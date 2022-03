TELECOM Joi, 17 Martie 2022, 15:46

Guvernul se pregătește să operaționalizeze prin ordonanță de urgență Cloud-ul Guvernamental, o infrastructură IT menită să informatizeze schimbul de date între cetățeni și stat. Proiectul are o finanțare de 375 milioane de euro prin PNRR și trebuie stabilit rapid ce autorități vor gestiona realizarea acestei infrastructuri IT critice naționale, pentru a nu se pierde banii europeni.

Instituțiile responsabile de realizarea Cloud-ului guvernamental vor fi Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și Serviciului Român de informații (SRI).

Mai exact, cerințele tehnice și operaționale privind implementarea, operarea, mentenanța și dezvoltarea ulterioară a Cloud-ului guvernamental, regulile privind stabilirea nivelului agreat de servicii, precum și cele privind migrarea sistemelor informatice se vor stabili prin Hotărâre de Guvern, la propunerea MCID împreună cu ADR, cu sprijinul STS și SRI.

Cloud-ul guvernamental va fi infrastructură critică națională: STS și SRI vor asigura securitatea cibernetică

Toate aceste autorități vor avea sarcina elaborării cerințelor pentru realizarea și dezvoltarea ulterioară a Cloud-ului Guvernamental, precum și pentru utilizarea acestuia de către instituțiile și autoritățile din sectorul public, respectiv pentru migrarea în cloud a aplicațiilor acestora și extinderea serviciilor oferite în cloud.

Cloud-ul guvernamental prezintă caracteristicile unei infrastructuri critice naționale, se arată în nota de fundamentare, unde se prezintă și atribuțiile fiecărei instituții ori Serviciu.

ADR asigură coordonarea și operarea la nivelul SaaS, inclusiv politica de alocare a resurselor informatice către autoritățile și instituțiile publice beneficiare ale serviciilor.

STS este desemnat ca integrator tehnic al Cloud-ului, calitate în care asigură implementarea infrastructurii de tip IaaS și PaaS asigurând implicit și administrarea, monitorizarea continuă și mentenanța serviciilor IaaS și PaaS, incluzând virtualizarea și comunicațiile.

Securitatea cibernetică a Cloud-ului Guvernamental este asigurată și gestionată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și de Serviciul Român de Informații (SRI).

Care ar fi beneficiile operaționalizării cloud-ului guvernamental pentru cetățeni și firme

Într-un comunicat de presă transmis joi pe această temă, ADR spune că „principalele beneficii ale operaționalizării cloud-ului guvernamental pentru cetățeni vor fi următoarele:

1. One-stop shop - acces direct la toate serviciile publice, prin folosirea formularelor electronice disponibile în cloud;

2. Statul român - accesibil la un click distanță - pentru că toate instituțiile vor fi interconectate în cloud, cetățeanul va putea solicita și primi documente de oriunde, oricând;

3. Economie de timp – fără cozi, fără nicio deplasare fizică la instituţiile publice;

4. Trasabilitate - cetățeanul va putea avea un istoric al interacțiunilor sale cu administrația;

5. Siguranță - cloud-ul guvernamental va beneficia de cele mai avansate sisteme de securitate cibernetică disponibile.

Cloud-ul va aduce beneficii concrete și pentru activitatea administrativă:

1. va asigura interoperabilitatea sistemelor publice;

2. va reduce birocrația, prin eliminarea proceselor administrative redundante sau perimate;

3. va asigura o mai bună colaborare şi o partajare rapidă a informaţiilor între toate instituţiile guvernamentale;

4. va eficientiza costurile - instituțiile publice nu vor mai fi nevoite să asigure mentenanța pentru echipamentele hardware și software.

De asemenea, Cloud-ul Guvernamental va produce beneficii și pentru mediul privat:

1. antreprenorul va putea găsi într-un singur loc toate serviciile publice electronice, precum și toate avizele și autorizațiile care îi sunt necesare, integrate cu platforma care procesează plățile pentru aceste servicii (Ghișeul.ro), cu platforma de autentificare a identității digitale (PSCID) și cu platforma de gestionare electronică a achizițiilor publice (SEAP) - Ghișeul.ro, SEAP și PSCID sunt platforme informatice administrate de ADR;

2. creșterea eficienței aparatului administrativ va determina creșterea încrederii antreprenorilor în performanța statului și va genera creștere economică."

Având în vedere impactul propunerii de act normativ, ADR invită părțile interesate să transmită recomandările și sugestiile, în termen de 10 zile de la data publicării, 16 martie 2022.