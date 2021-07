Totul despre certificatul digital COVID, valabil de azi: Cum îl descarci online, la ce să fii atent pentru a nu avea probleme și ce faci dacă nu-l obții la timp

"De aceea, solicitarea de eliberare a certificatelor de vaccinare trebuie realizată cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de momentul utilizării, iar pentru cele de testare cu cel puțin 12 sau 48 de ore, în funcție de tipul de test efectuat - rapid sau PCR.", a avertizat STS.

certificatele de vaccinare: până la data de 30 iunie 2022;

până la data de 30 iunie 2022; certificatele de testare: 24 ore pentru testul antigen rapid și 72 de ore pentru testul RT-PCR;

24 ore pentru testul antigen rapid și 72 de ore pentru testul RT-PCR; certificatele de vindecare: 180 de zile de la data primului rezultat pozitiv la testul pentru SARS-CoV-2, înregistrat în platforma informatică „Corona-forms”.



Principala problemă în obținerea certificatului digital COVID: Numărul mare de date personale pe care trebuie să le introduci manual

Recomandarea HotNews.ro este ca atunci când completați datele în platforma STS să aveți lângă dvoastră un act de identitate, pașaportul, precum și adeverința de vaccinare sau testare și să fiți foarte atenți la datele introduse.

Cum descarci certificatul digital COVID - pașii prezentați de STS

5. Cetățenii români și cei cu CNP emis de autoritățile române accesează butonul „CNP”, urmat de categoria de vârstă. În câmpurile dedicate, introduc: codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, inițiala numelui, inițiala prenumelui și tipul certificatului dorit. Cetățenii străini selectează opțiunea „Pașaport/Act de identitate” și completează câmpurile care cuprind: „Țara care a emis pașaportul”, numărul „pașaportului sau al cărții de identitate”, inițialele numelui și prenumelui, iar apoi aleg tipul de certificat.







Pentru generarea certificatului de recuperare după COVID, se alege județul în care s-a realizat testarea și luna în care persoana a fost confirmată pozitiv.









Informații suplimentare

Reamintim că certificatul nu este un document obligatoriu, însă cu ajutorul lui persoanele care s-au vaccinat anti COVID-19, s-au recuperat după această afecțiune sau dețin un rezultat negativ la testarea COVID-19 pot dovedi situația lor epidemiologică.





Pentru generarea certificatelor, sistemul informatic preia datele necesare din Registrul Electronic Național de Vaccinări pentru persoanele care s-au vaccinat și din Aplicația Corona-Forms pentru persoanele care au fost testate și au un rezultat negativ sau un rezultat pozitiv, dar s-au recuperat după COVID-19.







Certificatele includ un cod QR care va conține o semnătură digitală, astfel încât, la citirea acestuia, să poată fi verificată autenticitatea, integritatea și validitatea documentului.







Semnătura digitală este pusă la dispoziție de STS, astfel încât cetățenii nu au nevoie de o semnătură digitală proprie.





Pentru verificarea, la intrarea în țară, a codurilor QR de pe certificatele digitale, STS a distribuit către Poliția de Frontieră echipamentele necesare: 271 de scannere mobile și 271 de telefoane mobile smart, care au instalată aplicația „CoronaScan”.











Povestea certificatului verde lansat la nivelul UE: Este gratuit, securizat și va ajuta la realuarea călătoriilor în siguranță

Certificatul a fost propus de Comisia Europeană pentru reluarea călătoriilor în condiții de siguranță în această vară. Acesta va fi gratuit, securizat și accesibil tuturor cetățenilor. Disponibil în format digital sau pe hârtie, acest certificat va reprezenta o dovadă a faptului că o persoană a fost vaccinată împotriva COVID-19, a obținut un rezultat negativ la test sau s-a vindecat în urma unei infecții.



În urma acordului politic cu privire la regulamentul care reglementează certificatul, încheiat între Parlamentul European și Consiliu la 20 mai, pe 1 mai s-a lansat pilonul tehnic al sistemului UE. Creat în doar două luni, portalul UE asigură verificarea caracteristicilor de securitate conținute în codurile QR ale tuturor certificatelor.

Acest lucru le va permite cetățenilor și autorităților să aibă certitudinea că certificatele sunt autentice. În timpul acestui proces, nu se schimbă și nu se păstrează date cu caracter personal.







O prezentare generală actualizată este disponibilă pe.



Regulamentul se va aplica de la 1 iulie și, pentru statele membre care au nevoie de mai mult timp, prevede o perioadă de introducere treptată de șase săptămâni pentru eliberarea certificatelor. În paralel, Comisia va continua să ofere sprijin tehnic și financiar statelor membre pentru a se conecta la portal. Regulamentul se va aplica de la 1 iulie, însă toate statele membre care au trecut cu succes testele tehnice și care sunt pregătite să elibereze și să verifice certificatele pot începe să utilizeze deja sistemul în mod voluntar. Încă din 1 iunie, șapte state membre – Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Grecia, Croația și Polonia – au decis să se conecteze la portal și au început să elibereze primele certificate ale UE, în timp ce altele au decis să lanseze certificatul digital al UE privind COVID numai atunci când toate funcțiile vor fi implementate la nivelul întregii țări. O prezentare generală actualizată este disponibilă pe site-ul web dedicat certificatului verde digital Covid.

Ministrul italian al sănătății, Roberto Speranza, a anunțat că va propune extinderea folosirii certificatului verde de călătorie al Uniunii Europene și pentru țări din afara blocului comunitar. La intrarea în orice stat membru al Uniunii Europene, certificatul poate fi prezentat atât în format digital, pe un dispozitiv mobil, cât și tipărit pe hârtie.Ministrul italian al sănătății, Roberto Speranza, a anunțat că va propune extinderea folosirii certificatului verde de călătorie al Uniunii Europene și pentru țări din afara blocului comunitar.

Cum s-a ajuns la certificatul digital pentru libera circulație în UE

pentru obținerea certificatului digital covid - disponibil pe platforma- introduci o adresă de email validă, primești un link, pe care după ce îl accesezi ești direcționat în prima pagină a platformei. Aici îți introduci datele, dai "salvează" și certificatul generat poate fi apoi accesat și vizualizat atât din lista de certificate – prin selectarea certificatului, cât și prin descărcarea efectivă, în format *pdf, a documentului, care se poate tipări. Acest cod QR va putea fi scanat la punctul de trecere vamală, iar certificatul va putea fi prezentat atât pe hârtie, cât și pe telefon. Se accesează butonul verde „Certificat nou". Se alege tipul actului de identitate în baza căruia solicitantul a fost înregistrat la testare sau vaccinare. În funcție de categorie, se completează: se alege tipul serului administrat, județul în care a fost vaccinat și se introduce numărul corespondent lunii în care a avut loc vaccinarea. Pentru testare, se alege județul în care s-a realizat testarea și luna în care s-a efectuat. Pentru acest tip de certificat, valabilitatea este de maximum 72 de ore de la realizarea testului negativ. Se apasă butonul „Salvează", iar aplicația înregistrează cererea de generare a certificatului digital UE privind COVID. Ulterior, în secțiunea „Listă certificate" se vor putea vizualiza toate certificatele emise de pe acel cont de e-mail. Certificatul este gratuit. În cazul minorilor sub vârsta de 14 ani, este necesar acordul părinților. Timpul de generare a certificatului poate fi de la câteva secunde, până la o oră, în funcție de numărul de solicitări. În momentul generării certificatului, persoana care l-a solicitat este notificată prin e-mail.5. La intrarea în statele membre ale Uniunii Europene, verificarea certificatelor se realizează prin scanarea codului QR. Utilizatorul îl poate accesa și vizualiza atât din lista de certificate – prin selectarea certificatului, cât și prin descărcarea efectivă, în format *pdf, a documentului, care se poate tipări. A fost operaționalizat un Call Center la numărul de telefon 021.414.44.25. De asemenea, certificatul poate fi obținut prin intermediul primăriei în raza căreia își are domiciliul persoana, direcției de sănătate publică sau serviciului public comunitar de evidență a persoanelor. Între informațiile completate de o persoană și cele înregistrate în bazele de date conectate cu platforma https://certificat-covid.gov.ro trebuie realizate corecții de date. La data de 17 martie 2021, Comisia Europeană a prezentat o propunere de creare a unui certificat al UE privind COVID pentru a facilita libera circulație în condiții de siguranță a cetățenilor în UE în timpul pandemiei. La 20 mai, colegiuitorii au ajuns la un acord provizoriu. La 20 mai, colegiuitorii au ajuns la un acord provizoriu.În paralel cu procesul legislativ, Comisia a colaborat îndeaproape cu reprezentanții statelor membre în cadrul rețelei de e-sănătate, o rețea voluntară care conectează autoritățile naționale responsabile cu e-sănătatea, în vederea implementării tehnice. La 21 aprilie, au fost adoptate specificații tehnice, pe baza orientărilor convenite în ianuarie și actualizate în martie, precum și a unui cadru de încredere convenit în martie. În plus, a fost elaborat un model de proiectare împreună cu statele membre care să faciliteze recunoașterea certificatelor UE privind COVID eliberate pe suport de hârtie.Portalul UE a fost creat de T-Systems și SAP și este găzduit de centrul de date al Comisiei din Luxemburg. Acesta permite verificarea semnăturilor digitale conținute în codurile QR ale tuturor certificatelor fără prelucrarea datelor cu caracter personal. Cheile de semnătură necesare pentru această verificare sunt stocate pe servere la nivel național; prin intermediul portalului, aceste chei pot fi accesate de aplicațiile sau sistemele naționale de verificare din întreaga UE.Comisia a dezvoltat, de asemenea, programe informatice și aplicații de referință pentru eliberarea, stocarea și verificarea certificatelor, astfel încât să faciliteze implementarea la nivel național; acestea sunt publicate pe site-ul GitHub.Cele mai recente informații primite de la statele membre cu privire la măsurile luate și la restricțiile de călătorie impuse în contextul pandemiei provocate de coronavirus sunt disponibile pe platforma Re-open EU