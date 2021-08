​Controversa Gen vs. Sex pe cartea electronică de identitate: Cum explică MAI de ce România nu e obligată de UE să introducă genul X

Sex versus Gen: Care e diferența dintre cei doi termeni conform Organizației Mondiale a Sănătății



Polemica "Sex" versus "Gen" în UE: De la țări care vor să fie 'gender free' la țări care refuză să introducă genul X pe noile cărți de identitate

Termenii de „sex” și „gen” sunt folosiți adesea ca sinonime, dar sunt termeni diferiți, conform Organizației Mondiale a Sănătății. se referă la caracteristicile biologice, anatomice și fiziologice care definesc bărbații și femeile, ce sunt determinate din momentul concepției și se dezvoltă în timpul vieții intrauterine, pe durata copilăriei și adolescenței, conform Organizației Mondiale a Sănătății.Pe de altă parte,se referă la aspectele sociale, psihologice și comportamentale, în special normele impuse de societate, aspecte pe care societatea le consideră potrivite pentru femei și bărbați. Comportamentele sunt susținute și de așteptările sociale, de familie, educație, anturaj, mass media, religie – pentru susținerea conceptelor de feminitate sau masculinitate.Sexul are două mari categorii: bărbați și femei, iar genului îi corespund termenii de masculin și feminin. Diferențele biologice sunt bazate pe factori biologici. Aceștia includ funcțiile reproducătoare, concentrațiile de hormoni sexuali, expresii ale genelor. Oamenii se nasc cu 46 de cromozomi (23 de perechi). Cromozomii X și Y determină sexul unei persoane. Majoritatea femeilor au 46 XX, iar majoritatea bărbaților 46 XY.În contrast, genul este asociat cu comportamentul, stilul de viață și experiențele acumulate. În termeni sociologici, genul unei persoane cuprinde caracteristici și comportamente culturale. În ciuda diferențelor anatomice, bărbații și femeile nu se nasc cu diferențe comportamentale majore, ci acestea sunt dictate ulterior de cultură, de mediu și stil de viață, norme sociale. ", scrie site-ul de specialitate Romedic.ro. Introducerea termenului de "Gen" în loc de "Sex" pe noile cărți electronice de identitate, conform Regulamentului UE 1157/2019 nu are consens în rândul țărilor UE., spre exemplu, vrea să elimine "genul" de pe cărțile de identitate în următorii 5 ani, potrivit unei scrisori adresată anul trecut Parlamentului de către ministrul educației, Ingrid van Engelshoven, citată de Forbes. Oficialul olandez a precizat că această mișcare vizează eliminarea obstacolelor care împiedică persoanele transgender și intersexuale să „participe pe deplin la societate”.Articolul Forbes menționa că pașapoartele olandeze vor continua să poarte genul titularului din cauza reglementărilor aeronautice globale, dar că Olanda este una dintre puținele țări care le permite oamenilor să aibă un „X” pe pașaport. „X” este o opțiune neutră de gen, în loc de „M” pentru bărbați sau „F” pentru femeie.În, cărțile de identitate nu conțin mențiunea de gen, mai scria Forbes, iar datele oficiale ale Comisiei Europene confirmă acest aspect. Pe de altă parte, sunt țări care se opun total. În, Guvernul a anunțat în acest an că nu va include posibilitatea unui al treilea gen - separat de bărbați și femei - atunci când implementează noile cărți de identitate armonizate ale Uniunii Europene.„Există [doar] femei și bărbați în sistemul juridic polonez. Prin urmare, cărțile vor include aceste două sexe. UE nu ne poate ordona să introducem ceva care încalcă ordinea juridică poloneză. ”, a declarat vicepremierul Paweł Szefernaker, citat de de media locală. Szefernaker susține că secțiunea referitoare la un al treilea gen este expunerea de motive a regulamentului, care este o parte „non-normativă” a acestuia și, prin urmare, nu ar fi obligatorie.Guvernul conservator al Poloniei a condus în ultimii ani o campanie împotriva a ceea ce a numit „ideologie LGBT” sau „ideologie de gen”.O altă țară care se opune este, unde Guvernul condus de Viktor Orban a emis recent controversata lege care interzice promovarea ”propagandei LGBT” în rândul minorilor. Legea interzice discutarea în școli a subiectelor care țin de persoanele gay sau transgender, pe motiv că informarea elevilor cu privire la aceste subiecte ar fi echivalentă cu ”propaganda pro-LGBT”.Legea a intrat în vigoare luna trecută, însă, în urma tensiunilor de la ultimul Consiliu European și a procedurii de infringement, premierul Viktor Orban a anunțat că dorește organizarea unui referendum care să valideze actul normativ.Unele state UE au reacționat față de legea controversata, iar procedura de infringement ar putea afecta accesul Ungariei la fonduri europene.pentru legea care interzice promovarea conținutului LGBTQ pentru minoripentru instituirea așa ziselor ”zone libere de persoane aparținând minorităților sexuale”.