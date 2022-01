Starc4Sys - primul furnizor care primește avizul CSAT pentru a fi prezent în rețelele 5G din România / Vor fi excluși chinezii de la Huawei?

Starc4Sys, primul furnizor autorizat de CSAT în baza legii 5G promulgate anul trecut de Iohannis / Care va fi soarta Huawei în România?

Ce se întâmplă dacă un producător 5G nu obține avizul CSAT: Operatorii telecom mai pot folosi echipamentele ce țin de rețeaua de acces și transport timp de 7 ani, iar elementele ce țin de nucleul rețelelor doar 5 ani

Potrivit unui amendament al comisiilor juridică, economică, de apărare şi pentru comunicaţii din Senat, amendament însuşit de plen, furnizorii care vor fi în situaţia de a li se retrage autorizaţiile pot folosi echipamentele pentru un termen de 7 ani în cazul reţelelor şi pentru zona de nucleu - 5 ani.





Amendamentul, inițiat de senatorii PNL, USR, PSD, UDMR membri ai comisiilor raportoare și admis cu unanimitate de voturi este următorul:



"Tehnologiile, echipamentele și programele software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele de comunicații electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicații electronice de tip 5G, ai căror producători nu obțin autorizare potrivit prevederilor prezentei legi, pot fi utilizate pentru o perioadă de 7 ani, cu excepția celor din nucleul rețelei, care pot fi utilizate pentru o perioadă de 5 ani, perioade ce se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei legi."

Cum a fost motivată introducerea acestui amendament:



"Prin amendament se propune ca elementele ce țin de rețeaua de acces radio și transportul traficului aferent acesteia, să mai fie utilizate pentru o perioadă de 7 ani, cu motivația că acest tip de echipamente au un impact însemnat inclusiv din punct de vedere financiar asupra rețelelor existente, iar activitățile ce se referă la înlocuirea acestora sunt mult mai consumatoare de resurse, inclusiv a resurselor de timp. În același timp, riscul de securitate cibernetică este unul limitat.



Miza adoptării Legii 5G: Lansarea licitației din care statul ar putea câștiga peste 500 milioane de euro / Ce pierderi ar avea chinezii de la Huawei

Hotărârea CSAT privind avizarea conformă a documentației aferente echipamentelor de infrastructură 5G depuse de firma Starc4Sys a avut loc în luna decembrie a anului trecut.Asociatul unic al companiei Starc4Sys este Ghimfus George Cristian, scrie Financialintelligence.ro , citând termene.ro.Firma susține pe site-ul propriu că a început să activeze pe piața locală în 2013, iar din 2015 face parte din Asociația producătorilor români din Apărare (PATROMIL), avaând venituri de peste 5 milioane de dolari în 2020."Majoritatea angajaților noștri sunt foști militari cu înaltă expertiză în inginerie, telecomunicații, IT etc.", se arată pe site-ul companiei.Numele acestei firme a apărut în licitații IT controversate ale statului. Un exemplu este scandalul modernizării sistemului 112 al Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) în anul 2019, un contract de peste 184,7 milioane de lei. Starc4SYS a făcut parte din consorțiul condus de Omnilogic (controversata firmă care a implementat eRomania, condusă de Gabriel Marin).O altă licitație la care a participat Starc4Sys a fost cea pentru crearea unui sistem IT de recunoaștere facială pentru Poliția Română. Contractul, cu o valoare de peste 4,7 milioane de lei, a fost câștigat de o altă firmă participantă la licitatație - Dataware Consulting.Avizul obținut acum de Starc4Sys este primul efect al legii 5G promulgate anul trecut de președintele Iohannis.Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri, 11 iunie 2021 , decretul pentru promulgarea Legii privind securitatea rețelelor 5G, un act normativ care ar putea exclude chinezii de la Huawei din rețelele operatorilor de comunicații.Echipamentele și programele unui producător 5G care nu obține avizul CSAT mai pot fi folosite doar 5 ani în nucleul rețelelor telecom, iar restul echipamentelor 7 ani. Adoptarea acestei legi este una din condițiile lansării 5G, prin care statul speră să atragă peste 500 milioane de euro.Potrivit legii, autorizarea producătorilor de echipamente și programe 5G se acordă prin decizie a prim-ministrului, pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în termen de 4 luni de la data solicitării.Intrarea în vigoare a legii securității rețelelor 5G, care ar putea exclude chinezii de la Huawei din rețelele de comunicații din România, a fost una din condițiile esențiale pentru lansarea licitației pentru frecvențele 5G în acest an.În proiectul legii bugetului de stat pe 2021 este estimată atragerea a 2,5 miliarde de lei (peste 510 milioane de euro) din valorificarea licențelor așa zis 5G , dar licitația a fost amânată din nou pentru 2022.Interzicerea Huawei de la livrările de echipamente către piața din România în conformitate cu proiectul de lege 5G adoptat recent de Guvern, reprezentând costuri suplimentare și venituri pierdute, arată un studiu comandat de Huawei. În aceeași perioadă de timp,Studiul vine în contextul unui lobby puternic făcut de companiile chineze, în frunte cu Huawei, împotriva legii 5G.