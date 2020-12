Firma soției lui Ciprian Teleman, propus ministru al Digitalizării, a fost mandatarul financiar al USR la alegerile locale. Soții Teleman au încasat anul trecut 540.000 de la această firmă

"Sunt membru PLUS, nu sunt membru USR. Din acest punct de vedere nu este niciun conflict. Mai mult, anul trecut, pentru a nu fi nicio urmă de îndoială am ieșit din actionariatul acestei firme. Este un contract comercial.", a declarat miercuri pentru HotNews.ro Ciprian Teleman, propus ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării.

"Fiecare campanie electorală trebuie supervizata de o anumită firmă în raport cu AEP și asigură conformitatea respectării legii finanțării campaniilor electorale. Firma în cauză strânge toate documentele și rapoartele financiare și le predă la AEP, se asigură că banii de campanie au fost cheltuiți cu respectarea legii. În urma acestui raport, dacă toate cheltuilele au fost conform legii, AEP decide să ramburseze cheltuielile de campanie ale respectivului partid", a mai precizat pentru HotNews.ro Ciprian Teleman.

- Teleman Mihaela Virginia (80%)

- Mitrica Ana Corina (10%)

- Cernescu Ana Mihaela (10%)

Cine este Ciprian Teleman, propus ministru al Cercetării, Inpvării și Digitalizării

- Cognis Consulting SRL (asociat si administrator)

- Accountess Management Consulting SRL (asociat si administrator)

- Accountess Simple Finance SRL (asociat)

- Accountess Profile SRL (60.488 lei)

- Accountess Simple Finance SRL (25.803 lei)

- Accountess Management Consulting SRL (174.816 lei)

Ce servicii a prestat această companie pentru USR?Acesta se pregătește acum să intre la audieri în Comisiile de specialitate din Parlament pentru a fi validat în funcția de ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării.Potrivit datelor Listafirme.ro, firma Accountess profile SRL este deținută în prezent de:Domeniul de activitate este cel de contabilitate și audit financiar; consultanta in domeniul fiscal. Administrator al firmei este Mihaela Virginia Teleman, soția lui Ciprian teleman.Ciprian Sergiu Teleman, propus de USR-PLUS ca ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, este în prezent președinte al PLUS Ilfov, consilier în acest județ și câștigă bani din cursuri de coaching, mentoring și inteligență emoțională pentru companii. Este asociat în trei firme de la care anul trecut a câștigat aproape 270.000 de lei din dividende și potrivit profilului său de LinkedIn are studii de geologie și a fost timp de 8 ani cercetător științific la Institutul Național de Geologie.Președinte al PLUS Ilfov și consilier în acest județ, Ciprian Teleman susține pe site-ul propriu că are "opt ani de carieră ca cercetător științific și șaisprezece ani în mediul privat, în calitate de consultant, pentru companii care acoperă tot spectrul economiei românești".Ciprian Teleman este licențiat al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași (1989-1994), ulterior din 1996 fiindtimp de 8 ani în cadrul Institutului Geologic din România.Acesta și-a mai trecut o experiență de 1 an și 8 luni în perioada 2005-2006 ca director al firmei Ascent Group, co-fondator al firmei Max-Business & Accounting (din 2015 până în prezent) și consultant senior la firma Qualians (din ianuarie 2016 până în prezent).Cele două firme în care apare ca este fondator () și respectiv consultant senior (la firma- din ianuarie 2016 până în prezent)pe care Teleman le-a publicat pe portalul Agenției Naționale de Integritate ori pe site-ul Consiliului Județean Ilfov.Ciprian Teleman afirmă că face parte din echipa de consultanți Qualians România oferind consultanță și training sub licențe TMI și Tack și că este asociat în două companii din domeniile informatic și financiar (MAX BA și Accountess).Teleman a candidat și ca senator în acest an și potrivit declarațiilor de avere și de interese completate în luna octombrie 2020, acesta apare că este, Ciprian Teleman este membru fondator al Asociației Club Sportiv 'NoStress' și este asociat în trei firme:, Ciprian Teleman a avut anul trecut venituri anuale de 17.321 lei ca director general al Cognis Consulting SRL, dar a mai câștigat încă aproapede la trei firme:Soția sa, Mihaela Virginia Teleman estede unde a caștigat anul trecut un venit anual de 16.482 de lei și încă 18.522 de lei ca expert contabil. Aceasta a mai câștigat încăde la cele trei firme mai sus menționate (