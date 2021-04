Transformarea digitală a Poștei Române: Compania vrea să cumpere 3.500 de PC-uri cu Windows 10 Pro

"Monitorul și sistemul de calcul trebuie să aparțină aceluiași producător. Sistemul trebuie să fie validat oficial pentru MS Windows 10 (listare WHQL) și certificat Energy Star prin listare pe site-ul oficial",Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț, unde componenta financiară are o pondere de 50%, capacitatea de stocare are o pondere de 20%, iar capacitatea RAM are o pondere de 30% în punctajul final.Posibilii ofertanți interesați să participe la licitație trebuie să prezinte o listă a principalelor livrari de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați.Din lista prezentată trebuie să rezulte că au furnizat produse, la nivelul a maxim 3 contracte a căror valoare/valoare cumulată a fost de minim 5.000.000 lei.Termenul limită pentru primirea ofertelor este 31 mai 2021. În aceeași zi va avea loc și ședința de deschidere a ofertelor., dar și în modernizarea a două centre de tranzit pentru a face față competiției cu firmele private de curierat, a anunțat în data de 25 februarie 2021, Horia Grigorescu, directorul general al companiei și vicepreședinte al PNL București. 300 de angajați din funcții administrative ar urma să fie concediați în lunile următoare, nu mai devreme de luna iulie. Acesta a spus și ce oameni a angajat de când a venit la conducerea companiei: peste 1500 de persoane în zona operațională și circa 100 pe posturi administrative vacante.