DIGI anunță reducerea tarifelor la apelurile recepționate în UE și la datele mobile în roaming, de la 1 ianuarie 2021. Ce tarife va practica in Marea Britanie după Brexit

Potrivit informațiilor, DIGI, de la 1 ianuarie 2021, tariful pentru date în spațiul UE și Spațiul Economic European (SEE) se va reduce cu aproximativ 21 %, de la 1,4 Euro/GB la 1,1 Euro/GB, iar tariful pentru apelurile de voce primite în spațiul european se va diminua de la 0,0079 Euro/minut la 0,0076 Euro/minut. Tarifele nu includ TVA.



Tarifele pentru apelurile efectuate în deplasările în țările din SEE și UE vor rămâne nemodificate.



Ce spune DIGI despre tarifele practicate în Marea Britanie după Brexit:



" Bineînțeles, nu există o interdicție pentru furnizorii din România să păstreze în continuare Marea Britanie în sfera de aplicare RLAH, dar o astfel de decizie ține strict de strategia comercială a fiecărui furnizor.

În orice caz, utilizatorii beneficiază de măsuri de protecție și în cazul călătoriilor în afara Uniunii Europene, precum mesajul de informare personalizat cu privire la tarifele de roaming aplicabile în statul vizitat sau atenționarea cu privire la atingerea plafonului financiar de 50 de Euro, fără TVA, pentru volumul de date consumat în roaming.” a declarat marți Eduard Lovin, vicepreședinte ANCOM.

Pentru detalii citește: BREXIT Ce trebuie să știe românii care vor călători în Marea Britanie despre costul comunicațiilor în roaming de la 1 ianuarie 2021

După adoptarea principiului „Roam it like at home”,față de tarifele aplicate la apeluri și date mobile, pe teritoriul României, conform prevederilor europene în vigoare.Noile condiții tarifare aplicate pentru 12 luni au fost aprobate de ANCOM la 1 iulie 2020,, în conformitate cu poziția sa pe piața europeană și dimensiunea operațiunilor sale în domeniul comunicațiilor electronice mobile. Practic, prin tarifele anunțate de la 1 ianuarie 2021, Digi Mobil va utiliza prețuri mai avantajoase pentru clienți față de plafoanele aprobate de ANCOM, în vara anului 2020."Operatorii telecom din România nu vor mai avea obligația legală de a oferi utilizatorilor roaming la tarife naționale (Roam like at home - RLAH) pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (inclusiv Gibraltar), începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a încheierii perioadei de tranziție după retragerea acestei țări din Uniunea Europeană. Tarifele vor fi stabilite în condiții comerciale, iar românii care vor călători în Marea Britanie ar trebui să verifice în prealabil la furnizorul lor tarifele de roaming aplicabile, recomandă marți Autoritatea de reglementare în comunicații. (ANCOM).