​VIDEO Ciucă: Antreprenorul român onest nu trebuie să plimbe hârtii, avize și nici să fie nevoit să dovedească mereu statului că este corect

"Digitalizarea este o prioritate majoră a acestei Guvernări, iar implementarea e-Facturii și conectarea caselor de marcat la ANAF sunt primii pași către reducerea interacțiunii dintre stat și antreprenor dar și către creșterea colectării.

Această perioadă a demonstrat cât de importantă este tehnologia. Alături de debirocratizare cred ca unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le facă actualul Guvern este să trimită bani în Economie.

Vom reuși asta alocând cel mai mare buget de investiții din ultimii 30 de ani. Alocăm pentru investiții 7%, bani care vor merge preponderent către proiectele de infrastructură, care înseamnă implicit și bani pentru firmele românești", a declarat Ciucă la evenimentul „Forumul Capitalului Românesc”.

Pavel Holdings - 3,33 miliarde lei

Dedeman 1,45 miliarde lei

Hidroelectrica - 1,45 miliarde lei

OMV Petrom - 1,38 miliarde lei

Romgaz - 1,2 miliarde lei

El le-a transmis oamenilor de afaceri că Guvernul va fi un partener onest care "cu certitudine nu va încurca, ci va face tot ce este posibil pentru a îmbunătăți cadrul legislativ și dialogul cu mediul de afaceri".Ciucă a subliniat că anul trecut, unul dintre cei mai grei ani dupa 1989, cinci dintre companiile care au raportat cele mai mari profituri au fost companii cu capital românesc:Sperăm ca acest trend să se dezvolte și în 2021, a spus premierul."Nu am o experiență economică, vin dintr-un domeniu care se ocupă de securitate și apărare, dar vă rog să mă credeți că din tot ceea ce am putut să acumulez într-o viață în uniformă am înțeles că securitatea și liniștea asigură practic mediul pentru afaceri astfel încât ele să se deruleze așa cum vă doriți. Am înțeles că prin eforturile pe care țara noastră le-a făcut să devină membru al Alianței Nord Atlantice a însemnat un garant de securitate și un pas inițial pentru a face parte din cea mai mare și deschisă piață - Uniunea Europeană.", le-a transmis în final premierul antreprenorilor români.