratului Judetean de Politie Mehedinti, Ponea Constantin Stefan, in functia detinuta si promovarea sa ulterioara in functia de director adjunct al Directiei Ordine Publica a IGPR., Vlad Stoica a fost consilier al Cancelariei Prim-Ministrului încă din anul 2004, înainte de a avea cabinetul de avocatură.Potrivit ultimei sale declarații de avere care este publică, Vlad Stoica a obținut în anul 2014 venituri anuale de 64.332 lei de la Secretariatul general al Guvernului și venituri de 3 ori mai mari (247.800 lei) ca membru în Consiliul de administrație CIFGA a Băncii de Export Import a României (Eximbank).Miza preluării conducerii Autorității de reglementare în comunicații (ANCOM) o reprezintă controlul acestei autorități care reglementează piața de 3,5 miliarde euro a comunicațiilor electronice și care va organiza și viitoarea licitație 5G.ANCOM este condusă în prezent de un președinte și 2 vicepreședinți, numiți de către Parlament, pentru mandate de câte 6 ani. Aceștia nu au voie să fie membri de partid, conform actualei legi de funcționare a ANCOM., preşedintele şi vicepreşedinţii ANCOM trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:Reîntoarcerea lui Sorin Grindeanu în PSD a redeschis bătălia politică pentru controlul Autorității de reglementare în comunicații (ANCOM). Sorin Grindeanu a devenit incompatibil după ce a revenit în politică, fiind ales în funcţia de prim-vicepreşedinte al PSD. Actuala lege de funcționare a ANCOM îi interzice acestuia să fie și membru de partid și președinte al autorității, dar a avut la dispoziție un termen de 3 luni pentru a ieși din starea de incompatibilitate în care se afla.Sorin Grindeanu a venit la conducerea ANCOM în noiembrie 2017, după excluderea din PSD în urma unui conflict cu Liviu Dragnea, și ar mai fi avutla conducerea acestei autorități.Dincolo de puterea pe care o are funcția de președinte al ANCOM, nu sunt de neglijat nici veniturile salariale. Cu 705 angajați, venitul mediu net lunar din această instituție, incluzând diferite sporuri, a ajuns la aproape 10.000 de lei anul trecut. Grindeanu a avut anul trecut venituri nete de peste 528.000 de lei, echivalentul a peste 44.000 de lei pe lună.