Cine este Ciprian Teleman, propus de USR-PLUS ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării

- Cognis Consulting SRL (asociat si administrator)

- Accountess Management Consulting SRL (asociat si administrator)

- Accountess Simple Finance SRL (asociat)

Președinte al PLUS Ilfov și consilier în acest județ, Ciprian Teleman susține pe site-ul propriu că are "opt ani de carieră ca cercetător științific și șaisprezece ani în mediul privat, în calitate de consultant, pentru companii care acoperă tot spectrul economiei românești".Ciprian Teleman este licențiat al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași (1989-1994), ulterior fiind cercetător științific senior timp de 8 ani în cadrul Institutului Geologic din România.Acesta și-a mai trecut o experiență de 1 an și 8 luni în perioada 2005-2006 ca director al firmei Ascent Group, co-fondator al firmei Max-Business & Accounting (din 2015 până în prezent) și consultant senior la firma Qualians (din ianuarie 2016 până în prezent).Cele două firme în care apare ca este fondator () și respectiv consultant senior (la firma- din ianuarie 2016 până în prezent)pe care Teleman le-a publicat pe portalul Agenției Naționale de Integritate ori pe site-ul Consiliului Județean Ilfov.Ciprian Teleman afirmă că face parte din echipa de consultanți Qualians România oferind consultanță și training sub licențe TMI și Tack și că este asociat în două companii din domeniile informatic și financiar (MAX BA și Accountess).Teleman a candidat și ca senator în acest an și potrivit declarațiilor de avere și de interese completate în luna octombrie 2020, acesta apare că este, Ciprian Teleman este membru fondator al Asociației Club Sportiv 'NoStress' și este asociat în trei firme:acesta a avut anul trecut venituri anuale de 17.321 lei ca director general al Cognis Consulting SRL, dar a mai câștigat încă aproapede la cele trei firme la care este asociat.Soția sa, Mihaela Virginia Teleman este director general al firmei Accountess Profile SRL de unde a caștigat anul trecut un venit anual de 16.482 de lei și încă 18.522 de lei ca expert contabil. Aceasta a mai câștigat încăde la cele trei firme mai sus menționate la care are calitatea de asociat împreună cu soțul său.Ciprian Teleman mai deține cotă parte din două terenuri intravilane în satul Tamași (1250 mp) și Buftea (18.938 mp), conform declarației de avere postate la Consiliul Județean Ilfov. Mai are o casă de locuit de 534 mp în localitatea Tamași, județul Ilfov și două autotirisme: un Tico (Daewoo) din anul 1999 și un Ope Corsa din anul 2004.La capitolul datorii, Ciprian Teleman are un credit de 394.000 de lei contractat în anul 2008 de la Unicredit Bank, care este scadent în anul 2034.