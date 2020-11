Veniturile Vodafone România au scăzut cu 2,3% până la 195,1 milioane de euro în trimestrul trei din acest an

„În trimestrul precedent, ne-am concentrat și mai mult pe contribuția adusă pentru reducerea decalajului digital, care are consecințe dramatice în domenii cheie, precum educația, ce pot fi văzute acum atât de clar în contextul pandemic în care ne aflăm. Fiecare elev trebuie să aibă acces la instrumentele necesare, astfel încât să poată beneficia de educație digitală și ne angajăm să facem acest lucru posibil.', a declarat Murielle Lorilloux, CEO Vodafone România.

Vodafone România a înregistrat venituri din servicii în valoare de 195,1 milioane de euro în trimestrul încheiat la 30 septembrie din acest an, în scădere cu 2,3% față de același trimestru al anului anterior, a anunțat luni al doilea mare operator local de comunicații mobile. La data menționată, compania spune că avea 10.798.349 utilizatori la serviciile sale (n.a SIM-uri valabile, plus abonați la serviciile de internet fix și TV).Potrivit acesteia, suma de aproape 200.000 de euro - fonduri strânse din donații, dublate de către Fundația Vodafone, va fi utilizată pentru noi beneficiari ai programului 'Școala din valiză' care vor avea tablete și servicii de comunicații care să le permită să continue să învețe. În plus, compania va furniza și peste 100.000 de tablete cu servicii de comunicații mobile în cadrul licitației lansate de Ministerul Educației.