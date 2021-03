Val de priorități legislative în Comunicații, luna viitoare: Securitatea rețelelor 5G, date deschise, Codul Comunicațiilor și obligații minime de interoperabilitate IT

"stabilirea unui mecanism de autorizare prealabilă a producătorilor de tehnologii, echipamente și programe software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele de comunicații electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicații electronice de tip 5G, fiind urmărite considerente ce țin de eliminarea oricăror riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa securității naționale și apărării țării."

Transpunerea în legislația națională a Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, act legislativ prin care au fost cuprins, într-un singur document, toate directivele din domeniul comunicațiilor electronice.

Prin această reformare a cadrului european din domeniul comunicațiilor electronice s-a creat și ocazia unor modificări și completări de anvergură pentru normele naționale ce stau la baza furnizări de rețele și servicii de comunicații electronice.

- reglementează cadrul juridic al reutilizării documentelor aflate în posesia entităților publice, pe care acestea le-au creat în cadrul activității publice proprii, inclusiv în vederea creării unor noi produse și servicii informaționale, precum și modalitățile practice de facilitare a reutilizării.

- transpune Directivei (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public.

- stabilește cadrul național de referință pentru realizarea interoperabilității în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, denumit în continuare CNRTIC, drept cadru minim obligatoriu pentru instituțiile și autoritățile publice centrale respectiv cadru minim de referință pentru celelalte instituții și autorități publice, în vederea asigurării interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor și autorităților publice pentru furnizarea serviciilor publice electronice.

Două dintre proiectele legislative de mai sus - proiectul securității rețelelor 5G și Codul Comunicațiilor - sunt absolut necesare pentru demararea licitației pentru noile frecvențe radio necesare serviciilor 5G.







- Adoptarea Proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G ( așa numita Lege 5G - care transpune și Memorandumul 5G cu SUA );

); - Transpunerea în legislația națională a Codului european al comunicațiilor electronice;

- Stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă;

- Finalizarea Caietului de sarcini ce stă la baza licitației.

"După ce Parlamentul va adopta legea privind implementarea noului Cod al Comunicațiilor și legea privind securitatea rețelelor 5G, din momentul publicării lor în Monitorul Oficial, ANCOM poate porni licitația de spectru în 3 luni jumătate, maxim 4 luni, având în vedere etapele de consultare publică a noului caiet de sarcini, rezultat după aprobarea acestor acte normative, în paralel - adoptarea HG privind aprobarea taxelor de pornire ale licitației. Deci în ceea ce ne privește, termenul pe care-l avansăm este că putem porni procedura de licitație în maxim 4 luni de zile după adoptarea acestor 2 legi în Parlament.", a declarat, în 24 februarie 2021, Bogdan Iana, vicepreședinte ANCOM.

"Cred că este posibil, dar în condițiile în care Parlamentul adoptă cele două legi în actuala legislatură.", a spus Bogdan Iana.

"Din câte știm noi proiectul legii securității 5G a fost stabilit într-o formulă finală pentru a fi trimisă ca proiect al Guvernului către Parlament, a mers pe circuitul de avizare și credem noi că este un orizont de câteva luni de zile până când Parlamentul va putea adopta această lege.

La fel și Codul Comunicațiilor, care a fost realizat într-o primă fază, proiect de transpunere de către ANCOM, în vara anului trecut, iar în momentul de față este în formă finală ca proiect al Guvernului, strânge ultimele avize pentru a fi trimis către Parlament în următoarele săptămâni. Cam acesta este orizontul de timp pe care-l cunoaștem noi în momentul de față. Ambele acte sunt pe circuitele de avizare si vor fi adoptate de Guvern ca proiecte de legi si apoi se vor duce la Parlament.", a declarat Eduard Lovin, vicepreședinte al ANCOM.

„Serviciile comerciale 5G au fost lansate de operatorii prezenți pe piața din România în prima jumătate a anului 2019 folosind licențele de utilizare a spectrului de frecvențe radio în banda de 3,4 – 3,8 GHz pe care le dețineau deja, câștigate în urma licitației organizate de Autoritate în 2015. ANCOM acordă licențe neutre din punct de vedere tehnologic, ceea ce înseamnă că nu condiționează furnizarea serviciilor de comunicații electronice utilizând o anumită tehnologie”, a explicat miercuri Bogdan Iana, vicepreședinte ANCOM.

Executivul discută în ședința de joi programul legislativ pentru anul 2021, care a fost întocmit pe baza Planului Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2021 și a propunerilor comunicate în scris de ministerele/instituțiilor interesate.Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării are următoarele priorități legislative, toate cu termen de prezentare în Guvern, luna aprilie 2021:

Important de menționat este că la începutul acestei luni, Comisia Europeană a deschis proceduri de încălcare a dreptului comunitar (infringement) împotriva a 24 de state membre, inclusiv România , pentru că nu au transpus în legislație Codul european al comunicațiilor electronice.

Guvernul Orban a inițiat anul trecut un proiect de lege în acest sens, care a stârnit multe critici. Posibilitatea ca operatorii telecom să folosească gratuit mobilierul stradal pentru montarea de antene 5G și faptul că instalarea antenelor pe blocuri s-ar fi putut face doar prin decizia președintelui asociației de proprietari au fost principalele probleme semnalate de societatea civilă și de Avocatul Poporului.

Deși așa numita licitație 5G riscă să nu aibă loc nici în acest an, peste 4 milioane de români din peste 30 de localități pot accesa aceste servicii, în condițiile în care România a fost a 3-a țară din UE care a lansat încă din 2019 servicii 5G comerciale.

"În acest moment, în România sunt instalate peste 750 de stații de bază 5G (768 cifra exactă), servicii comerciale 5G fiind disponibile în peste 30 de localitati, dintre care zece mari municipii: