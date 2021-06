Controversata numire fără concurs a liberalului Dragoș Preda la conducerea SNR ar putea fi tranșată miercuri: Actualul director poate primi daune de aproape 80.000 de euro

Eugen Brad, director tehnic SNR Foto: Hotnews

Potrivit surselor HotNews.ro, este posibil ca miercuri să se decidă schimbarea din funcție a lui Eugen Brad fără a se mai preciza în decizie faptul că acesta are dreptul, potrivit contractului de mandat, la plata a 30 de salarii brute în termen de 30 de zile dacă este înlocuit fără implementarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.a declarat că potrivit contractului de mandat are dreptul la plata acestei sume, deoarece schimbarea nu vine ăn urma unui concurs potrivit OUG 109/2011."Nu este o demitere, ci o încheiere a mandatului în condiții amiabile. Voi preda ștafeta către domnul Dragoș Preda. Conform contractului de mandat din 2017, acesta expira odată cu numirea unui nou director general prin competiție conform OUG 109/2011. Pentru că acest lucru nu s-a întâmplat, trebuie să primesc acum 30 de salarii brute lunare în maxim 30 de zile. Salariul meu brut este de 13.000 de lei/lună, iar cel net este de 7.700 de lei/lună.", a declarat pentru HotNews.ro Eugen Brad.Potrivit contractului de mandat in situația în care revocarea sa survine fără justă cauză, acesta este îndreptățit să primească daune interese în cuantum de 30 de remunerații brute lunare.Dacă va fi înlocuit fără plata acestei sume, Eugen Brad are opțiunea de a da în judecată SNR pentru respectarea acestei prevederi din contractul său de mandat.