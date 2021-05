Grupul DIGI a făcut peste 340 milioane de euro în primul trimestru din acest an: Ungaria, depășită de Spania ca sursă de venituri

Prioritatea noastră a fost consolidarea pozițiilor de piață obținute, extinderea rețelelor fixe și mobile pe toate piețele noastre, diversificarea ofertelor și a portofoliului pentru a satisface nevoile în creștere ale clienților noștri. Extinderea bazei noastre de clienți este dovada că DIGI reprezintă prima alegere pentru milioane de utilizatori de internet, cablu TV, voce mobilă și date”, a declarat Serghei Bulgac, CEO DIGI Communications.

În ianuarie-martie 2021, DIGI România a depășit cifrele cheie înregistrate în primul trimestru din 2020 și a ajuns la 13,1 milioane de contracte de servicii (unităti generatoare de venituri - RGU) pe piața locală:- 4,9 milioane de contracte pay-TV (+ 15,6%)- 3,4 milioane de contracte de internet fix (+19,7%)- 3,8 milioane de contracte de voce și date mobile (+9,2%)- 1,02 milioane de abonați la serviciile de telefonie fixă (-4%), ca urmare a tendinței generale de a migra de la telefonía fixă la serviciile de telecomunicații mobile.Grupul DIGI, controlat de miliardarul orădean Zoltan Teszari, și-a anunțat investitorii , la finele lunii martie din acest an, că a încheiat un acord preliminar și neobligatoriu pentru vânzarea Digi Ungaria și a filialelor Invitel Ltd și I TV Ltd către 4iG Plc, unul dintre operatorii de top de pe piața de IT și telecomunicații din Ungaria. Grupul DIGI, care în România deține RCS&RDS, s-a judecat cu autoritățile ungare, după ce a fost respins de la participarea la licitația 5G din această țară, dar a pierdut definitiv procesul în luna februarie din acest an. Compania are peste 1,1 milioane de abonați în Ungaria, o piață pe care activează de peste 23 de ani.Achiziția ar urma să fie finalizată până în luna septembrie a anului 2021, după ce se va încheia procesul de due-diligence pentru Digi Ungaria si filialele sale, și se va semna contractul de vânzare-cumpărare, pe baza acordului autorității de concurență.