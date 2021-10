Criza politică ar putea lăsa bugetul de stat și fără cele 72,5 milioane de euro din mini-licitația 5G din acest an. Motivul: Guvernul nu a stabilit prețurile de pornire

Guvernul avea vineri pe agenda de lucru adoptarea unei hotărâri cu prețurile de pornire în mini licitația 5G care ar fi trebuit să aibă loc în acest an: este vorba de atribuirea drepturilor de utilizare a spectrului rămas disponibil în urma procedurilor anterioare de selecție derulate de ANCOM, și anume frecvențele radio disponibile din benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz.În contextul tragediei de la Constanța,Dacă acest HG nu se adoptă într-o săptămână -maxim două săptămâni (la limită), licitația nu mai poate avea loc în acest an, au precizat pentru HotNews.ro surse guvernamentale.Proiectul cu prețurile de pornire in licitația 5G a fost scos în dezbatere publică încă din luna iulie a acestui an, dar ruperea Coaliției și criza politică a făcut ca guvernul să nu adopte încă această Hotărâre de Guvernn.Mai mult, marți în Parlament se va vota moțiunea de cenzură a PSD împotriva Guvernului Cîțu și Guvernul ar putea fi dat jos.