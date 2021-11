​Mini-licitația 5G din acest an s-a încheiat: RCS&RDS și Invite Systems vor plăti la bugetul de stat 43,4 milioane de euro / Ce au spus Orange și Vodafone despre neparticiparea la procedură

„Am finalizat astăzi licitația desfășurată pentru alocarea unor noi frecvențe pentru comunicații mobile de bandă largă, în urma căreia cei doi participanți câștigători vor plăti către bugetul de stat suma de 43,4 milioane euro, ceea ce reprezintă 60% din valoarea spectrului pus la dispoziție. Am decis organizarea licitației în acest an pentru a oferi oportunitatea operatorilor interesați să-și maximizeze portofoliul de spectru deținut, în vederea extinderii capacității rețelelor proprii și, în consecință, pentru a putea oferi servicii de ultimă generație. Această alocare de spectru suplimentar pentru servicii de comunicații mobile de bandă largă va da un suflu nou competiției pe piața telecom din România, în beneficiul utilizatorilor finali”, a declarat Bogdan Iana, vicepreședintele ANCOM.





Rezultatele licitației de spectru: Câți bani vor plăti la bugetul de stat RCS&RDS și Invite Systems



Procedura de licitație: Doar 2 din cei 5 operatori care au cumpărat caietul de sarcini au depus oferte



Obligații de acoperire



Ce au răspuns Orange și Vodafone, întrebați despre motivele absenței la mini-licitația 5G din acest an

"Dezvoltarea rețelelor și menținerea lor la cele mai înalte standarde, care să facă față cererii crescute de conectivitate, rămân o prioritate pentru Orange.

Rețeaua Orange 4G acoperea la 30 septembrie 2021 98,29% din populația țării. De altfel, în primele 9 luni din 2021, Orange a extins rețeaua 4G în 243 localități, iar rețeaua 4G+ a fost extinsă în 1271 de noi localități. De asemenea, rețeaua Orange 5G este prezentă astăzi în Brașov, București (acoperit 100%), Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Timișoara, dar și în localități din județul Ilfov, în stațiuni montane și estivale.”

Decizia de a participa în licitațiile de spectru este luată în urma unei analize atente a tuturor factorilor, financiari și de ordin tehnic, implicați în acest proces. Aceiași pași vor fi urmați și în ceea ce privește noua licitație de spectru, preconizată pentru anul viitor.”



Reprezentanții Telekom Mobile (n.a fostul Cosmote), operator care este acum controlat integral de grupul elen OTE, după tranzacția Orange-Telekom Fix (fostul Romtelecom), nu au prezentat un punct de vedere până la publicarea acestui articol.





Autoritatea a anunțat marți, 23 noiembrie 2021, finalizarea procedurii de selecție competitivă pentru alocarea a 195 de MHz disponibili în benzile de 800 MHz, 2600 MHz şi 3400 – 3800 MHz.Ca urmare a ofertei depuse, S.C. RCS&RDS S.A. a câștigat drepturile de utilizare pentru blocul pereche de 2x5 MHz scos la licitație în banda de frecvențe de 800 MHz, pentru 4 blocuri pereche de 2x5 MHz în banda de frecvențe de 2600 MHz FDD și pentru 1 bloc nepereche de 15 MHz în banda de 2600 MHz TDD, pentru o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 5 aprilie 2029.Suma pe care operatorul o are de plătit ca taxă de licență este de 22 milioane de euro pentru spectrul din banda de 800 MHz, 17,2 milioane de euro pentru drepturile de utilizare din banda de 2600 MHz FDD și 3,5 milioane de euro pentru blocul de frecvențe din banda de 2600 MHz TDD. Suma totală pe care o are de plătit operatorul ca taxă de licență pentru toate drepturile de utilizare obținute în cadrul acestei proceduri de licitație este deOperatorul își crește astfel semnificativ cantitatea de spectru asupra căreia deține drepturi de utilizare, fapt ce va influența concurența deja puternică de pe piața de servicii de comunicații electronice din România.Societatea Invite Systems a licitat și a câștigat drepturi de utilizare pentru 1 bloc de 5 MHz nepereche în banda de frecvențe de 3400-3600 MHz, pentru o perioadă cuprinsă între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2025, pentru care va avea de plătit ca taxă de licență suma deSuma totală obținută în urma acestei proceduri de selecție competitivă este de, care va constitui venit la bugetul de stat.Taxele trebuie achitatede la anunțarea câștigătorilor procedurii de selecție.Procedura de selecție competitivă pentru alocarea unor drepturi de utilizare a frecvențelor radio în benzile de 800 MHz, 2600 MHz și 3400-3600 MHz a fost lansată la 11 octombrie 2021.Potrivit ANCOM, 2 dintre cei 5 operatori care au achiziționat caietul de sarcini au depus oferte ce au fost analizate și declarate câștigătoare. Astăzi a avut loc o rundă primară suplimentară, ce oferea operatorilor calificați ocazia să depună oferte suplimentare.Operatorii vor avea obligații de acoperire și dezvoltare impuse în licența de utilizare a spectrului de frecvențe.Pentru licențele acordate în banda de 800 MHz, obligațiile vizează asigurarea acoperirii unui procent de 95% din populația a 56 de localități specificate în caietul de sarcini, cu servicii de comunicații mobile de bandă largă cu o viteză de transfer a datelor la utilizator în direcţia descendentă (downlink) de cel puţin 2 Mbit/s, cu o probabilitate de 95% a recepţiei indoor. Această obligație curge, cel târziu, de la data de 31 decembrie 2023 până la finalul perioadei de valabilitate a licenței, respectiv 5 aprilie 2029.După încheierea procedurii de selecţie, înainte de acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, societatea RCS&RDS, în calitate de câştigător al blocului de 800 MHz, are la dispoziţie 7 zile pentru a transmite ANCOM o listă cuprinzând cele 56 de localități pe care dorește să le acopere din totalul de 83 disponibile.Câștigătorul drepturilor de utilizare a blocului de frecvențe din banda de frecvențe 3400-3600 MHz va avea obligații graduale de dezvoltare, respectiv de punere în funcțiune a unui număr de stații de bază. Astfel, în primul an de la intrarea în vigoare a licenței, Invite Systems va avea obligația de a instala 25 de stații de bază, ajungând la 100 de stații de bază în funcţiune, instalate oriunde pe teritoriul naţional, după trei ani și șase luni de la intrarea în vigoare a licenţei.Deși în nenumarate ocazii, Orange, Vodafone și Telekom Mobile au anunțat că au nevoie de spectru suplimentar pentru 5G, la această licitație nu au participat.Întrebați de HotNews.ro despre motivele absenței la licitație,au precizat doar că: "în urma unui proces intern de evaluare, Vodafone România a decis să nu participe în procedura de licitație a spectrului radio aflată acum în derulare de către ANCOM."De asemenea,au declarat pentru HotNews.ro următoarele: