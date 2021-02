Afacerile Orange au crescut pe fondul mutării în mediul online a activităților economice. Achiziția a 54% din Telekom va fi finalizată în a doua jumătate din 2021

“Anul 2020 a dovedit valoarea infrastructurii telecom și rolul său în susținerea economiei digitale în România. La Orange, am demonstrat încă o dată robustețea și capacitatea de inovare a rețelei, chiar și în cele mai solicitante condiții. În același timp, atingerea unui nivel de acoperire 4G a 99,2% din populație ne aduce mai aproape de scopul nostru social de reducere a decalajului digital, prin acces la o rețea de calitate, care conectează români din toate zonele.", a declarat Liudmila Climoc, CEO al Orange România.

Tranzacția prin care Orange va prelua 54% din acțiunile Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) este așteptată să se finalizeze în a doua jumătate a acestui an, se arată în comunicatul grupului Orange.



Marea necunoscută: Ce câștigă statul român din tranzacția Orange-Telekom?

Sub protecția anonimatului, mai multe surse guvernamentale au declarat pentru HotNews.ro că achiziția Telekom Romania (Fix) de către Orange nu s-ar rezuma doar la cele comunicate acum oficial, ci ar fi urmată de o nouă operațiune în care Telekom Romania (Fix) ar fi absorbită de Orange Romania, în care statul român ar deține 20% din acțiuni.

Termenii acestui acord între statul român și Orange sunt confidențiali, iar Memorandumul nu a fost făcut public.

Cifra de afaceri totală pentru 2020 este de 1,076 miliarde de euro. La 31 decembrie 2020, Orange România furniza servicii mobile, fixe și TV pentru 10.727.000 de clienți, în creștere cu 1% comparativ cu finalul ultimul trimestru din 2019.Serviciile fixe în bandă largă aveau 403.000 de clienți, în creștere cu 13% față de aceeași perioadă din 2019.Compania susține că anul trecut a continuat dezvoltarea rețelei, iar la 31 decembrie 2020 asigura acoperire 4G pentru 99,2% din populație și 4G+ pentru peste 65% dintre români față de 53% la final de 2019. La finalul anului, 230.000 de locuitori din 503 de localități nou-acoperite au primit acces la conectivitate 4G.Dacă în 2019, rețeaua Orange 5G era prezentă în 4 orașe, 2020 a adus conectivitatea 5G în 15 orașe din România, iar capitala este 100% acoperită, internetul având viteze comparabile cu cele de fibră optică de până la 1,2 Gbps. Compania nu spune însă în ce proporție Capitala este acoperită cu vitezele maxime 5G.În 2020, Orange a fost partener de digitalizare pentru clienții din sectorul public și privat. Ca parte a implicării sale în procesul de digitalizare a educației în România, Orange a livrat peste 180.000 de tablete, pe parcursul anului, pentru ca elevii să poată continua învățarea online. Acest demers este completat de cel al Fundației Orange, care a investit peste 550.000 euro în educație digitală în 2020 și a adaptat platforma de învățare Digitaliada la noile condiții de învățare pentru mai mult de 35.000 de elevi, profesori și părinți.În 2020, veniturile din servicii IT&C, destinate companiilor, au cunoscut o evoluție constantă cu o creștere de 20% față de 2019.Serviciile financiare Orange Money sunt utilizate de peste 260.000 de clienți, în creștere cu 50% față de finalul lui 2019. De asemenea, baza de carduri emise s-a dublat în 2020 ducând și la o dublare a numărului de plăți efectuate cu cardurile de debit Orange Money în T4 2020 comparativ T4 2019.pentru achiziția pachetului majoritar de 54% din acțiunile Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) la prețul de 268 milioane de euro. Telekom Romania Communications este deținută de grupul elen(54,01% din acțiuni) și de(45,99% din actiuni).Dacă tranzacția primește aprobarea Comisiei Europene și a Consiliului Concurenței, ar însemna că românii care au internet fix, TV, telefonie fixă ori pachete de servicii fix-mobile de la Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) ar putea deveni de la sfârșitul anului viitor clienți ai Orange, așa cum s-a întâmplat cu clienții UPC după ce operatorul de comunicații prin cablu a fost cumpărat de Vodafone.Pentru ca statul român să devină acționar unic în Telekom România Communications (fostul Romtelecom) nu ar fi fost vorba doar de preluarea pachetului majoritar de acțiuni ale grecilor de la OTE, ci s-ar fi pus problema existenței know-how-ului managerial și operațional pe termen lung, respectiv a disponibilității pentru investițiile care trebuiau făcute, a precizat pentru HotNews.ro, ]n luna noiembrie 2020, Lucian Bode, ministrul Transporturilor și Comunicațiilor. Acesta a spus că statul nu are drept de preemțiune și că prin actuala tranzacție statul român își întărește poziția alături de Orange și implicit valoarea participației.în privința acestei tranzacții, am putea crede că statul român nu a făcut mai nimic în a-și păstra un cuvânt de spus într-un operator care deține infrastructuri de interes strategic național., ar însemna căla Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom), companie la care, în condițiile în care această companie va continua să opereze în piața din România sub controlul OTE (70% din acțiuni).Lucrurile nu ar arăta deloc bine pentru statul român, despre care unele surse guvernamentale susțin că ar fi avut un drept de preemțiune în cazul în care OTE ar fi decis să vândă.Statul român ar fi preluat integral controlul asupra vechiului Romtelecom și ar fi avut un cuvânt mai puternic de spus și la fostul Cosmote., reprezentat de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, pentru preluarea operațiunilor fixe ale Telekom România,, potrivit surselor HotNews.ro.