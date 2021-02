Poșta pregătește investiții masive în modernizare și digitalizare până în 2025: Ce concedieri se vor face și ce angajări s-au făcut de noua conducere PNL

Cum vor fi cheltuiți cei peste 200 milioane de lei - trei proiecte de modernizare și digitalizare

„Reformele acestea au început în Poşta Română cu o echipă de management foarte competentă şi care, în câţiva ani, va face ca acest brand să strălucească, axându-se pe cea mai importantă resursă pe care o are orice companie, şi anume oamenii, punându-i în valoare pentru că ei vor pune brandul şi instituţia în valoare. Eu am mare încredere şi Poşta Română va beneficia de tot sprijinul meu în calitate de ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării”, a subliniat Ciprian Teleman, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, membru în formațiunea politică PLUS.

"Carmen Alecu este un profesionist din Poșta Română, cu ani de experiență acumulați în această companie, împreună cu care am putut să dezvolt componenta mai tehnică a activităților din Poșta.

Valentin Ștefan este un om care și-a obținut studiile în străinătate în SUA, care și-a dezvoltat cariera într-un mediu prviat în SUA și care va aduce valoare adăugată în procesul de transformare care va urma în Poșta Română.

Inclusiv eu vin din zona privată, din zona corporațiilor unde mi-am desfășurat activitatea ca și avocat până la momentul în care mi-am asumat acest mandat la Poșta Română, nemaiocupând nicio altă funcție în interiorul statului român. Cei doi colegi sunt membri de partid, veți găsi informații în declarațiile de interese ale acestora.", a declarat Horia Grigorescu.

Ce concedieri se vor face în perioada următoare, dar și ce oameni au fost angajați de noua conducere PNL din Poșta Română

"În cifre absolute asta înseamnă aproximativ 16% din zona personalului administrativ și de conducere, care presupune comasarea sau desființarea anumitor poziții de conducere, respectiv aproximativ 300 de oameni care sunt vizați de această măsură.", a spus Horia Grigorescu.

"Din punct de vedere operațional vorbim de un necesar mare de oameni pentru că activitatea serviciilor poștale și de curierat presupune existența unui număr mare de oameni cu care să putem furniza servicii pentru cei 8,5 milioane de clienți unici pe care-i avem în fiecare lună. Când am ajuns la Poșta am deblocat angajările în zona operațională, am reușit să acoperim deficitul de personal major care exista în Poșta prin angajarea a peste 1.500 de oameni în zona operțională. În ceea ce privește zona administrativă în acest interval de 1 an și 4 luni (n.a de când a preluat conducerea poștei) vorbim de ocuparea pozițiilor care erau vacante sau cazuri particulare pe domenii în care am avut nevoie de expertiză cum este zona de IT, respectiv aproximativ 100 de oameni", a declarat directorul general al Poștei.









Directorul general al Poștei, Horia Grigorescu, a prezentat joi programele investiționale ale companiei pentru perioada 2020-2025 pentru dezvoltarea și digitalizarea serviciilor poștale, o mare parte dintre acestea urmând să fie finanțate în baza unui credit de 200 milioane de lei obținut în luna august a anului trecut de la EximBank.La eveniment au participat și Ciprian Teleman, ministrul cercetării, inovării și digitalizării, Adrian Găvruță, președintele Consiliului de Administrație al Poștei, și alți doi directori generali adjuncți - Carmen Mirela Alecu și Valentin Ștefan (amândoi membri ai PNL).1. Până la finalul acestui an, Poşta Română vrea să achiziţioneze, în scopul creşterii eficienţei pe lanţul de distribuţie şi livrare. Prin astfel de investiţii în automatizări se va realiza creşterea capacităţii de procesare a volumelor poştale, reducerea gradului de eroare umană, dar şi reducerea timpilor de livrare. Investiţia se ridică la2. Tot pentru automatizarea proceselor logistice, o investiţie deScopul este creșterea vitezei de prelucrare a volumului de trimiteri în Capitală, reducerea timpilor de livrare şi creşterea cifrei de afaceri a companiei.3. Unul dintre principalele obiective în procesul de modernizare al Poştei Române este însă, un demers imperativ pentru continuarea activităţii companiei şi pentru a ramâne competitivă cu operatori similari din piaţă.Astfel, până în 2023, Poşta Română vrea să implementeze, bazat pe tehnologii şi arhitecturi moderne, cu menţinerea funcţionalităţii serviciilor existente. Totodată, se va implementacare va înlocui modulele din aplicaţiile utilizate în prezent de Poşta Română pentru domeniile economic, comercial, resurse umane, imobiliar, parc auto şi operaţional. De asemenea, urmează, bugetul total pentru aceste proiecte fiind deAcesta a mai spus că Poșta se află în discuţii cu reprezentanţii Grupului Băncii Mondiale şi cei ai Ministerului Finanţelor Publice, pentru a beneficia de asistenţă tehnică în vederea furnizării unorfără acces la minime servicii financiare.pentru crearea birourilor financiare şi punerea la dispoziţia cetăţenilor a conturilor poştale, pentru a beneficia de o gamă largă de servicii financiare, integrate într-o singură soluţie software. Ulterior, va fi facută trecerea de la conturi poştale, la conturi bancare.lucrează în Poșta Română încă din anul 1990, plecând de pe funcția de oficiant poștal și ulterior avansând în companie. Alecu este licențiată în drept.este licențiat în istorie (2008), vorbitor de limba rusă (a studiat la universitatea de stat din Sankt Petersburg) și a făcut apoi masterat de studii ruse la Universitatea Carolinei de Nord din Chapel Hill (SUA).S-a angajat ca specialist achiziții la HP București în anul 2009, până în 2011 când s-a angajat la ONU ca stagiar în echipa de monitorizare organizații teroriste Al Qaida și Talibani.Ulterior a lucrat în companii americane în domeniul investigațiilor de prevenire a spălării banilor la Kroll Compliance și Exiger Diligence, apoi partener la Rise Consortium și ulterior în departamentul de luptă anti-fraudă Morgan Stanley.Amândoi directorii generali adjuncți ai Poștei RomâneÎntrebat despre viitoarea concediere a circa 300 de angajați din posturile administrative, directorul general al Poștei a precizat o primă analiză a identificat că restructurarea ar viza 21% de posturi din zona administrației centrale și 13% din zona administrației de la nivel teritorial și regional.Potrivit acestuia, procedura de concediere poate să devină operațională doar după ce se parcurg toate etapele prevăzute de Codul Muncii, care vizează concedierea colectivă."Nu vorbim de un orizont de timp mai rapid de luna iulie a anului 2021. Din acel moment putem vorbi de:- finalizarea analizei referitoare la numărul de posturi - comasări de posturi, eficientizare în cadrul zonei TESA;- apoi vorbim despre testarea și evaluarea oamenilor care vor face parte din zona de plecări din Poșta Română;- începe dialogul cu partenerul sindical, cu Sindicatul Poștei;- mergem în Consiliul de Administrație, prezentăm ce a emanat ca urmare a discuțiilor interne și cu Sindicatul;- apoi mergem mai departe cu informare către acționarul majoritar.După toate acestea începe procedura pe Codul Muncii care durează aproximativ 60 de zile pentru o concediere colectivă care presupune inclusiv dialogul cu ANOFM, agenția națională de ocupare a forței de muncă.Deci este un proces care mai durează. Vreau să transmit un mesaj clar către toți angajații TESA din Poșta Română și anume că toți oamenii care sunt serioși și au pus umărul la dezvoltarea acestei companii, inclusiv într-un an foarte complicat ca 2020, au un loc sigur în Poșta Română.",