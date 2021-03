Povestea aplicațiilor IT dezvoltate pro bono de programatorii Code4Romania, în criza COVID-19: Cât de utilizate au fost, cine a suportat costurile de creare și administrare și cui aparțin

Acesta este motivul pentru care HotNews.ro a solicitat Autorității pentru Digitalizarea României detalii despre acest ecosistem de aplicații, costurile pentru crearea și administrarea acestora și sursa finanțării - de la bugetul de stat ori finanțare privată.

HotNews.ro: Care este pe scurt ecosistemul de aplicații web dezvoltate până acum?

HotNews.ro: Cât au costat aceste aplicații și care a fost finanțarea? Fonduri publice sau private?

HotNews.ro: Ce costuri implică administrarea acestor aplicatii și cine finanteaza administrarea acestor aplicatii?

Aplicația Jurnal Medical atenționează oamenii că informațiile le-ar putea fi furate la accesarea site-ului

HotNews.ro: Cât a costat până acum administrarea aplicațiilor dezvoltate?

HotNews.ro: Cui aparțin aceste aplicații? Cine are drept de proprietate?

semnarea unui, prin care aceștia ar urma să livreze produse digitale în format open-source pe care le vor pune la dispoziție, cu titlu gratuit, către ADR.În plus, acordul vizează și prelungirea administrării de către părți a ecosistemului de aplicații web pentru ameliorarea efectelor epidemiei COVID-19, ().Redăm mai jos răspunsurile Autorității pentru Digitalizarea României la întrebările HotNews.ro., ", care în curând împlinește 1 an de zile, a fost utilizat de peste 10 milioane de români și este prezentat aici. - platformă de informații din surse oficiale, menită să ajute oamenii să identifice sursele oficiale de date și informații pentru verificarea conținutului pe care îl consultă.- platformă cu date din surse oficiale ce descriu, într-o formă grafică accesibilă, evoluția cazurilor de COVID-19 în România. Infografiile se actualizează periodic și sunt centralizate în grafice.- Ghid de informații adaptate la situația particulară a fiecărui utilizator. O funcție importantă a soluției este chestionarul de evaluare al simptomelor pentru a identifica gradul de risc propriu cu scopul de a vedea următorii pași ce trebuie urmați.- Orice cetățean român care locuiește în străinătate care într-un context dificil sau într-o situație de urgență are nevoie de ajutor, poate găsi, cu ajutorul unui chestionar în care configurează ce nevoi are, ajutor specific din partea grupurilor informale sau organizațiilor neguvernamentale înscrise în platformă.Informații clare despre rolul fiecărei instituții în situații de urgență- o platformă digitală pusă la dispoziția organizațiilor implicate activ în limitarea efectelor epidemiei de Covid-19 pentru a colecta resursele de care acestea au mare nevoie- o soluție digitală cu ajutorul căreia poate fi redusă suprasolicitarea numerelor de urgență, colectând rapid informații de la o populație foarte mare, monitorizând starea de sănătate a fiecăruia pentru a rămâne în siguranță. Datele completate de toți utilizatorii aplicației sunt centralizate și transmise zilnic către Institutul Național de Sănătate Publică și Direcțiile de Sănătate Publică pentru a putea gestiona potențiale focare și pentru a te putea proteja mai bine de pericol."Toate soluțiile care sunt parte a acestui ecosistem au fost dezvoltate pro bono de voluntarii Code for Romania. Pentru statul român, costurile de dezvoltare și livrare ale acestor soluții au fost zero. Dezvoltarea aplicațiilor a fost realizată prin contribuția ONG –ului Code for Romania, care are o comunitate de aproape 2000 de voluntari.""Cu excepția uneia dintre soluțiile digitale – Jurnal Medical, care e în administrarea ADR pentru necesitatea legăturii cu direcțiile de sănătate publică de la nivel județean, celelalte platforme sunt în administrarea Code for Romania.Costurile de administrare din partea Code for Romania – fie că vorbim despre resursa umană implicată sau de costurile tehnice de găzduire și mentenanță a platformelor – au fost suportate din cele trei surse de venit ale ONG-ului: donații primite din partea susținătorilor, cotizațiile membrilor și contribuții din partea partenerilor. Code for Romania lucrează exclusiv pro-bono cu orice instituție publică, conform deciziei membrilor organizației de a nu accepta finanțări publice."De notat că în cazul aplicației Jurnal Medical, site-ul nu are un certificat SSL de securitate web valid , astfel căși atacatorii le pot fura informații precum parole, mesaje sau date despre cardurile de credit."Parteneriatul cu Code for Romania nu a presupus costuri de administrare suplimentare pentru Autoritatea pentru Digitalizarea României, în proiect fiind folosite soluții hardware deja existente.""Noțiunea de drept de proprietate nu se aplică în cazul acestor aplicații. Ele sunt construite open-source, sub licența MPL 2.0. Codul este disponibil oricui ar dori să îl auditeze sau să construiască alte soluții deschise pornind de la el. Aplicațiile sunt un bun al tuturor: sunt construite de Code for Romania, dar sunt disponibile pentru toată România."