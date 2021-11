​VIDEO Florin Roman, ministrul avizat la Digitalizare: Menținem scutirea de impozit a IT-știlor pentru a ține oamenii în România / Principala prioritate - cloud-ul guvernamental de 500 milioane de euro

"Referitor la o întrebare care stă pe buzele tuturor, în programul de guvernare am convenit ca acea facilitate fiscală (n.a scutirea de impozit pe venit) pentru cei care lucrează în zona de cercetare IT, digitalizare, acea facilitate fiscala va rămâne în continuare. Aici vorbim de un impact bugetar de 900 de milioane de lei. Din punctul meu de vedere, prin ceea ce produc cei care lucrează în aceste domenii ca plus valoare în economie prin inovare și cercetare și tehnologiile emergente înseamna foarte mult, iar pentru a ține oamenii în Romania și a-i ține în sectorul de cercetare pentru a nu migra în zona privată e nevoie ca aceste facilități să rămână.", a declarat miercuri Florin Roman la audierile celor șase comisii de specialitate din Parlament.

Ce îl recomandă ca ministru peste sectoare unde nu are experiență? Am reprezentat statul în zone fierbinți și am luat decizii fără a rămâne cu sechele ori scheleți în dulap - spune acesta

"Vin după 30 de ani de muncă, nu după 6 luni de activitate pe cartea de muncă așa cum e în cazul altora. 15 ani i-am petrecut în zona privată, 15 ani în zona de administrație publică și îmi asum decizii (..)", a spus Florin Roman.

"Pe partea proifesională, mulți dintre dvoastră cunoașteți - la 30 de ani eram președintele Consiliului de Administrație care făcea privatizarea de la Daewoo Craiova cu Fordul cu obligații de investiții de aproape 1 miliard de euro și am reprezentat interesele statului în zone fierbinți cum ar fi partea de energie - reprezentant al statului la Electrica și Electrica Serv - în zona financiar-bancară - și aici vorbim de interesele statului la CEC și Eximbank unde în calitate de presedinte sau administrator am luat decizii și pentru mine cel mai important lucru este că nu am plecat din aceste zone cu sechele sau scheleți în dulap pentru că de regulă cei care au activat în aceste zone s-au ales și cu alte probleme.", a spus Roman.

Amintim că Florin Roman a fost unul dintre liberalii care s-au interesat în ultima perioadă de facilitățile fiscale primite de programatori și impactul bugetar al scutirii de impozit pe venit, iar noua Coaliție are în plan o ajustare a cadrului fiscal.Deranjat de întrebarea unui deputat care i-a cerut să spună ce calificări și tangențe are acesta cu digitalizarea, cercetarea ori inovarea, domenii peste care va fi ministru fără a avea experiență, Florin Roman a răspuns că are 30 de ani de muncă în care a lăsat ceva în urma lui.La începutul audierilor acesta a spus că în calitate de deputat a reușit să spargă o paradigmă pentru zona de digitalizare, reușind să contribuie la legea care a adus o simplificare a numărului de avize și certificate de urbanism.