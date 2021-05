Sporul de antenă, sport național: La Consiliul Concurenței peste 260 de angajați își pot rotunji astfel veniturile / La ADP Sector 1 nu s-au tăiat aceste sporuri așa cum promitea Clotilde Armand

- Peste 260 de angajați din Consiliul Concurenței pot primi în prezent așa numitul spor de antenă, echivalentul a 15% din salariul de bază pentru riscurile generate de radiațiile antenelor telecom de la Casa Presei, unde-și are sediul autoritatea.

- Și aproape 100 de angajați ai ADP Sector 1, clădire situată în apropierea Casei presei, își rotunjesc în același mod veniturile lunare.

- În 19 martie 2021, Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a denunțat public aceste sporuri și a spus că nu va mai plăti aceste sporuri, în condițiile în care măsurătorile ANCOM, autoritatea care monitorizează inclusiv radiațiile antenelor telecom, au arătat că nivelul radiațiilor este de aproape 1400 de ori sub limitele legale.

- De notat că măsurătorile ANCOM au fost făcute pe spațiul public în afara clădirii ADP Sector 1. Teoretic, în interior valorile câmpurilor electromagnetice ar trebui să fie cu mult mai mici, deoarece intervine și atenuarea dată de zidurile clădirii.

- În 22 martie 2021, ADP Sector 1 a plătit o firmă privata, Arexman Construct, pentru măsurarea radiațiilor telecom în interiorul clădirii, iar datele măsurate au arătat valori peste limitele legale.

- Sindicatul ADP Sector 1 a publicat și un buletin de expertiză al DSP București din aprilie 2021, care are la bază tot măsurătorile Arexman Construct, drept bază legală pentru acordarea sporului de antenă.

- Datele din SEAP arată că firma Arexman Construct are sute de contracte de achiziție directă încheiate cu diverse autorități - de la autorități publice, la poliție locală, tribunale ori ministere, valoarea contractelor situându-se între câteva sute de lei și câteva zeci de mii de lei.

"La Consiliul Concurenței pot beneficia de spor de condiții vătămătoare 264 de salariați, dintr-un total de 325. Însă numărul celor care beneficiază de acest spor variază, fiind mai mic, deoarece o parte dintre salariați își desfășoară activitatea în regim de telemuncă. În perioada în care își desfășoară activitatea la domiciliu, angajații nu beneficiază de acest spor, conform regulamentului de acordare a sporului pentru condiții vătămătoare și a celui privind desfășurarea activității în regim de telemuncă. Sporul reprezintă 15% din salariul de bază, conform Legii nr.153/2017 și OUG nr.114/2018.", au precizat pentru HotNews.ro oficialii Consiliului Concurenței.

"La baza acordării stau mai multe buletine de expertizare emise în conformitate cu prevederile HG nr.917/2017, la solicitarea instituției, de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii Alexandru Darabonț, în urma analizării mai multor factori de risc, așa cum prevede legislația în domeniu, printre care și riscurile generate de câmpurile electromagnetice.", au explicat reprezentanții Consiliului Concurenței.

"Având în vedere că angajații Consiliului Concurenței au acces la informații cu caracter confidențial, beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, pentru gestionarea datelor și informațiilor clasificate, conform prevederilor Legii nr.153/2017 (Anexa VIII – Familia ocupațională de funcții bugetare ”Administrație”, Capitolul II, lit.A, pct.II.Salarizarea personalului din autorități publice și agenții, 2. Salariile de bază ale personalului din cadrul Consiliului Concurentei, Punctul 3 al Notei de subsol).

Trebuie menționat ca în ultimii zece ani salariile la nivelul CC nu au crescut în termeni reali, ținând cont de inflație, în condițiile în care salariul mediu pe economie și salariile din administrația publică au crescut mult.", au mai declarat pentru HotNews.ro oficialii autorității.



La ADP Sector 1 nu s-a tăiat sporul de antenă în ciuda declarațiilor primarului Clotilde Armand

Postare Clotilde_martie 2021 Foto: Hotnews

Sporurile de antenă pentru angajații ADP Sector 1 nu au fost tăiate: Măsurătorile unei firme private în birourile administrației au arătat valori peste limitele admise

"Nu au fost tăiate sporurile de antenă. Buletinul de expertiză de la DSP pe baza măsurătorilor efectuate de o firmă privată atestă aceste riscuri și așteptăm acum să vedem cu vrea doamna primar să aplice această tăiere. Sunt 97 de angajati care ar fi afectați de această posibilă măsură", a declarat luni, 24 mai, pentru HotNews.ro Ștefan Novac, președintele Sindicatului Angajaților Administrației Publice Locale Sector 1.

Firma Arexman Construct are sute de contracte cu Ministere, Tribunale ori Poliție pentru măsurarea radiațiilor telecom

că nivelul radiațiilor emise de antenele de pe Casa Presei este principalul motiv pentru care angajații acestei autorități primesc spor pentru condiții de muncă vătămătoare.Și angajații agenției de presă Agerpres, care lucrează în aceeași clădire, primesc acest așa numit 'spor de antenă'. Sporul de condiții vătămătoare, care include și expunerea la radiații electromagnetice, îl au prin lege angajații din sectorul bugetar. Culmea este că ANCOM, autoritatea națională care monitorizează nivelurile radiațiilor telecom asigură că acestea sunt de sute și mii de ori mai mici decât limitele legale. Și nu doar aici, ci oriunde în țară.

Într-adevăr, măsurătorile cu echipamente mobile făcute de ANCOM, pe spațiul public în afara sediului ADP Sector 1, arătau că nivelul de radiații este de 1379 de ori mai mic decât nivelul de referință. De notat că măsurătorile ANCOM au fost făcute pe spațiul public în afara clădirii ADP Sector 1. Teoretic, în interior valorile câmpurilor electromagnetice ar trebui să fie cu mult mai mici, deoarece intervine și atenuarea dată de zidurile clădirii. Aceste măsurători pot fi vizualizate și acum pe platforma oficială de măsurare a intensității câmpurilor electromagnetice din România, monitor-emf.ro, platformă gestionată de ANCOM. Măsurătorile solicitate de ADP Sector 1 au fost realizate de firma Arexman Construct SRL în interiorul clădirii administrației publice. Potrivit buletinului de măsurători, emis în data de 22 martie 2021, toate valorile depășesc limitele admise. Ulterior, Sindicatul ADP Sector 1 a publicat pe propriul site și un buletin de expertiză al DSP București din data de 7 aprilie 2021, care are la bază aceleași măsurători efectuate de firma Arexman Construct SRL. Datele din SEAP arată că firma Arexman Construct are sute de contracte de achiziție directă încheiate cu diverse autorități - de la autorități publice, la poliție locală, tribunale ori ministere, valoarea contractelor situându-se între câteva sute de lei și câteva zeci de mii de lei: Ministerul Apărării Naționale (11 ianuarie 2021) contract de 4.100 euro; Ministerul Afacerilor Interne (4.12.2020) - contract de 3878 de euro; Tribunalul Ilfov (24.08.2020) - contract de 446 euro; Poliția Locală Sector 1 (30.09.2020) - contract de 274 euro; Poliția Locală Sector 2 (16.09.2020) contract de 298 euro. Nu în cele din urmă menționăm și că președintele Senatului, Anca Dragu, a declarat în luna februarie din acest an că toți cei 700 de angajați ai Senatului primesc acest spor de antenă. Anca Dragu a spus atunci că nu este adepta sporurilor, dar că acestea sunt date prin legile actuale, care ar trebui analizate și luată apoi o decizie.