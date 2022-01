Statul vrea să angajeze 17 specialiști IT care să monitorizeze toate reformele și investițiile de digitalizare din PNRR, inclusiv cloud-ul guvernamental de 500 milioane de euro

De ce e nevoie de acest task force?

"Luând în considerare calendarul asumat pentru atingerea jaloanelor și țintelor din cadrul Planului Național de Redresare şi Rezilienţă al României și mai ales respectarea acestuia dar și a angajamentelor asumate în implementarea PNRR;

Fiind necesară stabilirea cu celeritate a modului în care urmează să funcționeze unitatea Task Force pentru îndeplinirea atribuțiilor aferente asigurării implementării investițiilor și reformelor din domeniul digital începând cu 1 ianuarie 2022,

Analizând competențele angajaților din cadrul MCID și constatând faptul că aceștia, chiar dacă sunt specialiști în domeniul de formare inițială și au de asemenea, cunoștințe și abilități dobândite prin formare continuă pe parcursul vieții, nu dețin competențe digitale avansate specifice îndeplinirii atribuțiilor specifice Task Force-ului".

17 angajați contractuali vor beneficia de un buget de aproape 8 milioane de euro din PNRR

"Unitatea va fi operaționalizată și va funcționa cu un număr de 17 angajați contractuali, în perioada de implementare a PNRR, resursă umană selectați conform reglementărilor legale în vigoare, având competențe digitale avansate cât și competențe în domeniul managementului de proiecte, cu scopul asigurării coordonării operaționale a procesului de digitalizare descris în Planul Național de Redresare și Reziliență. Grupul de lucru se va afla sub coordonarea unui director, subordonat ministrului care deține portofoliul de digitalizare.", se arată în Nota de fundamentare.





Ce atribuții va avea acest task force:

(1) elaborarea și punerea în aplicare a componentelor sectoriale ale Planului Național de Redresare și Reziliență;

(2) monitorizarea punerii în aplicare a reformelor și a investițiilor din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență legate de domeniul digital, cu accent pe proiectele cheie, și propunerea de măsuri imediate de remediere pentru elementele critice, în strânsă colaborare cu celelalte instituții implicate;

(3) elaborarea de sisteme de management al performanței proiectelor în corelare cu obiective specifice ale pilonului digital;

(4) elaborarea și reglementarea cadrului normativ, metodologic și a procedurilor funcționale, operaționale și financiare în domeniul său de activitate;

(5) dezvoltarea instrumentelor pentru punerea în aplicare a politicilor legate de domeniul digital;

(6) managementul proiectelor și raportările stadiilor de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul măsurilor de transformare digitală din Planului Național de Redresare și Reziliență;

(7) îndeplinirea oricăror atribuții necesare pentru asigurarea implementării investițiilor și reformelor din Planul național de redresare și reziliență legate de domeniul digital.

România și-a asumat în fața Comisiei Europene 21 de angajamente pe care trebuia să le îndeplinească până la finalul acestui an pentru banii din PNRR. Totuși, cu mai puțin de o săptămână înainte de termen, autoritățile de la București sperau să atingă doar 15 din aceste ținte până la 31 decembrie. Potrivit datelor oficiale puse la dispoziție HotNews.ro , de pe lista convenită cu Bruxelles, până în ajunul Crăciunului fuseseră realizate doar cinci obiective, restul până la 15 fiind în diferite stadii.