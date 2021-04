De ce nu poți să-ți plătești online taxele și impozitele la toate primăriile? Ministrul Teleman ar vrea amenzi pentru instituțiile care nu se înrolează în Ghișeul.ro

Ministrul Digitalizării, Ciprian Teleman (USR-PLUS), consideră că ar trebui completat cadrul legal astfel încât primăriile să fie amendate pentru că nu respectă obligația legală de a se înrola în platforma Ghișeul.ro

Ministerul Dezvoltării, condus de Attila Cseke (UDMR) are o altă părere, subliniind faptul că primăriile au autonomie administrativă și financiară și decid singure cu privire la cheltuielile bugetelor locale.

Ministerul Dezvoltării mai arată că primăriile au o serie de costuri la interconectarea sistemelor proprii cu platforma Ghișeul.ro.

Legislația din 2010 care a dus la crearea Sistemului Național Electronic de Plată (SNEP-Ghișeul.ro) are o mare hibă: a impus instituțiilor publice obligația de a se înrola în acest sistem, fără a prevede sancțiuni sau amenzi.

Ghișeul.ro este un proiect IT public-privat, în care platforma IT a fost pusă gratuit la dispoziția statului de către APERO - Asociația pentru Plăți Electronice din România, fiind creată de către Indeco Soft din Baia Mare, una din firmele membre ale acestei asociații.

Statul, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), a pus la dispozitie și suportă costurile legate de partea hardware pentru această platformă.

George Anghel, fostul director executiv al APERO, și cel care a fost timp de 10 ani liderul proiectului Ghișeul.ro, a explicat pentru HotNews.ro ce cheltuieli de înrolare are o primărie, de ce nu ar fi fezabile amenzile și cât de captiv ar fi statul cu această platformă IT dezvoltată în parteneriat public-privat.

Ministrul Digitalizării: Este necesară completarea cadrului legal cu o serie de măsuri penalizatorii/amenzi aplicate UAT-urilor care nu respectă obligativitatea demersului de înrolare

"Sunteți de părere că reintroducerea unui cadrul legal de obligativitate este varianta optimă pentru ca toate unitățile administrativ-teritoriale din România să fie înrolate pe platforma online ghiseul.ro?"

"Considerăm că este necesară completarea cadrului legal cu o serie de măsuri penalizatorii/amenzi aplicate UAT-urilor care nu respectă obligativitatea demersului de înrolare.", se arată în răspunsul Ministrul Digitalizării, Ciprian Teleman.

Secretar de stat în Ministerul Dezvoltării: Primăriile au autonomie și decid singure cu privire la cheltuielile bugetelor locale

George Anghel, fostul lider de proiect Ghișeul.ro: Amendarea primăriilor pentru lipsa înrolării în Ghișeul.ro nu este fezabilă și ar crea probleme în lanț

HotNews.ro va publica răspunsurile ADR imediat ce le vom primi.

Ce costuri sunt pentru primării la înrolarea în Ghișeul.ro? Între 1000-5000 de euro, dar între timp aceste costuri au scăzut

Ce costuri sunt cu platforma Ghișeul.ro și cine are drept de proprietate asupra sa?

Cine se ocupă de dezvoltarea Ghișeul.ro și ce costuri sunt legate de serviciile de mentenanță si suport?

Ce costuri are statul/ADR cu Ghiseul.ro și care este rolul ADR în acest proiect?

Există discuții privind preluarea în totalitate de către stat a gestionarii integrale a acestei platforme?

Platforma Ghișul.ro are componente care pot fi realizate numai de firma care a creat softul? Ar fi cumva statul captiv din punct de vedere IT dacă ar prelua integral această platformă?

