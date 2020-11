Din culisele tranzacției Orange-Telekom: Cum explică ministrul Bode de ce nu a preluat statul român controlul integral asupra operațiunilor fixe din Telekom

Noi precizări făcute pentru HotNews.ro de ministrul Lucian Bode pe tema tranzacției Orange-Telekom în România:

" Statul român , în calitate de acționar minoritar relevant, conform acordului acționarilor nu are drept de preempțiune.

, în calitate de acționar minoritar relevant, conform acordului acționarilor În privința tranzacției, nu este o alegere strategică simplă. Ceea ce este important de știut este faptul că statul român nu a vândut nimic. Vorbim de o tranzacție între grupul OTE (parte a Deutsche Telekom) și grupul Orange.



Vorbim de o tranzacție între grupul OTE (parte a Deutsche Telekom) și grupul Orange. Adevărul este că statul român nu avea know-how-ul să gestioneze singur un operator de comunicații și să rămână atractiv pe piață pentru clienți. Piața comunicațiilor electronice este deosebit de concurențială și este foarte greu să rămâi profitabil în acest business fără a fi parte a unui grup internațional care să aibă o prezență consolidată pe mai multe piețe.



Piața comunicațiilor electronice este deosebit de concurențială și este foarte greu să rămâi profitabil în acest business fără a fi parte a unui grup internațional care să aibă o prezență consolidată pe mai multe piețe. Istoria ultimilor ani ne-a dovedit că statul a gestionat slab activele sale. De fapt, sunt nenumărate cazurile în care statul gestionează aceste active și companii pe avarie, iar pierderile sunt enorme. Nu ne mai putem permite acest lux când vorbim de active strategice ale statului.

De fapt, sunt nenumărate cazurile în care statul gestionează aceste active și companii pe avarie, iar pierderile sunt enorme. Nu ne mai putem permite acest lux când vorbim de active strategice ale statului. În privința Telekom, lucrurile sunt mult mai nuanțate. Vă asigur că am luat în calcul toate scenariile. Pentru ca statul să devină acționar unic, nu ar fi fost vorba doar de preluare și atât, ci s-ar fi pus problema existenței know-how-ului managerial și operațional pe termen lung, respectiv a disponibilității pentru investițiile care trebuiau făcute. Nu doar cele 268 milioane ar fi fost necesare, ci o sumă mult mai mare pe termen mediu. În plus, Telekom Romania Communications (Telekom Fix, compania unde statul e acționar direct) este operator de telecomunicații fixe. Ar fi fost aproape imposibil să rămânem atractivi pentru clienți și credibili în piața doar cu divizia de operațiuni fixe. Viitorul în acest domeniu este al operatorilor care oferă servicii convergente fix- mobil.

În plus, Telekom Romania Communications (Telekom Fix, compania unde statul e acționar direct) este operator de telecomunicații fixe. Ar fi fost aproape imposibil să rămânem atractivi pentru clienți și credibili în piața doar cu divizia de operațiuni fixe. Viitorul în acest domeniu este al operatorilor care oferă servicii convergente fix- mobil. După finalizarea tranzacției și îndeplinirea tuturor pașilor procedurali, statul român va rămâne alături de Orange, un operator puternic, lider al pieței de profil din România. Obiectivul este să avem un operator de comunicații puternic, convergent, cu o prezență consolidată. Consider că statul român își întărește poziția alături de Orange și implicit valoarea participației. Statul român va avea o prezență consolidată și va fi acționar alături de liderul pieței de profil. În domeniul telecom, acesta este un model de business care dă rezultate în multe state europene.", a declarat miercuri pentru HotNews.ro Lucian Bode, ministrul Transporturilor și Comunicațiilor.

Telekom Romania Communications este deținută de grupul elen OTE (54,01% din acțiuni) și de statul român (45,99% din actiuni).

"Prin infrastructura de rețea pe care o deține, Telekom România (FIX) oferă servicii de telefonie fixă, internet în bandă largă și televiziune pentru 5 milioane de clienți, în timp ce 90.000 km de rețea de fibră optică conectează aproximativ 3 milioane de gospodării.", se arată în anunțul tranzacției dintre Orange și Telekom.

Marea necunoscută: Ce câștigă statul român din tranzacția Orange-Telekom?

Sub protecția anonimatului, mai multe surse guvernamentale au declarat pentru HotNews.ro că achiziția Telekom Romania (Fix) de către Orange nu s-ar rezuma doar la cele comunicate acum oficial, ci ar fi urmată de o nouă operațiune în care Telekom Romania (Fix) ar fi absorbită de Orange Romania, în care statul român ar deține 20% din acțiuni.

Termenii acestui acord între statul român și Orange sunt confidențiali, iar Memorandumul nu a fost făcut public.



Pentru detalii despre posibilul impact al tranzacției Orange-telekom citește: ANALIZA Principalele schimbări și necunoscute ale achiziției Telekom Romania (Fix) de către Orange: Clienți, prețuri, concurență și participația statului

pentru achiziția pachetului majoritar de 54% din acțiunile Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) la prețul de 268 milioane de euro.Dacă tranzacția primește aprobarea Comisiei Europene și a Consiliului Concurenței, ar însemna că românii care au internet fix, TV, telefonie fixă ori pachete de servicii fix-mobile de la Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) ar putea deveni de la sfârșitul anului viitor clienți ai Orange, așa cum s-a întâmplat cu clienții UPC după ce operatorul de comunicații prin cablu a fost cumpărat de Vodafone.Telekom Romania Communications (n.a fostul Romtelecom) este al doilea cel mai mare jucător de pe piața de servicii fixe de telecomunicații din România, după grupul DIGI/ RCS&RDS, cu o cifră de afaceri de 622 milioane de euro în 2019.Telekom Romania (Fix) are o rețea fixă de telecomunicații la nivel național, care deservește aproximativPentru Orange, prioritatea achiziției operațiunilor fixe din Telekom România o reprezintă infrastructura fixă de fibră optică deținută de Telekom Romania Communications.în privința acestei tranzacții, am putea crede că statul român nu a făcut mai nimic în a-și păstra un cuvânt de spus într-un operator care deține infrastructuri de interes strategic național., ar însemna căla Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom), companie la care, în condițiile în care această companie va continua să opereze în piața din România sub controlul OTE (70% din acțiuni).Lucrurile nu ar arăta deloc bine pentru statul român, despre care unele surse guvernamentale susțin că ar fi avut un drept de preemțiune în cazul în care OTE ar fi decis să vândă.Statul român ar fi preluat integral controlul asupra vechiului Romtelecom și ar fi avut un cuvânt mai puternic de spus și la fostul Cosmote., reprezentat de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, pentru preluarea operațiunilor fixe ale Telekom România,, potrivit surselor HotNews.ro.