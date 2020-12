​DOCUMENT Guvernul PNL vrea să mute reglementarea domeniilor de internet .ro chiar către ICI, controversatul institut care trăiește din vânzarea acestei resurse limitate a statului

"ADR reglementează funcţionarea registrului pentru numele de domenii ,,.ro", prin decizie a preşedintelui ADR."

"ICI reglementează funcţionarea registrului pentru numele de domenii „.ro“, prin ordin al secretarului general al guvernului;

"Proiectul de HG are două probleme de principiu. 1. Nu este niciodată oportună auto-reglementarea când oferi servicii către populație în condiții de monopol. 2. ICI nu este autoritate publică, nici măcar administrație publică. Este o entitate de cercetare aflată în proprietatea statului. Domeniul RO este resursă publică la fel precum spectrul Radio și ar trebui reglementat de o autoritate a statului.", a declarat pentru HotNews.ro sub protrecția anonimatului un expert în servicii de e-guvernare.

"La momentul scrierii HG-ului de înființare a ADR (n.a HG 89/2020), autorii au trebuit să insiste puternic pentru a fi păstrată atribuția respectivă sub egida autorității. Președintele Sabin Sărmaș a înțeles, atunci, și a fost de acord. Acum, la schimbarea conducerii, pare că se încearcă din nou mutarea la ICI a unor atribuții care țin, de fapt, de nivelul unei autorități publice în domeniul ROTLD. În proiectul de HG nuanța este acel „prin ordin al secretarului general”, dar ICI va reglementa și scrie ordinul. SGG doar va semna", a precizat pentru HotNews.ro un alt expert în servicii IT guvernamentale.

Sabin Sărmaș nu va mai fi președinte al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), după ce a candidat și a câștigat funcția de deputat PNL Cluj.

are joi pe ordinea de zi un proiect de Hotarâre de Guvern de reorganizare a institutului Național de Cercetare în Informatică (ICI) prin fuziune prin absorbţie cu Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti , un institut mai mic care in 2018 avea în jur de, dar în cazul proiectului de HG- preluarea atribuțiilor de reglementare deținute în prezent de Autoritatea pentru Digitalizarea României de către ICI în zona domeniilor de internet .ro de către ICI, controversatul institut care trăiește practic din gestionarea acestei resurse limitate a statului român.Aceste atribuții de reglementare, aflate până acum în sarcina Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), sunt stipulate în HG 89/2020 privind înființarea acestei autorități. Astfel la Art. 5 f) 17 se spune căPotrivit proiectului de HG aflat astăzi pe agenda Executivului, se introduce prevederea (art. VIII) că:Un alt expert IT guvernamental, care de asemenea a dorit să-și păstreze anonimatul, atenționează că intenția mutării atribuțiilor de reglementare la ICI este mai veche, încă de la înființarea Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), agenție care a preluat o mare parte din atribuțiile de reglementare ale fostului Minister al Comunicațiilor, care în Guvernarea PNL a fost comasat cu Ministerul Transporturilor.pe motiv că Ministerul Comunicațiilor de atunci avea atât atribuții de reglementare, cât și de control la două companii de comunicații la care statul este acționar: SNR (Radiocom) și Romtelecom (în prezent Telekom Romania Communications.)pentru a închide procedura de infringement.Secretariatul General al Guvernului PNL a numit în data de 22 mai un nou director general la Institutul Național de Cercetare în Informatică (ICI), institut care gestionează domeniile de internet .ro. Este vorba de Victor Vevera, fost director tehnic în acest Institut, reclamat anul trecut la CNATDCU pentru suspiciuni de plagiere a tezei de doctorat chiar de către instituția care i-a acordat titlul de doctor: Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV) din subordinea SRI. Vevera a lucrat și în serviciul de informații al Ministerului de Interne, fostul „Doi și-un sfert”.Vevera a pierdut în luna iunie 2020, în primă instanță, procesul în care contestă decizia Comisiei de Etică a Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” (ANIMV) din subordinea SRI, care a confirmat suspiciunile de plagiat din teza sa de doctorat. Victor Vevera poate face recurs împotriva acestei decizii a instanței.