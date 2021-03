Deputalul PNL Florin Roman a vrut să afle numărul salariaților IT scutiți de impozitul pe venit și impactul acestei scutiri la bugetul de stat. Răspunsul Ministerului de Finanțe

"În luna ianuarie 2021, numărul salariaților din domeniul activității de creare programe pentru calculator, beneficiari de scutire de impozit pe venit a fost de 67.038. Totodată, menționăm că impactul scutirii de la plata impozitului pe venit este de aproximativ 75 milioane lei lunar.", se arată în răspunsul transmis în această luna de Ministerul de Finanțe în urma interpelării deputatului PNL Florin Roman.

”Mie nu mi se pare normal ca IT-iștii să fie scutiți de plata impozitului pe venit. Orice venit trebuie impozitat. Nu poți să creezi facilități fiscale care îmbracă forma unor privilegii”, a declarat în data de 1 iunie 2019 la Mediaș președintele PNL, Ludovic Orban.

"Scutirea de impozitare a veniturilor specialistilor in IT (a carei plaja de aplicabilitate s-a largit din decembrie 2017 la initiativa PSD, de la 75000 de IT-isti la 100.000) reprezenta un mecanism dovedit benefic pentru economie, care poate fi rezumat astfel: Cifra de afaceri a industriei estimata pentru 2019 este de peste 5 mld Euro, aproape 6% contribuție la PIB. Din 2013 până astăzi, dimensiunea pieței s-a dublat, iar din 2003 a crescut de cinci ori (de la 1 mld Euro - la 5 mld Euro). Contribuția in PIB a industriei a evoluat de la 0.5% in 2003 la aproape 6% astazi.", a declarat în iunie 2019 Alexandru Petrescu.

si la începutul anului trecut renunțarea la scutirea de impozit pe venit (de 10%) acordată în prezent unor categorii de angajați din domeniul IT.Scutirea IT-iștilor a fost introdusă în 2004, de către Guvernul Adrian Năstase, într-o perioadă în care România își propusese să dezvolte acel sector. Atunci, aveam puțin peste 12.000 de programatori, iar firmele de IT rulau circa un sfert de miliard de dolari. Astăzi, avem de zece ori mai mulți, iar afacerile sectorului trec de 6 miliarde de euro, potrivit rapoartelor ANIS (Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii).Productivitatea angajaților din IT a crescut de la 19.000 de dolari/angajat în anul 2000, la peste 55.000 de euro/angajat (estimare ANIS) în 2020. În 2017, industria se baza pe 100.000 de angajați, care rulau afaceri de circa 4 miliarde de euro.Exporturile din servicii IT&C în afara țării s-au ridicat la 3 miliarde de euro. Ca număr, dacă în UE ponderea angajaților din IT în total angajați e de circa 3.7%, la noi e de 2%, potrivit informațiilor din industrie.Ca pondere în PIB, IT-ul e la puțin peste 6%, ambiția lor fiind de a ajunge la 10%.precizând că "ideea unui tratament fiscal egal este "în esență adevărată" dar trebuie avut în vedere că sectorul IT, unde salariile sunt scutite de impozit pe venit, a crescut în 10 ani de la "ceva nesemnificativ la 6% din PIB".