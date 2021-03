Senzori de alertă privind atacurile cibernetice ar urma să se instaleze la Poștă, Loterie, AEP și zeci de primării. Valoarea estimată a sistemului IT - aproape 70 milioane de lei

1. Tema Energy SRL (ofertant unic) pt. lotul 12

2. Pragma Computers (ofertant unic) pentru loturile 4,2,5, 6,8,9

3. Power Back-Up Services (ofertant unic) pentru lotul 12

4. Power Electric Rom SRL (ofertant unic) pt lotul 12

5. Eltek Multimedia (ofertant unic) pentru lotul 7

6. Metaminds (ofertant unic) pentru loturile 3,1

7. Stream Networks (ofertant unic) pentru loturile 11,9

8. Kapsch (ofertant unic) pentru lotul 4

9. Sama Consul (ofertant unic) pentru lotul 10

10. Pragma Computers (ofertant unic) pentru lotul 11

11. Orange Romania (ofertant unic) pentru loturile 1,3

12. S&T România (lider), Trencadis Corp (ofertant), Best Internet Security (subcontractant 97%) pentru lotul 1

13. Dataware Consulting (lider), Logic Computer (ofertant) - pentru lotul 1

CERT-RO a prezentat miercuri într-o videoconferință un proiect IT pentru dezvoltarea unui sistem național de avertizare în timp real a persoanelor fizice și/sau juridice vizate de atacuri cibernetice și/sau afectate de incidente cibernetice, precum și pentru informarea și cooperarea cu autoritățile competente.Valoarea estimată a proiectului, 'sistem de alertă timpurie și informare în timp real - RO-SAT' este de peste 69,6 milioane de lei (fără TVA), care va fi finanțat din fonduri UE nerambursabile de peste 58.6 milioane de lei, precum și fonduri de la bugetul de stat de peste 10,8 milioane de lei.Obiectivele specifice ale sistemului de alertă RO-SAT sunt:1. Amplasarea unor sisteme de tip senzor SOC (Security Operation Center) de monitorizare în timp real a rețelelor din locațiile beneficiarilor:2. Realizarea unui număr de cel puțin 120 de audituri de securitate pentru rețelele din locațiile beneficarilor în care vor fi amplasate echipamente3. Instruirea unui număr de 20 specialiști pentru:- procesarea alertelor generate de terminalele SOC- managementul terminalelor SOC- managementul sistemului de alert[ timpurie ;i informare ]n timp real- intervenția rapidă în caz de atac cibernetic- investigarea atacurilor cibernetice- ethical hacking etc.4. Operaționalizarea a patru echipe de intervenție on-site în vederea derulării investigațiilor în cazul incidentelor de securitate cibernetică.Proiectul RO-SAT constă în:- infrastructură hardware și software necesară funcționării platformei- componenta centrală a RO-SAT- Amenajare centru de date și centru integrat de management și monitorizare- Complete de reacție rapidă- Dezvoltare senzor SOCDatele din Sistemul Electronic de Achiziții publice (SEAP) arată că CERT-RO a lansat deja încă din toamna anului trecut o licitație deschisă pentru "furnizarea de echipamente hardware și solutii software pentru crearea unei platforme în cadrul proiectului -,,Sistem de alerta timpurie si informare in timp real RO-SAT"Valoarea estimată a acestui contract care este împărțit în 12 loturi este deLa această licitație au fost depuseContractul nu a fost încă atribuit.că această licitatie este pentru echipamente hardware si software (licente sisteme de operare, solutii de virtualizare, solutii pentru asigurarea monitorizarii si securitatii sistemului implementat in cadrul proiectului etc.) care vor asigura funcționarea platformei RO-SAT.Alte proceduri de achiziții publice, parte din acest proiect IT, vor fi lansate în perioada următoare.