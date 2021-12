Când va fi organizată licitația 5G din care statul speră să câștige peste 600 milioane de euro - planul de acțiuni al Arbitrului telecom

"Astfel, planul de acțiuni prevede adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 1500 MHz si 3400-3800 MHz pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice de bandă largă și a altor acte normative necesare, în condițiile prevăzute de legislația primară revizuită.

Această acțiune, corelată cu revizuirea Deciziei Președintelui ANCOM nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, precum și cu revizuirea altor decizii din domeniul administrării spectrului radio, va permite desfășurarea propriu-zisă a procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor.", a anunțat luni Autoritatea de reglementare în comunicații.

Motivul pentru care așa numita licitație 5G a fost spartă în două și de ce la buget vor ajunge doar 43,4 milioane de euro în acest an

a anunțat luna trecută că procedura s-a încheiat, iar RCS&RDS și Invite Systems, cei doi operatori care au ofertat și câștigat noi frecvențe vor plăti către bugetul de stat suma de 43,4 milioane euro, ceea ce reprezintă 60% din valoarea spectrului pus la dispoziție. În lipsa participării la licitație a Orange, Vodafone și Telekom Mobile, Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM)că procedura s-a încheiat, iar RCS&RDS și Invite Systems, cei doi operatori care au ofertat și câștigat noi frecvențe vor plăti către bugetul de stat suma de 43,4 milioane euro, ceea ce reprezintă 60% din valoarea spectrului pus la dispoziție.





Ce obligații de acoperire au RCS&RDS și Invite Systems



Cei doi operatori câștigători vor avea obligații de acoperire și dezvoltare impuse în licența de utilizare a spectrului de frecvențe.



Pentru licențele acordate în banda de 800 MHz, obligațiile vizează asigurarea acoperirii unui procent de 95% din populația a 56 de localități specificate în caietul de sarcini, cu servicii de comunicații mobile de bandă largă cu o viteză de transfer a datelor la utilizator în direcţia descendentă (downlink) de cel puţin 2 Mbit/s, cu o probabilitate de 95% a recepţiei indoor. Această obligație curge, cel târziu, de la data de 31 decembrie 2023 până la finalul perioadei de valabilitate a licenței, respectiv 5 aprilie 2029.



După încheierea procedurii de selecţie, înainte de acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, societatea RCS&RDS, în calitate de câştigător al blocului de 800 MHz, are la dispoziţie 7 zile pentru a transmite ANCOM o listă cuprinzând cele 56 de localități pe care dorește să le acopere din totalul de 83 disponibile.



Câștigătorul drepturilor de utilizare a blocului de frecvențe din banda de frecvențe 3400-3600 MHz va avea obligații graduale de dezvoltare, respectiv de punere în funcțiune a unui număr de stații de bază. Astfel, în primul an de la intrarea în vigoare a licenței, Invite Systems va avea obligația de a instala 25 de stații de bază, ajungând la 100 de stații de bază în funcţiune, instalate oriunde pe teritoriul naţional, după trei ani și șase luni de la intrarea în vigoare a licenţei.

Autoritatea va continua anul viitor procesul de acordare de licențe pentru spectrul radio, iar desfășurarea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor în benzile de frecvențe vizate inclusiv de serviciile 5G este programată în trimestrul III al anului viitor.Așa numita licitație 5Gîn acest an, din cauza întârzirii transpunerii în legislația națională a Codului european al Comunicațiilor, o condiție esențială pentru organizarea procedurii de selecție.Totuși, pentru a impulsiona dezvoltarea 5G, arbitrul telecom a organizat o licitație mai mică, în acest an, pentru alocarea pe termen scurt a unor frecvențe disponibile din licitații anterioare, din care spera să atragă 73 milioane de euro.În plus față de cele 73 milioane de euro așteptate pentru acest an, Eduard Lovin, vicepreședintele ANCOM, estima în vara acestui an atragerea a peste 600-650 milioane euro din vanzarea drepturilor de utilizare de spectru radio pentru licențele de anul viitor.