Sporul de antenă: Peste 600 de angajați din Ministerul Agriculturii își rotunjesc astfel veniturile. Ce sume au primit și cine a făcut măsurătorile

Ministerul Agriculturii a plătit peste 4100 de euro firmei Arexman pentru măsurarea câmpului electromagnetic la locurile de muncă din minister

"determinarea câmpului electromagnetic pentru locurile de muncă din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - sediul central (168 camere structurate pe 3 nivele), Centrelor judetene de dezvoltare rurala din cadrul AM PNDR (15 centre ), Centrelor locale din cadrul AM POPAM si Directiei pentru Coordonarea Agentiilor de Plati a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (2 camere structurate la nivelul etajului 2 din imobilul situat pe str. Gradina cu Cai nr. 3ª, sector 5, Bucureşti)."

Aproape 100 de angajați ai ADP Sector 1 primesc acest spor de antenă în baza măsurătorilor firmei Arexman, deși autoritatea care măsoară radiații antenelor telecom asigură că valorile sunt cu mult sub limitele legale

Clotilde Armand acuza luna trecută că aceste sporuri au fost încasate ilegal pentru radiații inexistente: Vom tăia toate aceste sporuri ilegale

Postare Clotilde Armand Foto: Hotnews

Sporurile de antenă pentru angajații ADP Sector 1 nu au fost tăiate: Măsurătorile unei firme private în birourile administrației au arătat valori peste limitele admise

"Nu au fost tăiate sporurile de antenă. Buletinul de expertiză de la DSP pe baza măsurătorilor efectuate de o firmă privată atestă aceste riscuri și așteptăm acum să vedem cu vrea doamna primar să aplice această tăiere. Sunt 97 de angajati care ar fi afectați de această posibilă măsură", a declarat luni, 24 mai, pentru HotNews.ro Ștefan Novac, președintele Sindicatului Angajaților Administrației Publice Locale Sector 1.

Firma Arexman Construct are sute de contracte cu Ministere, Tribunale ori Poliție pentru măsurarea radiațiilor telecom





Sute de angajați din Senat și Consiliul Concurenței primesc spor de antenă pe baza măsurătorilor Institutului de cercetare Alexandru Darabonț

Ministerul Agriculturii susține că ""Numărul mediu de angajați care a beneficiat de spor pentru condiții de muncă la nivelul anului 2020 a fost de 614. Valoarea sporului acordat în anul 2020 a fost de 4,040 mii lei. Măsurătorile care atestă existența condițiilor periculoase sau vătămătoare la locurile de muncă în cadrul MADR, au fost efectuate de Arexman Construct. Aceste măsurători au fost expertizate, conform legii de Direcția de sănătate publică București, iar în baza buletinelor de expertizare a fost acordat sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă salariaților din cadrul MADR.",arată că Ministerul Agriculturii, condus de Adrian Oroș, a încheiat, în luna ianuarie din acest an, prin achiziție directă, un contract de peste 4100 de euro cu firma Arexman Construct pentru achizitionarea serviciilor de evaluare/măsurare a câmpului electromagnetic conform HG 917/2017.Conform datelor din SEAP, contractul a vizat:, iar în buletinul de măsurători efectuat de această firmă în data de 22 martie 2021 se precizează că nivelul radiațiilor din interiorul sediului ADP Sector 1 este peste limitele legale., Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a denunțat public aceste sporuri și a spus că nu le va mai plăti, în condițiile în carecă angajații ADP Sector 1 ar fi încasat vreme de 4 ani spor de antenă pentru radiații inexistente și că va tăia aceste sporuri:"Angajații ADP Sector 1 au încasat vreme de 4 ani spor de antenă pentru radiații inexistente. După răspunsul oficial primit de Primăria Sectorului 1 cu privire la nivelul radiațiilor din zona respectivă, jurnalistul Europa FM Victor Marin a făcut o investigație pe acest subiect.Astfel, într-un răspuns pentru Europa FM, A.N.C.O.M. spune așa: “… numărul de stații (antene) existente la nivelul anului 2016 în locația menționată era mai mic decât cel din prezent, generând un nivel de intensitate a câmpului electromagnetic mai scăzut decât cel actual”.Pe scurt, dacă nivelul actual al radiațiilor nu pune în pericol sănătatea celor de la A.D.P. Sector 1, în 2016, era ca și inexistent. Dar în toți acești ani, sporul de antenă a fost cât se poate de real. Și ilegal. În 2016 aceste ''radiații'' au fost măsurate de o firmă privată.Concluzie: Primăria Sectorului 1 va demara toate procedurile necesare în vederea recuperării prejudiciului. Am început să măsurăm nivelul frecvențelor din mai multe direcții ale Primăria Sectorului 1 și vom tăia toate aceste sporuri ilegale."Măsurătorile solicitate de ADP Sector 1 au fost realizate de firmaîn interiorul clădirii administrației publice.Potrivit buletinului de măsurători, emis în data de 22 martie 2021,, toate valorile depășesc limitele admise.Ulterior, Sindicatul ADP Sector 1 a publicat pe propriul site și un buletin de expertiză al DSP București din data de 7 aprilie 2021, care are la bază aceleași măsurători efectuate de firma Arexman Construct SRL.că "sporul de antenă pe care-l primesc aproximativ 100 de angajați ai Administrației Domeniului Public Sector 1 pentru riscurile generate de radiațiile antenelor de pe Casa Presei "a fost acordat cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, astfel că ne aflăm în imposibilitatea de a-l suspenda, fiind un drept al salariaților".încheiate cu diverse autorități - de la autorități publice, la poliție locală, tribunale ori ministere,(11 ianuarie 2021) contract de 4.100 euro(4.12.2020) - contract de 3878 de euro(24.08.2020) - contract de 446 euro(30.09.2020) - contract de 274 euro ((16.09.2020) contract de 298 euroDe notat că și peste 260 de angajați ai Consiliului Concurenței pot primi în prezent acest spor de antenă. Într-un răspuns către HotNews.ro, Consiliul Concurenței a precizat că "la baza acordării stau mai multe buletine de expertizare emise în conformitate cu prevederile HG nr.917/2017, la solicitarea instituției, de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii Alexandru Darabonț, în urma analizării mai multor factori de risc, așa cum prevede legislația în domeniu, printre care și riscurile generate de câmpurile electromagnetice."- pe motiv că ar fi expuși la câmpuri electromagnetice (CEM) peste valorile legale, generate de echipamentele de muncă din instituție, a precizat conducerea Senatului pentru HotNews.ro. Măsurătorile au fost făcute de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii (INCDPM) Alexandru Darabonț. Este același institut ale cărui măsurători stau și la baza sporului de antenă a sute de angajați din Consiliul Concurenței.