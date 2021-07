​Tranzacția Orange-Telekom România: Comisia Europeană a prelungit termenul pentru luarea unei decizii

Marea necunoscută: Ce câștigă statul român din tranzacția Orange-Telekom?

Sub protecția anonimatului, mai multe surse guvernamentale au declarat pentru HotNews.ro că achiziția Telekom Romania (Fix) de către Orange nu s-ar rezuma doar la cele comunicate acum oficial, ci ar fi urmată de o nouă operațiune în care Telekom Romania (Fix) ar fi absorbită de Orange Romania, în care statul român ar deține 20% din acțiuni.

Termenii acestui acord între statul român și Orange sunt confidențiali, iar Memorandumul nu a fost făcut public.

"A fost un efort extraordinar pe care l-am făcut împreună cu echipa mea de la minister și, în tot acest timp, am lucrat până în cele mai mici detalii la poziționarea noastră în calitate de acționar minoritar relevant. Am avut în tot acest timp un dialog constructiv cu părțile implicate în tranzacție și partenerii instituționali și sunt bucuros că în cele din urmă, după îndelungi negocieri și consultări, s-a ajuns la o înțelegere.", a spus ministrul Bode imediat după ce Orange a anunțat că va prelua participația deținută de OTE la Telekom Romania (Fix).

pentru achiziția pachetului majoritar de 54% din acțiunile Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) laTelekom Romania Communications este deținută de grupul elen(54,01% din acțiuni) și de(45,99% din actiuni).Dacă tranzacția primește aprobarea Comisiei Europene și a Consiliului Concurenței, ar însemna că românii care au internet fix, TV, telefonie fixă ori pachete de servicii fix-mobile de la Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom) ar putea deveni de la sfârșitul anului viitor clienți ai Orange, așa cum s-a întâmplat cu clienții UPC după ce operatorul de comunicații prin cablu a fost cumpărat de Vodafone.Pentru ca statul român să devină acționar unic în Telekom România Communications (fostul Romtelecom) nu ar fi fost vorba doar de preluarea pachetului majoritar de acțiuni ale grecilor de la OTE, ci s-ar fi pus problema existenței know-how-ului managerial și operațional pe termen lung, respectiv a disponibilității pentru investițiile care trebuiau făcute, a precizat pentru HotNews.ro, în luna noiembrie 2020, Lucian Bode, ministrul Transporturilor și Comunicațiilor. Acesta a spus că statul nu are drept de preemțiune și că prin actuala tranzacție statul român își întărește poziția alături de Orange și implicit valoarea participației.în privința acestei tranzacții, am putea crede că statul român nu a făcut mai nimic în a-și păstra un cuvânt de spus într-un operator care deține infrastructuri de interes strategic național., ar însemna căla Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom), companie la care, în condițiile în care această companie va continua să opereze în piața din România sub controlul OTE (70% din acțiuni).Lucrurile nu ar arăta deloc bine pentru statul român, despre care unele surse guvernamentale susțin că ar fi avut un drept de preemțiune în cazul în care OTE ar fi decis să vândă.Statul român ar fi preluat integral controlul asupra vechiului Romtelecom și ar fi avut un cuvânt mai puternic de spus și la fostul Cosmote., reprezentat de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, pentru preluarea operațiunilor fixe ale Telekom România,, potrivit surselor HotNews.ro., tot nu e clar de ce ar fi mai bine decât varianta în care statul ar fi deținut complet propriul operator-Romtelecom.Legat de participația statului în Telekom, în contextul tranzacției dintre Orange și OTE, ministrul Lucian Bode a declarat în noiembrie 2020 pentru HotNews.ro că 'după multe eșecuri răsunătoare din trecut față de care statul român a rămas pasiv, ceea ce contează acum cel mai mult e că"., este greu de spus la acest moment cât de bine au fost protejate interesele statului în Telekom România.