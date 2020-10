Ambasadorul SUA: Corporațiile corupte din China comunistă, precum Huawei și ZTE, nu își au locul în România democratică

Controlarea spațiului cibernetic de către regimul comunist chinez, rus și de către state cu regim autoritar reprezintă cea mai mare amenințare la adresa existenței noastre, iar corporațiile și entitățile corupte din China comunistă, precum sunt Huawei, ZTE și altele, nu își au locul în România liberă și democratică, a declarat miercuri ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman, la conferința „Parteneriatul Strategic Româno-American în domeniul securității cibernetice”, organizată de SRI.







Zuckerman a subliniat că pandemia COVID-19 a pus la încercare reziliența rețelelor, în condițiile în care multe activități se fac online. Ambasadorul SUA susține că în acest context regimul comunist chinez ar fi încercat să fure date.





"Apărarea spațiului cibernetic nu ține doar de apărarea rețelelor – se referă la formarea unor alianțe prin care să ne asigurăm că viețile noastre sunt și mai în siguranță. Am văzut cu ochii noștri cum atacurile cibernetice devastatoare, sponsorizate de diverse state, provoacă daune de miliarde de dolari în Europa, Asia și în cele două Americi. Inamicii noștri mobilizează amenințări din ce în ce mai sofisticate împotriva infrastructurii noastre critice, a economiei noastre și a cetățenilor noștri.Politica noastră externă pe acest subiect este clară: împreună cu partenerii săi internaționali, Statele Unite vor promova conduita responsabilă a statului în spațiul cibernetic. În situațiile în care statele nu reușesc să se ridice la standardele respective, le vom trage la răspundere! Când facem acest lucru împreună cu Aliați loiali precum România, mesajul nostru devine mai puternic, iar prețul plătit de cei care acționează cu intenții maligne în spațiul cibernetic crește, inclusiv prin faptul că amenințarea punerii lor sub acuzare devine din ce în mai pregnantă", a spus Ambasadorul SUA."Din nefericire, organizațiile infracționale s-au folosit de pandemie pentru a lansa noi atacuri cibernetice și escrocherii la adresa instituțiilor guvernamentale, a companiilor și a persoanelor fizice.. Nu vom sta cu brațele încrucișate cât timp infractorii din spațiul cibernetic și guvernele ostile încearcă să profite de pe urma acestei crize de sănătate publică.", a acuzat Ambasadorul SUA.Ambasadorul SUA a mai precizat că unul dintre cei mai puternici indicatori ai parteneriatului strategic cu România este cooperarea în materie de securitate a rețelelor 5G. România a fost prima țară din lume care a semnat cu SUA un Memorandum 5G privind securitatea rețelelor de telecomunicații."Țări din întreaga Europă au urmat modelul României și conducerea Președintelui Iohannis și a Guvernului României în vederea protejării rețelelor 5G de furnizori care nu prezintă încredere și au risc ridicat, precum Huawei și ZTE. Statele Unite și Uniunea Europeană au sprijinit crearea unor cadre legale, cum ar fi Programul „Clean Network” și Setul de Instrumente al UE privind securitatea cibernetică a rețelelor 5G (EU 5G Toolbox), pentru a proteja infrastructura 5G de furnizorii care prezintă risc ridicat. Având în vedere ramificațiile impactului tehnologiei 5G, nu putem permite inamicilor să aibă rețele superioare, acces facil la comunicațiile noastre și control asupra canalelor globale de distribuție digitală. Ne angajăm să dezvoltăm rețele „curate”, construite de companii responsabile care împărtășesc valorile noastre democratice.", a mai declarat Andrei Zuckerman.În luna august din acest an, Ambasada Chinei la București a acuzat SUA de „hegemonie”, după ce ambasadorul Adrian Zuckerman a pledat pentru excluderea Huawei din rețeaua 5G a României.„China se opune ferm calomniei din partea SUA și reprimării intenționate a Huawei și a altor companii chineze. SUA a luat tot felul de măsuri restrictive și represive împotriva Huawei și a altor companii chineze, fără nicio dovadă reală, ceea ce este în întregime hegemonie”, potrivit unui purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la București.Precizările Ambasadei Chinei au venit după ce Adrian Zuckerman a spus că gigantul chinez al telecomunicațiilor Huawei, supus unor dure sancțiuni americane, „a fost implicată în infracțiuni și comportament infracțional din Republica Cehă până în Sierra Leone” și a afirmat că „națiunile nu trebuie să încredințeze securitatea cetățenilor lor unei companii inculpate pentru furt de proprietate intelectuală, conspirații, fraudă cibernetică, fraudă bancară, afaceri necinstite sau pentru că a ajutat Iranul să evite sancțiunile menite să oprească țara de la finanțarea terorismului”.Ambasada Chinei a respins aceste acuzații, susținând că Huawei nu ar fi fost implicată în „niciun incident de securitate cibernetică precum cele dezvăluite de Edward Snowden sau WikiLeaks”. ”Nu a existat nicio operațiune de interceptare sau supraveghere precum PRISM, Equation Group sau ECHELON și nicio țară nu a putut prezenta dovezi cu privire la „ușa din spate" în produsele Huawei”, a declarat atunci diplomația chineză.Și Huawei România a reacționat la opinia ambasadorului american, pe care l-a acuzat că „se folosește de autoritatea sa pentru a aduce acuzații fără dovezi și a submina reputația companiei”."Huawei România încă așteaptă de la dl Zuckerman să aducă dovezi pentru acuzațiile de furt de proprietate, conspirație, fraude etc., pe care le împrăștie periodic în spațiul public. Până în acest moment, nimeni nu a văzut astfel de dovezi și nimeni nu a putut identifica elementele reale din legendele perpetuate de oficialii americani.", spune compania.