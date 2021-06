Cum explică STS de ce cloud-ul guvernamental finanțat cu 500 milioane de euro prin PNRR este de 10 ori mai scump decât un proiect inițiat de Guvernul Dăncilă

Precizările STS despre diferitele estimări de costuri ale cloud-ului guvernamental:

"În perioada 2018-2019 , s-a realizat un proiect de Cloud Guvernamental, care ar fi urmat să fie realizat în mai multe etape. Estimările costurilor vizau implementarea primei etape care presupunea construcția unui singur centru de date de capacitate medie și oferirea serviciilor IaaS (Infrastructure as a Service) . Totodată, în etapele ulterioare, proiectul de Cloud Guvernamental urma să fie dezvoltat și extins pentru a permite servicii de tip PaaS (Platform as a Service) și SaaS (Software as a service).

, proiectul de Cloud Guvernamental, planificat pentru a fi realizat prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), presupune realizarea și interconectarea a De asemenea, vă informăm că, la estimarea costurilor proiectului de Cloud Guvernamental prin PNRR s-au analizat evoluțiile tehnologice și ale societății, astfel fiind luate în considerare creșterea exponențială a cererilor de servicii IT&C din perioada pandemiei care au demonstrat nevoile de digitalizare la nivelul instituțiilor publice, creșterea necesarului de sisteme informatice esențiale în relaționarea cu cetățenii, precum și costurile crescute ale echipamentelor IT&C în contextul crizei mondiale a semiconductorilor.", au precizat pentru HotNews.ro specialiștii STS.



O infrastructură IT de tip cloud implică în primul rând existența unor centre de date performante cu multe servere conectate la internet și software care permite utilizarea centrelor de date. Pentru utilizatori, simpli cetățeni, firme ori instituții publice, cloud-ul oferă aplicații informatice care pot fi accesate peste web, de oriunde și în orice moment, fără a avea grija resurselor (spațiu, capacitate de procesare etc). Principalul beneficiu, cel puțin pentru instituțiile publice, ar fi reducerea cheltuielilor pe achiziția neunitară de hardware și software și crearea de sisteme care nu comunică între ele.



, condus de Petru Cojocaru (PSD), în parteneriat cuau vrut să dezvolte, un proiect cu o valoare de„Principalul beneficiu în implementarea proiectului de Cloud guvernamental vizează reducerea cheltuielilor în rândul instituțiilor publice. Concret, se vor reduce costurile pentru achiziționarea de echipamente și servicii IT în sectorul public, inclusiv hardware, software, dar și pentru alte operațiuni. Instituțiile publice nu vor mai avea povara asigurării mentenanței sistemelor informatice, fiind diminuate deopotrivă costurile pentru migrarea serviciilor către platforme noi.”, declara, în vara anului 2018, Petru Bogdan Cojocaru , ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale.Și atunci se preciza în Ghidul solicitantului că proiectul va asigura resurse tehnologice în mediu virtual pentru instituţiile publice, în vederea livrării serviciilor publice în format electronic, prioritar pentru evenimentele de viață, iar, astfel încât să fie transferate restul aplicațiilor software utilizate în administrația publică., a atenționat atunci că așa cum era gândit la vremea respectivă acel cloud va fi o cheltuială mai inutilă decât portalul eRomânia, din aceleași motive: se pune 'carul înaintea boilor' - milioane de euro pe o infrastructură care nu se știe dacă și cum va fi folosită."Ministerul Comunicațiilor (MCSI) “pune carul înaintea boilor” și construiește un sistem prin care livrează IaaS (Infrastructure as a Service), fără să știe exact le ce va fi folosită infrastructura sau de către cine. MCSI repetă greșelile pe care le-a făcut și în cazul proiectului e-România 2, proiect prin care Guvernul Boc a cheltuit aproximativ 12 milioane de euro pentru a dezvolta o platformă inutilă. Acest proiect de cloud este “exact ce ne lipsea” - încă o platformă. (..)MCSI a aprobat de curând și un alt ghid pentru “e-Guvernare și interoperabilitate”. Deși ghidul de cloud prevede că “proiectul va asigura resurse tehnologice în mediu virtual pentru instituțiile publice, în vederea livrării serviciilor publice în format electronic, prioritar pentru evenimentele de viață”, ghidul de e-Guvernare și interoperabilitate nu prevede utilizarea cloud-ului guvernamental pentru evenimentele de viață aferente stării civile.Ba mai mult, în conformitate cu ghidul de e-Guvernare și interoperabilitate MAI își face propria infrastructură tip cloud, pe care încearcă să o “deghizeze”, într-o manieră extrem de “inteligentă”, sub denumirea de “Hub”. Pentru că nu există nicio explicație logică, nu pot decât să presupun că grupurile de interese din jurul MAI și MCSI au împărțit frățește banii europeni pentru digitalizare.",Proiectul nu a mai fost dezvoltat, dar ideea a rămas.că "la acel moment s-a dorit ca proiectul să fie sub 50 milioane de euro,- marea frică a funcționarului român. Sursa estimărilor privind costurile a fost atunci Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Doar că li s-a cerut să se încorseteze în 45 milioane de euro, ceea ce a produs blocaj. Pentru că toată infrastructura, inclusiv centrele de comandă și securitate, nu se încadrau.", în 2021, Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR, condus de premierul Florin Cîțu, a propus alocarea a 500 milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)este prezentată o detaliere a celor 1,89 miliarde de euro care vor lua calea digitalizăriiPentru cloud guvernamental este alocată suma de peste 373 milioane de euro, iar pentru migrare/dezvoltare aplicații - alte 170 milioane de euro."Eu vă spun ce spun specialiștii. Există un cost. În PNRR totul este în detaliu și ar trebui văzută și partea de cost, cum a fost fiecare proiect bugetat. Specialiștii spun că este necesară suma de 500 de milioane de euro", a declarat în data de 3 iunie, premierul Florin Cîțu , la finalul unei ședinte de Guvern în care s-a adoptat o propunere de politică publică care vizează cheltuirea a 2,4 miliarde de euro în următorii 10 ani pentru transformarea digitală a României.Premierul nu a spus cine sunt acești "specialiști", darpublicate de Guvern prezintă estimarea costurilor pentru fiecare componentă a viitorului cloud guvernamental, iarcă, infrastructură si tehnologii pentru servicii de cloudVor fi dezvoltatepână înPentru realizarea primelor 2 centre de date principale, documentația tehnico-economică, infrastructura IT necesară și salarizarea personalului din Unitățile de Management a Proiectelor ( UIP), STS a estimat suma de peste 135,8 milioane de euro. Pentru exact aceleași componente dar pentru celelalte 2 centre de date secundare, STS a estimat suma de 138,7 milioane de euro., cifrele fiind estimative pe baza datelor statistice proiectelor anterioare implementate pentru beneficiarii STS, dar și pe baza datelor din piața de profil.prezintă și modele de cloud implementate în alte țări, cele mai multe implementate în parteneriat public-privat cu giganți precum Microsoft ori Google. Sunt însă și cloud-uri de stat care depășesc valoarea de 1,2 miliarde de euro.