BNR vrea să-și facă o infrastructură IT care să permită munca de acasă pentru personalul cheie care operează sistemele informatice critice ale băncii centrale

Contextul care a determinat achiziționarea produselor de către BNR





"Soluția va conține atât echipamente hardware precum și sisteme de management ale noii infrastructuri VPN, componente care vor fi instalate în centrele de date BNR, respectiv echipamentele dedicate de acces care vor fi utilizate pentru conectarea la sistemele informatice BNR destinate piețelor financiare pentru utilizatori care își vor desfășura activitatea în regim de telemuncă", se arată în anunțul de licitație.

"Urmare a crizei sanitare, telemunca a fost adoptata la nivel global ca o solutie de continuitate a activitatii. In acest context pe termen scurt, inclusiv in cadrul autoritatii contractante au fost adoptate solutii de acces remote la anumite sisteme informatice care insa nu adreseaza in totalitate cerintele in materie de securitate a informatiei derivate din particularitatile operarii infrastructurilor de piață financiara. Ca atare accesul la distanta („remote”) pentru sistemele critice nu a putut fi implementat utilizand infrastructura de acces actuala.Achiziția produselor și serviciilor solicitate în prezentul caiet de sarcini are în vedere implementarea unei infrastructuri de comunicatii de tip VPN care sa faciliteze lucrul in regim de telemunca pentru personalul cheie care opereaza sistemele informatice critice autoritatii contractante,",în vederea instalării, configurării și administrării soluției ofertate. Instruirea se va face utilizand suport de curs autorizat de catre producatorul solutiei furnizate.Termenul limită pentru primirea ofertelor este