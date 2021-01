Cine va conduce Autoritatea pentru Digitalizarea României până la numirea unui nou președinte: Un tânăr PNL-ist care a lucrat anterior la IBM

"Octavian Oprea (n. 1991, Focșani) este vicepreședintele ADR cu atribuții în managementul proiectelor de digitalizare. În perioada 2010-2016, a urmat cursurile Academiei de Studii Economice din București, specializându-se în economie și management. În timpul facultății, a fost atras de antreprenoriat și a fondat o afacere în domeniul HoReCa. După absolvirea studiilor, a devenit consultant în afaceri, promovând tehnici de management eficient prin utilizarea sistemelor software de planificare a resurselor companiilor. Folosind instrumente de luare a deciziilor bazate pe date, a obținut rezultate excelente în arii diverse de activitate – de la gestionarea resurselor financiare și umane până la producție, comerț sau vânzări. Din mai 2017 până în februarie 2020, când a devenit vicepreședinte ADR, a lucrat pentru IBM, ca Interfaces Country Lead & Project Manager. (..)", se precizează pe site-ul Autorității pentru Digitalizarea României (ADR).

Sabin Sarmas Foto: Guvernul Romaniei

Conform declarației sale de avere , acestaPotrivit declarației de interese , Octavian Oprea este președintele organizației de tineret PNL Sector 6 și secretar general adjunct al PNL București.Anterior, această poziție a fost ocupată de, care a părăsit conducerea ADR pentru o poziție de deputat și președinte al Comisiei IT din Camera Deputaților. Mandatul acestuia a ]ncetat ]n data de 9 ianuarie 2021."A încetat oficial mandatul meu de președinte al Autorității pentru Digitalizarea României. Motivul e este simplu: poziția de deputat, pe care o dețin ca urmare a votului acordat de către clujeni, este incompatibilă cu cea ocupată în ultimul an. Prin urmare am ales să demisionez din funcția de președinte al ADR și să vă reprezint în continuare în Parlamentul României.Aș putea scrie o carte despre acest ultim an. A fost unul complicat, plin de provocări dar un an favorabil digitalizării și noi am înțeles că nu avem voie să ratăm această oportunitate. Știu că în următorii ani ne vom putea uita în urmă spunând că 2020 nu a fost doar începutul ADR ci și începutul identității electronice online, că huburile de inovare digitală, viitoare motoare ale digitalizării României, au luat startul, că plățile electronice în domeniul public au căpătat altă dimensiune, că în sfârșit mediul privat, universitar și societatea civilă au devenit partenerii statului în procesul de digitalizare, că primul program național de transformare digitală a companiilor a fost inițiat și lista continuă. E greu să cuprinzi un an în câteva rânduri, dar cu certitudine anul 2020 va rămâne cel în care digitalizarea a căpătat o alta importanță și asta nu doar în România.Misiunea mea în acest domeniu continuă în Parlamentul României, atât ca deputat dar mai ales ca președinte al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. Procesul de transformare digitală a României este puternic dependent de prevederile legislative și fără legislație nouă sau îmbunătățirea celei existente vom avea parte de o digitalizare defectuoasă, incompletă sau de multe ori chiar imposibil de realizat. Este nevoie de mult efort în acest sens dar avem în față patru ani în care putem crea cadrul legal pentru o Românie cu adevărat transformată.Vreau să mulțumesc celor care au avut încredere în mine susținându-mă în acest demers, să mulțumesc echipei ADR care a suportat cu stoicism telefoanele date sâmbătă seara la ora 23:00 (da, există angajați la stat care muncesc indiferent de zi sau oră atunci când sunt motivați) și tuturor partenerilor care au pus umărul la acest demers colectiv, de transformare digitală a României.", a scris în 9 ianuarie Sabin Sărmaș pe pagina sa de Facebook.