Cartea electronică de identitate: Doar 274 de bucăți emise în 2 luni / Tricolorul a fost integrat pe noile cărți de identitate cu cip

Tricolorul, prezent pe cea mai recentă formă a specimenului cărții electronice de identitate

Întrebați dacă tricolorul apare pe noile cărți electronice de identitate, oficialii DEPABD din MAI au transmis către HotNews.ro doar poze cu ultima formă a specimenului cărții electronice de identitate pe care se regăsesc elementele grafice.





Specimenul prezentat acum HotNews.ro, care conține tricolorul, este practic forma oficială de carte electronică de identitate care se eliberează în prezent clujenilor în cadrul proiectului pilot.

Doar 274 de cărți electronice de identitate au fost tipărite în 2 luni / Estimarea pentru acest an a fost de maxim 5.000 de bucăți

"În cadrul proiectului pilot de emitere a cărții electronice de identitate, derulat la Cluj-Napoca, până la data de 05.10.2021, au fost tipărite 274 cărți electronice de identitate, în baza cererilor depuse la Direcția de Evidență a Persoanelor Cluj-Napoca începând cu data de 02.08.2021.", se arată în răspunsurile DEPABD.

"Proiecțiile D.E.P.A.B.D. au vizat și vizează emiterea cărții electronice de identitate în cadrul unui proiect pilot. Astfel, începând cu data de 2 august 2021, locuitorii mun. Cluj-Napoca au avut posibilitatea de a depune, cereri pentru eliberare a cărții electronice de identitate. În acest context, vă facem cunoscut faptul că pănă la data de 01.10.2021, au fost preluate 385 de cereri pentru eliberarea cărților electronice de identitate.", au precizat reprezentanții de la Evidența Populației.

Controversa Gen versus Sex în cartea electronică de identitate: MAI dă înapoi și spune că s-ar putea reveni la termenul Sex / Cum arată aceste documente în singurele două țări UE care au implementat cerințele europene

"Această Hotărâre de Guvern a fost supusă în transparenta decizională în 17 noiembrie pe site-ul MAI. Cu acea ocazie au fost publicate și 2 anexe, una cu forma și conținutul CEI si o anexa cu forma și conținutul cărții de identitate simple (fără suport electronic).

În ceea ce privește CEI, de la momentul respectiv în transparență decizională s-a precizat în Anexă că acest document, pentru proiectul pilot, va conține mențiunea Gen, dar Hotărârea de Guvern precizeaza că sunt doar 2 opțiuni - feminin și masculin. Nu exista niciun fel de alta intervenție.

Pentru că CEI este și document de călătorie, suntem obligați să respectăm Regulamentul UE. Acest Regulament stabilește niște conditii esențiale. În primul rând niște elemente de identificare vizuală, respectiv steagul UE pentru acest document prin care cetățenii își pot exercita dreptul la libera circulație.

Acest Regulament stabilește că suntem obligați să respectăm un standard ICAO, care ne obligă să structurăm formatul documentului având în vedere niște zone obligatorii, tocmai pentru ca acest document să poata fi citit electronic și să poată fi vizual ușor de identificat anumite câmpuri.

Întrucât prin Regulament suntem obligați să introducem steagul UE, pentru identificarea națională am păstrat stema națională. Pe cartea simplă de identitate observați steagul României și stema națională.

Pe cartea simplă de identitate observați steagul României și stema națională. În ceea ce privește cartea electronică de identitate, tehnic este aproape imposibil să introducem steagul României cu actualele tehnologii. Putem lua în considerare orice fel de propunere. Aceasta este esența proiectului pilot.

Putem lua în considerare orice fel de propunere. Aceasta este esența proiectului pilot. Unele state au optat pentru a păstra steagul național (spre exemplu Franța), dar nu există stema, tocmai pentru că este spațiu limitat.

Din informațiile existente până acum, doar 2 state membre - Franta și Cipru - au notificat noul document de identitate care corespunde Regulamentului UE. Celelalte state membre probabil vor notifica in perioada urmatoare, așa cum și Romania o va face.", a declarat miercuri Cătălin Giulescu, directorul general al DEPABD din MAI.

"Statele membre ar trebui să poată decide cu privire la menționarea sexului unei persoane într-un document care intră sub incidența prezentului regulament. Dacă un stat membru menționează sexul (n.a în versiunea în limba engleză este folosit termenul gender-gen în locul celui de 'sex') unei persoane într-un astfel de document, ar trebui utilizate, după caz, specificațiile „F”, „M” sau „X” din documentul OACI 9303 sau inițiala unică corespunzătoare utilizată în limba sau limbile statului membru respectiv."

Există posibilitatea să se revină la termenul Sex în loc de Gen? Orice opțiune este posibilă, spune oficialul MAI

" Orice opțiune este posibilă. Vom analiza cu foarte mare atenție și în urma unei analize atente este foarte posibil ca mențiunea respectivă să fie Sex.

Vom analiza cu foarte mare atenție și în urma unei analize atente este foarte posibil ca mențiunea respectivă să fie Sex. Pe de altă parte trebuie precizat că Regulamentul UE precizează în preambul la punctul 24 de Sex și la punctul 27 de Gen. Totodată, în partea dispozitivă, în art. 3 alineatul 2 în paragraful 2 veți vedea că utilizează 'expressis verbis' expresia Gen, adică avem o dispoziție expresă. (..)

După cele 5-6 luni de teste de utilizare vor fi 3-4 luni de forță în care vom încerca să ajungem la capacitatea necesară pentru a nu avea programări mai mari de 5-10 zile, dupa care vom începe extinderea la nivel național și cu siguranță la momentul respectiv vom vorbi de o noua versiune de carte.



Până atunci orice propunere este binevenita și va fi luată în considerare.", a mai declarat miercuri, 4 august, directorul general al Direcției de Evidența Populației din MAI.

Cum arată acum cărțile electronice de identitate în Franța și Cipru, singurele două țări UE care au implementat cerințele europene

Detalii privind forma și conținutul actualelor cărți de identitate din toate țările UE pot fi găsite pe site-ul Consiliului UE.





Sex versus Gen: Care e diferența dintre cei doi termeni conform Organizației Mondiale a Sănătății

Polemica "Sex" versus "Gen" în UE: De la țări care vor să fie 'gender free' la țări care refuză să introducă genul X pe noile cărți de identitate

Doar 274 de cărți electronice de identitate au fost emise de la momentul 2 august 2021, când s-a lansat proiectul pilot de la Cluj-Napoca, în condițiile în care până la data de 1 octombrie 2021, au fost preluate 385 de cereri pentru eliberarea cărților electronice de identitate de la locuitorii din acest Municipiu pilot, arată datele transmise HotNews.ro de Direcția pentru Evidența Populației din cadrul MAI. Noutatea este introducerea tricolorului pe cărțile de identitate cu cip, după controversele iscate de lipsa acestuia.de lipsa tricolorului de pe noile specimene de cărți electronice de identitate și a înlocuirii termenului Sex cu Gen, oficialii MAI au anunțat în luna august că lucrează la identificarea unor soluții privind aceste aspecte, iar cele mai recente date transmise HotNews.ro arată că tricolorul a fost integrat printre elementele grafice prezente pe partea din față a noilor cărți electronice de identitate.Întrebați dacă pe noile cărți electronice de identitate a rămas termenul Gen în loc de Sex, oficialii MAI au precizat că "în cadrul proiectului pilot, Cartea Electronică de Identitate va respecata dispoziţiile cuprinse în Hotărârea Guvernului nr.295/2021, care stabileşte forma şi conţinutul CEI."prezentată de autorități, drapelul era integrat în stema României, în cazul cărții electronice de identitate. Pe cartea de identitate simplă drapelul este prezentat și explicit.În timp ce estimarea inițială a autorităților pentru acest an a fost de maxim 5.000 de cărți electronice de identitate emise, situația de la acest moment arată că după 2 luni de la lansarea proiectului pilot din Cluj-Napoca, s-au tipărit mai putin de 300 de cărți electronice de identitate.Întrebați când au fost făcute cereri de eliberare pentru aceste prime cărți electronice de identitate, oficialii MAI au răspuns:Noua carte electronică de identitate, care va înlocui treptat actualul buletin,, înlocuiește termenul "sex" cu cel de "gen", o măsură considerată de unii deputați PNL și AUR drept "o gravă eroare" sau "încă un pas în reeducarea populației". Lipsa tricolorului de pe noile specimene de cărți electronice de identitate a fost criticată de partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)."Simbolurile naționale vor fi prezente pe cartea de identitate simplă, cea care este fără CIP, existând stema națională, drapelul României, iar pe spate există chiar un element în relief unde sunt primele două versuri din imnul național. Pe verso se mai vede un brâu maramureșean. Mai mult, graficienii lucrează la introducerea drapelului și pe Cartea Electronică de Identitate (n.r. cu CIP), a declarat în data de 6 august 2021, Cătălin Giulescu, directorul general al Evidenței Populației din cadrul MAI. România ar putea reveni la termenul SEX în locul celui de GEN inscripționat acum pe noile cărți electronice de identitate, la finalul celor 6 luni de teste începute la Cluj-Napoca, a precizat miercuri, 4 august, Cătălin Giulescu, directorul general al Evidenței Populației din cadrul MAI. Mai mult, acesta a spus că actul care reglementează forma și conținutul cărții electronice de identitate conține doar două forme pentru Gen: F pentru feminin sau M pentru masculin. Acest lucru este însă contrar Regulamentului UE care spune că ar trebui să fie utilizat și termenul X, o opțiune neutră de gen.Șeful Direcției pentru Evidența Populației din Ministerul de Interne (MAI), Cătălin Giulescu, a susținut miercuri, 4 august, o conferință de presă pe tema noii cărți electronice de identitate și, aspecte criticate de unii deputați PNL și AUR. Acesta a precizat că implementarea cărții electronice de identitate, care acum este în stadiul de proiect pilot la Cluj-Napoca, a urmărit dispozițiile Hotărârii Guvernului 295/2021 care a avut și Anexe în care a fost stabilită forma și conținutul atât pentru cartea electronică de identitate (CEI), cât și pentru cartea simplă de identitate.din România, act publicat în Monitorul Oficial în data de 14 mai 2020 , prevede că pe fața documentului vor fi prezentate, alături de alte date personale, șiAcest aspect este contrar însă celor menționate în Regulamentul UE 1157/2019 care vizează armonizarea cărților electronice de identitate în Uniunea Europeană, care la alineatul (24) din preambulul prevede că:Întrebat de jurnaliști dacă s-ar putea reveni la termenul Sex în loc de Gen pe cărțile electronice de identitate, Cătălin Giulescu, șeful DEPABD, a răspuns că este posibil.Cum arată cărțile electronice de identitate din Franța și Cipru, singurele state membre care potrivit oficialului MAI au implementat noul document de identitate conform Regulamentului UE 1157/2019?La Franța , cel mai recent specimen de carte de identitate afișat apare ca fiind emis în data de 15 martie 2021 și are termen de expirare 11 februarie 2030.La Cipru , cel mai recent specimen de carte de identitate afișat apare ca fiind emis în data de 12 august 2020 și are termen de expirare 15 iunie 2030., când toate țările UE ar trebui să foloseascăpentru călătoriile în spațiul UE.Termenii de „sex” și „gen” sunt folosiți adesea ca sinonime, dar sunt termeni diferiți, conform Organizației Mondiale a Sănătății. se referă la caracteristicile biologice, anatomice și fiziologice care definesc bărbații și femeile, ce sunt determinate din momentul concepției și se dezvoltă în timpul vieții intrauterine, pe durata copilăriei și adolescenței, conform Organizației Mondiale a Sănătății.Pe de altă parte,se referă la aspectele sociale, psihologice și comportamentale, în special normele impuse de societate, aspecte pe care societatea le consideră potrivite pentru femei și bărbați. Comportamentele sunt susținute și de așteptările sociale, de familie, educație, anturaj, mass media, religie – pentru susținerea conceptelor de feminitate sau masculinitate.Sexul are două mari categorii: bărbați și femei, iar genului îi corespund termenii de masculin și feminin. Diferențele biologice sunt bazate pe factori biologici. Aceștia includ funcțiile reproducătoare, concentrațiile de hormoni sexuali, expresii ale genelor. Oamenii se nasc cu 46 de cromozomi (23 de perechi). Cromozomii X și Y determină sexul unei persoane. Majoritatea femeilor au 46 XX, iar majoritatea bărbaților 46 XY.În contrast, genul este asociat cu comportamentul, stilul de viață și experiențele acumulate. În termeni sociologici, genul unei persoane cuprinde caracteristici și comportamente culturale. În ciuda diferențelor anatomice, bărbații și femeile nu se nasc cu diferențe comportamentale majore, ci acestea sunt dictate ulterior de cultură, de mediu și stil de viață, norme sociale. ", scrie site-ul de specialitate Romedic.ro. Introducerea termenului de "Gen" în loc de "Sex" pe noile cărți electronice de identitate, conform Regulamentului UE 1157/2019 nu are consens în rândul țărilor UE., spre exemplu, vrea să elimine "genul" de pe cărțile de identitate în următorii 5 ani, potrivit unei scrisori adresată anul trecut Parlamentului de către ministrul educației, Ingrid van Engelshoven, citată de Forbes. Oficialul olandez a precizat că această mișcare vizează eliminarea obstacolelor care împiedică persoanele transgender și intersexuale să „participe pe deplin la societate”.Articolul Forbes menționa că pașapoartele olandeze vor continua să poarte genul titularului din cauza reglementărilor aeronautice globale, dar că Olanda este una dintre puținele țări care le permite oamenilor să aibă un „X” pe pașaport. „X” este o opțiune neutră de gen, în loc de „M” pentru bărbați sau „F” pentru femeie.În, cărțile de identitate nu conțin mențiunea de gen, mai scria Forbes, iar datele oficiale ale Comisiei Europene confirmă acest aspect. Pe de altă parte, sunt țări care se opun total. În, Guvernul a anunțat în acest an că nu va include posibilitatea unui al treilea gen - separat de bărbați și femei - atunci când implementează noile cărți de identitate armonizate ale Uniunii Europene.„Există [doar] femei și bărbați în sistemul juridic polonez. Prin urmare, cărțile vor include aceste două sexe. UE nu ne poate ordona să introducem ceva care încalcă ordinea juridică poloneză. ”, a declarat vicepremierul Paweł Szefernaker, citat de de media locală. Szefernaker susține că secțiunea referitoare la un al treilea gen este expunerea de motive a regulamentului, care este o parte „non-normativă” a acestuia și, prin urmare, nu ar fi obligatorie.Guvernul conservator al Poloniei a condus în ultimii ani o campanie împotriva a ceea ce a numit „ideologie LGBT” sau „ideologie de gen”.O altă țară care se opune este, unde Guvernul condus de Viktor Orban a emis recent controversata lege care interzice promovarea ”propagandei LGBT” în rândul minorilor. Legea interzice discutarea în școli a subiectelor care țin de persoanele gay sau transgender, pe motiv că informarea elevilor cu privire la aceste subiecte ar fi echivalentă cu ”propaganda pro-LGBT”.Legea a intrat în vigoare luna trecută, însă, în urma tensiunilor de la ultimul Consiliu European și a procedurii de infringement, premierul Viktor Orban a anunțat că dorește organizarea unui referendum care să valideze actul normativ.Unele state UE au reacționat față de legea controversata, iar procedura de infringement ar putea afecta accesul Ungariei la fonduri europene.pentru legea care interzice promovarea conținutului LGBTQ pentru minoripentru instituirea așa ziselor ”zone libere de persoane aparținând minorităților sexuale”.