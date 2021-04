Va prelua statul integral costurile cu Ghișeul.ro? Autoritatea pentru Digitalizarea României susține că are discuții, dar că e nevoie de o analiză complexă

George Anghel, fostul director executiv al APERO și cel care a coordonat timp de 10 ani proiectul Ghișeul.ro, a declarat recent pe Facebook faptul că statul ar trebui să-și asume după atâta timp un plan de a prelua integral administrarea și costurile cu Ghișeul.ro

George Anghel a renunțat la funcția din APERO pentru a se dedica unui proiect personal - ConectX, o platformă IT care integrează Ghișeul.ro și oferă și alte servicii publice electronice.

Firmele private au intensificat eforturile de a concura statul în furnizarea de servicii publice electronice, un alt exemplu fiind Regista, o platforma IT dezvoltată de firma Zitec, care a conectat până acum peste 500 de instituții și companii din toate cele 41 de județe ale țării, având peste 10.000 de utilizatori.

De cealaltă parte, Autoritatea pentru Digitalizarea României spune că a inițiat discuții pe subiectul posibilei preluări a Ghișeul.ro, dar că preluarea în totalitate de către stat a platformei necesită o analiză complexă.



Ofensiva firmelor private în a furniza servicii publice electronice pentru cetățeni: ConectX și Regista

"Ghișeul.ro este doar un instrument de plată. Prin ConectX poți face mult mai multe: poți să-ți declari case, mașini, să interacționezi pe orice fel de subiect cu instituțiile publice care sunt interconectate nativ între ele. Plăți poți să faci tot pe infrastructura Ghișeul.ro pentru că am zis că nu e bine deloc să mai inventăm vreo altă platformă și l-am integrat aici. ConectX-ul integrează însă mai multe platforme de plăți, nu doar Ghișeul.ro, ci și GlobalPay și mai sunt platforme de plăți prin țară care unele au fost integrate, iar altele urmează să fie integrate. Poate susține un număr nelimitat de instituții de toate tipurile de la ministere și Parlament, până la toate primăriile și deconcentratele", a explicat vineri, 24 aprilie, pentru HotNews.ro George Anghel.

ADR: Preluarea în totalitate de către stat a platformei de tranzacționare pe care rulează Ghișeul.ro necesită o analiză complexă

"Sistemul Național Electronic de Plați Online - Ghişeul.ro este operat, administrat și dezvoltat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României. Acest sistem este accesibil la adresa www.ghiseul.ro. Brandul Ghișeul.ro este o marcă înregistrată, aflată în proprietatea statului român și în portofoliul ADR. Platforma software de tranzacționare online utilizată de către Sistemul Național Electronic de Plați Online - Ghişeul.ro a fost dezvoltată de către APERO (Asociaţia de Plăţi Electronice din România).

ADR și APERO colaborează în vederea asigurării serviciilor de dezvoltare, suport și mentenanță tehnică pentru Ghişeul.ro.



Costurile aferente serviciilor de mentenanță și dezvoltare software ale platformei de tranzacționare sunt suportate de către APERO.

Costurile statului român, prin ADR, sunt cele care implică asigurarea infrastructurii hardware, de comunicații și de resurse umane pentru servicii suport acordate utilizatorilor – persoane fizice și juridice, precum și instituțiilor publice.

ADR și APERO au inițiat discuții privind preluarea/predarea codului sursă, atât în totalitatea acestuia, cât și parţial, pe anumite componente.

Firma care a dezvoltat platforma sotfware menționată mai sus și care prestează servicii de mentenanță în prezent este IndecoSoft Baia Mare.

Între ADR și APERO există un parteneriat de succes, dovedit în acești ultimi 10 ani prin gradul de utilizare la care a ajuns platforma, precum și prin permanenta disponibilitatea de a răspunde la nevoile utilizatorilor noștri.

Preluarea în totalitate de către stat a platformei de tranzacționare pe care rulează Ghișeul.ro necesită o analiză complexă privind avantajele și dezavantajele demersului. Avem în vedere în principal experiența utilizatorilor, care să beneficieze permanent de un serviciu care se ridică la înalte standarde de calitate.", se arată în răspunsul ADR către HotNews.ro.





Într-un articol anterior pe această temă, George Anghel, fostul lider de proiect la Ghișeul.ro a declarat pentru HotNews.ro că:



"Este vorba de costul pe care furnizorii de aplicații îl percep pentru a conecta aplicația interna de taxe si impozite locale cu sistemul. În fapt este un conector care trebuie făcut pentru a permite ca datele să fie transferate în ambele sensuri. Unii dintre furnizori percep și o taxă lunară pentru mentenanța acestui conector. Costul perceput de furnizori variază, respectiv al mentenanței, variază de la furnizor la furnizor.

Din câte știu din piață de-a lungul timpului au fost percepute costuri între 1000-5000 euro sau chiar mai mult. În ultimul timp au tot scăzut. Din punctul meu de vedere aceste costuri ar trebui să nu mai fie, pentru că au fost amortizate de furnizor de ani de zile. De aceea am spus că ADR ar putea să le ia pe bugetul ei (nu ar fi un cost de nesuportat) și să le dea gratuit la toți.

Comisioanele variază în funcție de negocierea pe care primăria a făcut-o cu banca care a implementat plata electronică. De principiu comisionul este sub 1% la toate primăriile, însă el depinde de numărul de plăți pe care primăria le încasează, comisionul scăzând pe măsură ce numărul de plăți crește.", a precizat miercuri, 21 aprilie, pentru HotNews.ro George Anghel.

"În toată această perioadă, sistemul a cunoscut o dezvoltare accentuată atât în ceea ce privește simplificarea procedurilor, extinderea serviciilor publice– peste 300 de tipuri de plăți disponibile, numărul utilizatorilor –peste 1.000.000 de utilizatori, cât și creșterea susținută a numărului de instituții înregistrate – 774 de instituții publice locale și centrale.

Pe parcursul ultimului an, am colaborat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru a transmite recomandări de înrolare în Ghișeul.ro instituțiilor publice locale. Colectarea rapidă și eficientă a taxelor pentru serviciile publice disponibile în Ghișeul.ro înseamnă bani la îndemâna comunităților care au nevoie de ei. Abordarea noastră a vizat atât principiul european al subsidiarității, cât și autonomia administrativă. De aceea, am insistat pe stimulente și beneficii, nu pe amenzi și sancțiuni.", mai precizează ADR în răspunsurile transmise HotNews.ro.





- folosit în prezent de peste un milion de utilizatori (persoane fizice și juridice) pentru plata online cu cardul a taxelor, impozitelor și a amenzilor este unul dintre puținele proiecte IT de succes ale statului, dar nu este numai meritul autorităților., în care platforma IT a fost pusă gratuit la dispoziția statului de către APERO - Asociația pentru Plăți Electronice din România , fiind, una din firmele membre ale APERO., care este în prezent administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). faptul că statul ar trebui să-și asume după atâta timp un plan de a prelua integral administrarea și costurile cu Ghișeul.ro:"Nu are nicio legătura cu competiția. Ghiseul.ro rămâne un proiect la care țin foarte mult. Intervenția însă are legătură cu faptul ca este nevoie de privim cu onestitate la realitatea noastră de astăzi, iar ADR ar trebui să ia foarte în serios câteva lucruri precum:ADR trebuie să preia proiectul de la APERO. Ar fi frumos si matur să îi spună asociației ”Mulțumesc că m-ai trecut de ce a fost mai greu! Este însă timpul să îmi asum singur acest proiect!”. Nu este normal ca Ghiseul.ro cu peste 1 mil. de utilizatori să fie deținut/operat de o asociație, fie ea chiar și APERO.ADR ar trebui să nu mai deschidă și să susțină piste false precum amendarea instituțiilor pentru ca nu se înrolează. Ar fi mult mai corect să vină cu un plan strategic de dezvoltare a proiectului și cu un buget serios care să susțină proiectul. Ditamai Autoritatea pentru Digitalizare nu ar trebui ”să stea cu mâna întinsă” la o asociație.ADR ar trebui să devină conștientă ca sistemul a intrat pe un trend continuu de creștere, la care costurile vor fi din ce in ce mai mari si responsabilitatea de asemenea. Din aceasta perspectivă, dacă dorește să țină costurile sub control o poate face doar pregătind o echipa in-house care în următorii 2 ani să preia codul și operarea sistemului de la APERO si după ce face acest lucru să contracteze servicii de dezvoltare din piața libera. Preluarea codului însă trebuie să se facă în momentul în care este sigură că acest cod este ”comentat” și include și aspectele tehnice sau de arhitectură atât pe cele văzute, cât și pe cele nevăzute.Cât privește mult vehiculata ”captivitate” trebuie să spunem răspicat pentru că văd că mulți se fac ca nu înțeleg: Domnilor! Dacă nu dormiți bine cu ideea de a fi dependenți de un furnizor anume (atenție! dependența devine captivitate când relația furnizor-beneficiar s-a stricat teribil) singura variantă este SOFT LA COMANDĂ! Ai plătit, este al tău, faci ce vrei cu el! Dar trebuie sa fii o instituție asumată și competentă!", a declarat George Anghel, într-un răspuns la o postare pe Facebook. George Anghel a renunțat la poziția deținută în APERO până acum două săptămâni pentru a se dedica unui alt proiect privat pe care l-a inițiat - ConectX, o platformă IT care încearcă interconectarea instituțiilor și a cetățenilor prin instrumente digitale precum identitate electronică, semnătură digitală în cloud, declarații și cereri online, mesagerie electronică, chat certificat, partajarea ecranelor, audio și video conferințe, arhive electronice, plăți electronice, traduceri în timp real și multe altele, toate într-un mediu securizat.

Potrivit datelor de pe site-ul propriu, în platforma ConectX sunt integrate momentan:
- Direcția Generală Impozite și Taxe Sector 3
- Direcția Impozite și Taxe Sector 5
- Direcția Generală Impozite și Taxe Sector 6
- Direcția Venituri Buget Local Sector 2 (în curând)
- Direcția Generală Impozite și Taxe Sector 4 (în curând)
- Primăria Rodna (în curând)
- Primăria Municipiului Codlea (în curând)

Aplicația Regista, care facilitează comunicarea online dintre cetățeni și primării prin verificare online a stării solicitprilor depuse, trimiterea de sesizări online, completarea formularelor electronice și consultarea documementelor de interes public din Monitorul Oficial local, a fost dezvoltată de specialiștii companiei Zitec, unul dintre liderii pe piața de IT & digital marketing din România.

Conducerea Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) susține că a inițiat discuții cu APERO privind preluarea/predarea codului sursă, atât în totalitatea acestuia, cât și parţial, pe anumite componente, doar că mai e mult până la o decizie. Primăria respectivă nu are niciun fel de costuri în relația cu Autoritatea pentru Digitalizarea României. Ulterior înrolării în Ghișeul.ro, pentru realizarea interconectării cu platforma, este necesar ca instituția să își dezvolte o serie de conectori pentru sistemul informatic propriu de gestionare a taxelor și impozitelor. Cuantumul acestor costuri variază în funcție de ofertele disponibile în piață. Comisionul per tranzacţie este de 0,5% din valoarea tranzacţiei şi nu poate fi mai mare de 30 de lei.", precizează ADR în răspunsurile către HotNews.ro.Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) mai subliniază în răspunsurile transmise acum către HotNews.ro că derulează constant campanii de informare, prin toate mijloacele de comunicare disponibile, care au ca scop prezentarea beneficiilor Ghișeul.ro pentru utilizatori și instituțiile direct beneficiare ale funcționalităților sistemului.Ministrul Digitalizării, Ciprian Teleman, consideră că este necesară completarea cadrului legal cu o serie de măsuri penalizatorii/amenzi aplicate primăriilor care nu respectă obligativitatea înrolării în Ghișeul.ro, platforma națională de plată online a taxelor și impozitelor, potrivit unui răspuns al ministrului la interpelarea unui deputat. Pe de altă parte, Ministerul Dezvoltării susține, într-un răspuns pe aceeași temă la o interpelare diferită din Parlament, că primăriile au autonomie și decid cu privire la cheltuielile bugetelor locale.