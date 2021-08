Primul smartphone al copilului. Care e vârsta potrivită, tipul de telefon și ce tip de control parental aplic? (Wall Street Journal)

Pe măsură ce elevii se întorc la școală, ne-am gândit să oferim un sfat părinților care doresc să le ofere un telefon mobil copiilor, scrie Wall Street Journal în ediția de luni.

Câteva întrebări sunt esențiale: Care este vârsta potrivită la care copilul să primească primul telefon mobil? Îi luăm telefon copilului pentru că și-l dorește el sau pentru ca noi să fim permanent conectați cu el? Cum gestionăm presiunea socială venită din partea colegilor care au deja smartphone? Ce fel de telefon ar trebui să-i oferim? Și ce tip de control parental ar trebui folosit? Să le luăm pe rând.

Determinarea vârstei potrivite

„Ceea ce știm sigur este că nu există un moment anume în care trebuie să-i oferim unui copil un smartphone. Știm de asemenea că, până la vârsta de 11 ani, 53% dintre copii au propriul smartphone”, a declarat Kelly Mendoza, vicepreședinte la Common Sense Media, o organizație non-profit grup axată pe utilizarea responsabilă a mass-media. „Trecerea în clasa a șasea este o schimbare importantă pentru copii, în care încep să aibă mai multă independență”, a mai spus ea.





De asemenea, este înțelept să evaluezi dacă există o nevoie legitimă pentru ca copilul tău să aibă un smartphone, cum ar fi posibilitatea de a comunica cu el în timp ce ia un mijloc de transport în comun de pildă sau ca să îi reamintești să-și ia medicamentele. Dacă copilul dvs. nu vă roagă să-i luați un telefon - și singurul motiv pentru care doriți să le cumpărați este ca să puteți fi permanent în contact cu el - s-ar putea să merite să mai așteptați până când vor fi mai mari, spun experții.









Tratarea presiunii sociale din partea colegilor

Mulți copii încep să ceară un telefon imediat după ce prietenii lor au primit unul. Rugămințile pot veni încă din clasa întâi, dar presiunea crește pe măsură ce aceștia înaintează în vârstă.







Înțelegerea motivației copiilor dvs. vă poate ajuta să decideți. Vor un smartphone doar ca să fie ca ceilalți? Dacă nu-l au, vor fi excluși din interacțiunile sociale? Uneori, presiunea poate proveni chiar din partea școlii, unii profesori putând să le ceară descărcarea unor aplicații sau texte de pe net.







Justin Ruben, cofondator al grupului non-profit de susținere a familiei, ParentsTogether, nu e decis dacă să-i ia fiicei sale de 12 ani un telefon. „Nu vrea să fie pe TikTok, ci simte că fără el este exclusă din grup”, a spus el. „Prietenii ei au toți telefoane și își trimit mesaje între ei.”





El se gândește să-i aducă un telefon, pentru că fata va merge din toamnă cu metroul la școală. Dar domnul Ruben își face griji cu privire la dezavantajele smartphone-ului. „Telefoanele pot fi utile social până când nu mai sunt”, a spus el. „Pot fi și un instrument care duce la excluziunea socială.”





Părinții copiilor mai mici s-au unit în grupuri (cum ar fi Wait Until 8th) cu alte familii în care discută că cel mai bine ar fi să nu-i iei copilului telefon până prin clasa a 8-a.







Alegerea smartphone-ului potrivit





După ce ați decis să îi oferiți copilului un telefon, următoarea întrebare este ce tip de aparat să-i dați. Aici, vă recomandăm, în general, să oferiți copilului dvs. un telefon cu același sistem de operare ca al dvs. Când toți membrii familiei se află în același ecosistem, indiferent dacă este vorba de iOS sau Android, este ușor să vă trimiteți mesaje reciproc și să configurați controale parentale.







Conectarea contului de telefon al copiilor dvs. la contul dvs. vă permite să setați limite de timp pentru ecran, să selectați ce aplicații doriți să aibă, să aprobați achizițiile din App Store și Google Play Store și să urmăriți locația acestora - dacă este necesar. Dacă îi cumpărați copilului un smartphone nou, vă recomandăm să luați în



considerare o carcasă robustă.





Explorarea unei alternative











S-ar putea să doriți să investiți într-un Apple Watch, care poate fi folosit acum de copiii care nu au un iPhone pentru a-l asocia. Configurați ceasul prin propriul iPhone și puteți controla când aplicațiile pot fi accesate pe ceas și urmăriți locația acestuia. Nemulțumirea este că Apple Watch SE, modelul compatibil la cel mai mic preț vândut în prezent - care necesită conectivitate celulară - costă 329 USD. (Alternativ, ați putea cumpăra o serie 4 sau 5 recondiționată cu telefonul mobil, dar seria 3 nu este compatibilă.)





Utilizarea responsabilă a telefonului

A alege telefonul potrivit pentru copiii tăi nu este pasul final. Înainte de a porni pentru prima dată smartphone-ul cadou, experții spun că ar trebui să le vorbiți despre consecințele pe care le va avea de suportat în cazul pierderii sau deteriorării telefonului (sau pentru încălcarea regulilor convenite împreună cu copilul).





Doamna Mendoza e de părere că nu neapărat vârsta e cel mai important criteriu, ci maturitatea copilului. Părinții ar trebui ca, înainte de a-i oferi un smartphone copilului, să-și pună următoarele întrebări: Este copilul responsabil, își face temele la timp? Are grijă de lucruri sau mai degrabă are tendința de a le pierde sau deteriora? Poate rezista tentației de a le utiliza în momente în care nu are voie s-o facă (la cursuri, de pildă)?În plus, smartphone-ul poate fi o sabie cu două tăișuri. „Părinții s-au obișnuit atât de mult să știe unde sunt copiii lor 24/7", a declarat Tracy Foster, director executiv al Start, o organizație nonprofit care studiază wellnessul digital. „Ne putem menține copiii în siguranță cu ajutorul tehnologiei, dar cred că de multe ori copiii noștri nu obțin astfel independența pentru a dezvolta mecanisme de gestionare a stressului de care au nevoie.”În cazul în care copiii mai mici nu sunt pregătiți pentru un smartphone, există și alte opțiuni care vizează în principal să vă ajute în a-i monitoriza. Telefoanele precum Gabb și Pinwheel oferă copiilor posibilitatea de a apela și de a trimite mesaje text, dar nu includ și browser de internet. Există, de asemenea, ceasuri inteligente pentru copii care fac același lucru, inclusiv versiunea lui Gabb și GizmoWatch 2 de la Verizon.Regulile de bază includ când și unde ar trebui să fie utilizat telefonul, unde ar trebui să stea la încărcat noaptea (indiciu: probabil că nu în dormitorul lor), cum să-i trateze pe ceilalți pe rețelele de socializare etc.