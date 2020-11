RCS&RDS a început să culeagă roadele preluării rețelelor și clienților a trei operatori mai mici: Veniturile au crescut cu 6,1% până la 201,6 milioane de euro

O tranzacție complicată: RCS&RDS va opera rețelele după ce ATTP, firmă controlată de Adrian Tomșa - proprietarul Look TV, va cumpăra majoritatea acțiunilor DCS și AKTA





RCS&RDS va putea opera cele trei rețele ale ATTP, DCS și AKTAce ATTP va cumpăra majoritatea acțiunilor DCS și AKTAFirma ATTP Telecommunications este o firmă din Cluj-Napoca, deținută de(67,46%) și de firmadin București (32,54%), potrivit Termene.ro. , DIGI anunța că potrivit unui, DIGI | RCS&RDS a dobândit, în cateva localități din România, anumite componente de infrastructură și un portofoliu limitat de abonați. Abonații au fost înștiințați în legătură cu această tranzacție și urmează să fie integrați în portofoliul RCS & RDS S.A. Activele dobândite au fost anterior în proprietatea grupului AKTA | DCS.fostul manager de țară al PwC România., potrivit Termene.ro., societatea care deține televiziunile Look Plus şi Look Sport, au semnat contractul pentru drepturile de televizare a partidelor de fotbal din Liga 1 pentru următoarele cinci sezoane, informa News.ro în luna iulie 2019, citată de Forbes România. sunt, potrivit sursei citate.