625 de milioane de euro au intrat azi în conturile DIGI. Grupul controlat de Zoltan Teszari a părăsit după 23 de ani piața din Ungaria

Problemele DIGI din Ungaria: Respingerea participării la licitația 5G a ajuns la Curtea Europeană de Justiție

Cum explică DIGI motivul pentru care s-a adresat Curții Europene de Justiție:

La data de 27 noiembrie 2019 , Presedintele ANMTU a respins contestatia introdusa de companie in baza acelorasi motive indicate in ordin.

, Presedintele ANMTU a respins contestatia introdusa de companie in baza acelorasi motive indicate in ordin. La data de 29 noiembrie 2019 , am atacat in instanta - la Curtea Metropolitana din Budapesta - decizia Presedintelui. De asemenea, am introdus trei cereri de suspendare a licitatiei pana la solutionarea dosarului principal, care au fost respinse si in fond si in apel.

, am atacat in instanta - la Curtea Metropolitana din Budapesta - decizia Presedintelui. De asemenea, am introdus trei cereri de suspendare a licitatiei pana la solutionarea dosarului principal, care au fost respinse si in fond si in apel. Prin sentinta pronuntata la data de 4 noiembrie 2020 , Curtea Metropolitana din Budapesta a respins cererea Societatii. Prima instanta a stabilit ca regulile procedurale ale licitatiei pentru 5G au fost conforme cu cerintele legale si ca, in mod corect, ANMTU a respins inregistrarea Societatii la procedura de licitatie.

, Curtea Metropolitana din Budapesta a respins cererea Societatii. Prima instanta a stabilit ca regulile procedurale ale au fost conforme cu cerintele legale si ca, in mod corect, ANMTU a respins inregistrarea Societatii la procedura de licitatie. Cu privire la apelul formulat de Societate, Curia, la data de 4.02.2021 , a pronuntat hotararea prin care a mentinut hotararea primei instante si a respins apelul Societatii. Decizia este finala si a fost comunicata Societatii la data de 8 martie 2021.

, a pronuntat hotararea prin care a mentinut hotararea primei instante si a respins apelul Societatii. Decizia este finala si a fost comunicata Societatii la data de Societatea a formulat o plangere privind unitatea juridica la data de 7 aprilie 2021 si, de asemenea, o plangere constitutionala la data de 7 mai 2021 , aceasta din urma procedura fiind in derulare. Plangerea pentru unitate juridica a fost respinsa si Societatea a decis sa formuleze o noua plangere constitutionala cu privire la aceasta, care a fost depusa la data de 9 iulie 2021.

si, de asemenea, o plangere constitutionala la data de , aceasta din urma procedura fiind in derulare. Plangerea pentru unitate juridica a fost respinsa si Societatea a decis sa formuleze o noua plangere constitutionala cu privire la aceasta, care a fost depusa la data de 9 iulie 2021. Mai mult, la data de 16 aprilie 2020 , am introdus o cerere, solicitand Curtii Metropolitane sa anuleze decizia ANMTU cu privire la fondul cauzei, emisa la data de 1 aprilie 2020, cerere pe care ANMTU a inaintat-o instantei de judecata. Magyar Telekom a intervenit in cadrul procedurii in fata instantei in favoarea ANMTU.

, am introdus o cerere, solicitand Curtii Metropolitane sa anuleze decizia ANMTU cu privire la fondul cauzei, emisa la data de 1 aprilie 2020, cerere pe care ANMTU a inaintat-o instantei de judecata. Magyar Telekom a intervenit in cadrul procedurii in fata instantei in favoarea ANMTU. - Curtea Metropolitana a stabilit termenul de judecată in acest caz pentru data de 13 ianuarie 2021. Ulterior, a solicitat Reclamantului sa depuna o sumarizare cu privire la calitatea sa si a programat urmatorul termen pentru data de 31 martie 2021. Potrivit instintarii transmise de Curtea Metropolitană la data de 25 martie 2021, termenul de judecata a fost anulat din cauza situatiei cauzate de COVID -19. Curtea Metropolitana a specificat ca nu mai este necesar un nou termen in cauză pentru a pronunta o hotarare.

- La data de 6 aprilie 2021 am formulat o noua cerere , sustinand calitatea noastra de reclamant in cadrul procedurilor, in special din perspectiva jurisprudentei europene.

, sustinand calitatea noastra de reclamant in cadrul procedurilor, in special din perspectiva jurisprudentei europene. La data de 18 mai 2021 , Curtea Metropolitana din Budapesta a decis sa suspende procedurile legate de plangerea formulata de DIGI NV impotriva licitatiei 5G si sa transmita intrebarile adresate catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

, Intrebarile adresate sunt legate de calitatea Digi NV de reclamant in aceasta procedura, respectiv daca DIGI NV poate contesta decizia NMHH referitoare la licitatia 5G in conditiile in care nu a fost destinatarul deciziei. Am fost instiintati, la data de 21 iulie 2021, cu privire la cererea de pronuntare a unei hotarari preliminare si totodata cu privire la posibilitatea de a inainta observatii scrise cu privire la cauza in termen de 3 luni si 10 zile de la momentul înstiintarii. DIGI NV a formulat observatii scrise la Curtea Europeana de Justitie in 29 octombrie 2021.

Grupul DIGI/RCS&RDS se va extinde pe piața din Portugalia , după ce a câștigat în luna octombrie a anului 2021 mai multe frecvențe radio în cadrul unei licitații de spectru, se arată în cel mai recent raport financiar publicat pe bursă de DIGI. Raportul mai arată că în urma respingerii de a participa la licitația 5G din Ungaria, reclamațiile DIGI au ajuns la Curtea Europeană de Justiție.Amintim faptul că grupul DIGI și-a anunțat investitorii în data de 29 martie 2021 că a încheiat un acord preliminar și neobligatoriu pentru vânzarea Digi Ungaria și a filialelor Invitel Ltd și I TV Ltd către 4iG Plc, unul dintre operatorii de top de pe piața de IT și telecomunicații din Ungaria. Grupul DIGI, care în România deține RCS&RDS, s-a judecat cu autoritățile ungare, după ce a fost respins de la participarea la licitația 5G din această țară, dar a pierdut definitiv procesul în luna februarie din acest an. Compania are peste 1,1 milioane de abonați în Ungaria, o piață pe care activează de peste 23 de ani.La data de, ANMTU (n.a Arbitrul telecom din Ungaria) a emis un ordin prin care a respins participarea Societatii (Digi Communications N.V) la licitatia publica organizata în Ungaria pentru achiziția de frecvente de telecomunicatii mobile, cu intentia de a fi utilizate in dezvoltarea retelei de telecomunicatii din Ungaria."Principalul argument al autoritatii a fost ca Societatea nu ar fi intentionat sa participe la licitatia publica cu buna-credinta, autoritatea presupunand în mod eronat ca Societatea a participat la licitatie pentru a evita potentiala descalificare a Digi Ungaria. De asemenea, ANMTU a presupus ca societatii Digi Ungaria nu i s-ar fi permis sa participe la licitatie din cauza presupuselor incalcari privind achizitia Invitel, asupra carora insa nu exista o decizie finala a autoritatii de concurenta. ANMTU a presupus in mod eronat faptul ca in situatia in care Societatea ar fi participat cu succes la licitatie, aceasta s-ar fi aflat in imposibilitatea de a furniza servicii de telecomunicatii in Ungaria, pentru ca nu este inregistrata ca operator de servicii si nu detine infrastructura si frecvente de banda.Societatea a atacat ordinul ANMTU catre Presedintele ANMTU. Astfel cum s-a indicat in cererea formulata, ordinul ANMTU a fost emis in baza unor acuzatii subiective, si nu in baza unor motive obiective si a prevederilor procedurale aplicabile. Consideram ca Societatea a indeplinit toate prevederile aplicabile aferente documentatiei licitatiei si nu exista motive obiective in temeiul carora sa fie respinsa inregistrarea ca participant al Societatii la licitatie. Societatea a actionat cu buna-credinta si nu a indus, respectiv nu a avut intentia de a induce, in eroare ANMTU. Mai mult, consideram ca inclusiv in situatia in care Digi Ungaria ar fi participat la licitatie nu ar fi existat motive formale de respingere a acestuia.",