Șeful Consiliului Concurenței, îngrijorat de concentrarea din piața telecom: Vânzarea activelor fixe ale Telekom către Orange va fi un test important

"Zona de concentrări economice este una în care ne așteptăm să se întâmple schimbări în perioada următoare. Pe măsură ce multe firme au dificultăți, ne-am aștepta ca unele dintre ele să fie cumpărate de concurenți care sunt mai eficienți și mai puternici.

În numere nu vedem acest lucru până acum. Numărul de concentrări economice din acest an este similar cu numărul de concentrări economice din anii anteriori, dar ne așteptăm ca undeva anul viitor să vedem cereri mai mari în această zonă.

Va fi important să diferențiem între sectoarele unde credem că este benefică o concentrare , unde sunt prea fragmentate firmele din România ca să fie eficiente și unde o creștere a gradului de concentrare ar fi benefică din punct de vedere al competitivității și sectoare în care nu vrem să vedem așa ceva, sectoare în care credem că concurența este deja destul de restrânsă, piața este destul de concentrată și o concentrare suplimentară nu ar fi benefică pentru economia noastră.

Vom vedea dacă și alte sectoare ne vor stârni preocuparea și vom fi reticenți în a aproba concentrări în zonele respective.

Un test important pe zona asta cred ca va fi modul cum va decurge concentrarea sau vânzarea unora dintre activele fixe ale Telekom către Orange. Aceasta este o piață de maxim interes în perioada următoare.

Sunt zone unde vedem o concurență intensă de care suntem mulțumiți si unde mai degrabă vrem să pastrăm nivelul acesta de concurență, precum telecomunicațiile.

Aici suntem multumiți de presiunea concurențială care exista în piața românească și ne dorim ca in viitor, trecând la 5G, trecând prin această operațiune între Telekom și Orange, vrem să păstram un grad înalt de concurență în piață, ca să avem în continuare servicii bune, la preturi bune.

Doi - suntem mulțumiți de concurența în zona comerțului, atât a celui nealimentar cât și a celui alimentar. Gradul acesta puternic de concurență în zona comerțului alimentar cred că s-a văzut în pandemie.

După mine comerțul alimentar este eroul crizei, este sectorul care a fost supus unui șoc puternic la începutul pandemiei si a rezistat si am văzut ca a rezistat și am văzut că avem creșteri moderate de prețuri, deși au fost fluctuații mari, o cerere puternică la începutul crizei, presiune pe lanțurile logistice în momentul în care statele închideau granițele ori șoferilor nu li se mai permitea să circule, erau puși în carantină etc.. Deci cu toate presiunile acestea, panica populației care cumpăra și a dificultăților logistice, sectorul a funcționat, nu am ajuns să avem penurie, nici creșteri foarte mari de preț, fapt care ne arată reziliența sectorului.

Mă bucur că mințile mai calme au câștigat această dezbatere din prima parte a anului și nu am recurs la măsuri de panică ce ar fi făcut mult mai rău decât bine.

Faptul că noi am putut, în special bazandu-ne pe Monitorul prețurilor, să avem informații in timp real la evolutia prețurilor la principalele produse alimentare în marile rețele comerciale și am putut să vedem că creșterile de preț nu erau atât de mari cum erau prezentate sau suspectate, aceste informații au ajutat politicienii să ia deciziile corecte.

În privința sectoarelor cu probleme, sunt cele tradiționale - materiale de construcție, profesiile liberale (aici ideal am vrea sa le liberalizam sau macar să oprim valul de reducere a concurenței în aceste zone).", a declarat joi președintele Consiliului Concurenței.







Venituri totale: 5.950.997.821 lei

Profit net: 384.682.125 lei

Angajati: 2.472 persoane

Venituri totale: 3.211.864.199 lei

Pierdere neta: 794.823.920

Angajați: 3.962 persoane

